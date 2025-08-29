Ferias y fiestas en Guaduas 2025: programación, eventos y artistas invitados

Pueblos Patrimonio de Colombia, como Guaduas, son perfectos para una escapada con familia o amigos. Foto: Cortesía Fontur

Del 4 al 8 de septiembre, Guaduas abre sus puertas a propios y visitantes para vivir una de las celebraciones más esperadas del año: las Ferias y Fiestas 2025, un encuentro lleno de tradición, actividades agropecuarias, música, cultura y gastronomía local. La programación oficial ofrece una amplia variedad de eventos pensados para todos los gustos y edades.

🎉 Inauguración con sabor local y espíritu campesino

La feria comienza el jueves 4 de septiembre a las 5:30 a.m. con una tradicional alborada en el Parque Principal, marcando el inicio de la fiesta. Posteriormente, se abrirán el mercado ganadero y la 2da Expo Cunícola, donde se podrán conocer las mejores razas y ejemplares de ganado y conejos. También habrá espacio para el reconocimiento a los ganaderos y la premiación del mejor lote.

🐄 Viernes: tradición ganadera y charlas para el agro

El viernes 5 de septiembre, la jornada inicia con el concurso “La vaca lechera”, seguido por la continuidad del mercado ganadero y la exposición cunícola. A lo largo del día se desarrollarán espacios académicos como la charla sobre economía circular en el agro colombiano y otra enfocada en el fomento cunícola desde la experiencia artesanal, ambas en la Plaza de Ferias. La tarde también contará con un divertido Festival Canino y cerrará con una verbena popular a partir de las 8:00 p.m.

🐰 Sábado: día cunícola, gastronomía y grandes conciertos

El sábado 6 de septiembre será un día vibrante, con la apertura de la Exposición Equina Grado B y el 2do Concurso Cunícola, que incluirá categorías como mejor macho, mejor hembra y conejo más pesado. También se realizará un concurso de disfraces para conejos y el esperado Concurso Gastronómico “Sabores por descubrir – Edición Conejo”.

La noche estará animada con presentaciones artísticas de alto nivel:

8:00 p.m. – Orquesta K-Fir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana

12:00 a.m. – El Charrito Negro

2:00 a.m. – Pillao Rodríguez & Sergio Geles

🎠 Exposición Equina Grado B: orgullo y tradición

Uno de los eventos más esperados es la 116ª Exposición Equina Grado B, que se desarrollará los días 6 y 7 de septiembre en la Plaza de Ferias. Esta cita representa lo mejor del mundo equino, con ejemplares de gran calidad que resaltan la elegancia, la fuerza y la nobleza del caballo colombiano. Una oportunidad única para los amantes del sector agropecuario y para quienes disfrutan del patrimonio cultural de la región.

🐎 Domingo: Exposición Equina, cabalgata y vallenato

El domingo 7 de septiembre, continúa la Exposición Equina Grado B junto a la 2da Expo Cunícola en la Plaza de Ferias. A las 2:00 p.m., las calles de Guaduas se llenarán de tradición con la Gran Cabalgata, un recorrido colorido que celebra la conexión del pueblo con el campo y la cultura ecuestre.

La noche culmina con una gran agenda musical:

8:00 p.m. – Verbena popular

10:00 p.m. – Presentación del artista principal de música vallenata

12:00 a.m. – Martín Elías JR

2:00 a.m. – DJ Jonathan González

8:00 p.m. – Tropifiesta Orquesta

🐂 Lunes 8 de septiembre: Remate de Ferias

Para cerrar con broche de oro, el lunes 8 de septiembre se vivirá el tradicional Remate de Ferias en la Plaza de Ferias “Santa María de las Guaduas”, un evento que reúne nuevamente a ganaderos, comerciantes, familias y turistas para despedir la feria en un ambiente de alegría y camaradería.