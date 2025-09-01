Turismo en Bucaramanga: guía para aprovechar al máximo la Feria Bonita 2025

Del 5 al 15 de septiembre, se llevarán a cabo más de 70 eventos culturales, gastronómicos y musicales. Foto: Marcela Osorio Granados

Del 5 al 15 de septiembre, Bucaramanga será el escenario de una de las celebraciones más vibrantes del país: la Feria Bonita 2025. Con más de 70 actividades confirmadas, esta edición promete ser una de las más completas en su historia, abarcando música, gastronomía, danza, literatura, deporte y patrimonio local.

El evento, organizado por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCT), se consolida como una plataforma de encuentro para la cultura, el arte y el emprendimiento.

Sabores que unen: gastronomía para todos los gustos

La Feria también se saborea. Y esta vez, con una oferta contundente:

Burger Fan Fest (5 al 7 de septiembre) : Un festival para los amantes de las hamburguesas en el Parque de los Sueños , con horario de 12:00 m. a 12:00 p. m. Entrada libre.

Gastrofusión (12 al 14 de septiembre) : Evento gastronómico de cocina contemporánea y de autor en Neomundo , abierto de 11:00 a. m. a 12:00 p. m., con entrada libre.

15° Sabores de Bucaramanga (12 al 14 de septiembre): Un recorrido por los platos tradicionales más emblemáticos de la región, ubicado en la Plazoleta Luis Carlos Galán Sarmiento, de 12:00 m. a 12:00 p. m. Entrada libre.

Estos eventos ofrecen una oportunidad única para descubrir la diversidad culinaria local y nacional, en espacios abiertos y pensados para toda la familia.

Escenarios llenos de música y talento

Cuatro conciertos gratuitos marcan la banda sonora de la Feria:

Festival de la Familia (5 de septiembre) con Redimi2, Barak, Funky y Montesanto.

Súper Concierto 2025 (6 de septiembre) con Yeison Jiménez, Sergio Vargas, Peter Manjarrés, Grupo Niche, Pipe Bueno y Miguel Bueno.

Festival de la Carranga (7 de septiembre) con El Heredero.

Búcara Rock (12 de septiembre) con Dr. Krápula, Xmosis, 1280 Almas y Katamarán.

Todos en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, desde las 4:00 p. m.

A esto se suman recitales en el Teatro Santander, el Festival de Cumbia Inédita en el Museo de Arte Moderno y una variada programación musical en distintos barrios.

Tradición, color y comunidad

El 13 de septiembre, Centroabastos será el escenario del 5° Festival del Criollo, un evento dedicado al campo, las raíces campesinas y los productos locales. Comenzará desde las 7:00 a. m. y se extenderá hasta la 1:00 p. m. con entrada libre.

Ese mismo día, el Desfile de los Picos de Oro recorrerá la carrera 27 con más de 2.000 artistas y carrozas artísticas.

Y el 14 de septiembre, los fanáticos del motor podrán disfrutar del Desfile de Autos Clásicos y Motos de Alto Cilindraje.

Eventos como el Festival Internacional de Danza Folclórica (12 de septiembre) en la comuna 2, el Torbellinódromo (7 de septiembre) y el gran cierre con el Festival de las Colonias (21 de septiembre) completan una agenda diversa, descentralizada y con fuerte énfasis en la identidad regional.