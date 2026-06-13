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Fan Festival del Mundial 2026: la guía que necesitas para vivirlo al máximo

Así serán los FIFA Fan Festival, los espacios oficiales donde la FIFA llevará la fiesta del Mundial 2026 más allá de los estadios.

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Leidy Barbosa Ramírez
Leidy Barbosa Ramírez
13 de junio de 2026 - 04:00 p. m.
Hinchas de todas partes del mundo se reuniran en los FIFA Fan Festival, zonas oficiales creadas por la FIFA
Hinchas de todas partes del mundo se reuniran en los FIFA Fan Festival, zonas oficiales creadas por la FIFA
Foto: Colaborador/a Esporádico

Si usted estará en Estados Unidos, México o Canadá durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, encontrará que la fiesta del fútbol va mucho más allá de los estadios. Las ciudades anfitrionas se llenarán de actividades, conciertos, experiencias culturales y espacios de encuentro para que aficionados de todo el mundo compartan la emoción del torneo.

Uno de los principales escenarios para vivir este ambiente serán los FIFA Fan Festival, zonas oficiales creadas por la FIFA donde miles de personas podrán reunirse para seguir los partidos, disfrutar de...

Leidy Barbosa Ramírez

Por Leidy Barbosa Ramírez

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

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