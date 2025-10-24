Festival de la Cultura Campesina 2025: Morat y otros artistas imperdibles

El Festival Internacional de la Cultura de Boyacá es tradicionalmente reconocido por ser el más grande del centro oriente del país. Foto: Darlin Bejarano

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Prepare su ruana y su sombrero, porque Boyacá vive las semanas más intensas del Festival Internacional de la Cultura Campesina 2025 (FICC). Una celebración que llena de arte, música, teatro y danza para rendir homenaje a las raíces campesinas al departamento.

¿Lo mejor? Este año, el festival avanza con su proceso de descentralización, llevando su programación a 38 municipios que se emocionarán con muestras culturales y actividades comunitarias. En Tunja, Paipa, Sogamoso, Chiquinquirá y Puerto Boyacá, los conciertos y encuentros artísticos marcan el pulso de la fiesta, mientras que la Feria Cosecharte se prepara para cerrar octubre exaltando el talento artesanal y la producción del campo boyacense.

¿Qué podrá ver aquí?

El Festival Internacional de la Cultura Campesina 2025 (FICC) entra en su fase más colorida con una programación que exalta el talento, la identidad y las tradiciones de Boyacá. El Estadio La Independencia de Tunja será uno de los grandes escenarios de esta edición, donde la música será protagonista. El 1.º de noviembre, los bogotanos Morat presentarán su nuevo álbum en un concierto que promete encender al público con sus éxitos y nuevas melodías. Los acompañarán los boyacenses Sergio Jiménez y Nicolás Becerra, artistas que representan con orgullo el folclor y los boleros que florecen en la región.

El 2 de noviembre, el festival cerrará con broche de oro con la presentación del legendario cantante mexicano Marco Antonio Solís, quien deleitará al público con clásicos inolvidables como ‘Tu cárcel’, ‘Cómo fui a enamorarme de ti’ y ‘La venia bendita’.

El estadio tunjano también será escenario de presentaciones de agrupaciones como Doctor Krápula, Nasa Histoires, Velo de Oza y Los Amigos Invisibles, conformando una agenda musical diversa que refleja la fuerza, el talento y la pluralidad cultural que caracterizan al FICC.

Si usted es más de vallenato, el departamento tiene algo también para sus gustos, pues el 30 de octubre en Puerto Boyacá, estará Silvestre Dangond y Rafa Pérez, que harán una noche que promete ser pura fiesta y emoción.

Otro de los espacios más esperados es la Feria Cosecharte, que se realizará junto al Estadio La Independencia entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre. Este encuentro reunirá a productores agrícolas, artesanos y empresarios de la industria y la gastronomía para ofrecer un recorrido por lo mejor del campo boyacense. Este año, el país invitado es Panamá, que compartirá su riqueza cultural y gastronómica de la mano del chef Charlie Collins, reconocido con una estrella Michelin.

La feria incluirá además una pasarela artesanal, presentaciones musicales y espacios de integración familiar, convirtiéndose en un punto de encuentro donde el arte, la tradición y la innovación se unen para rendir homenaje a la vida campesina y al espíritu que inspira este festival.

Tenga en cuenta que el FICC se vive en 38 municipios de Boyacá, con muestras artísticas de teatro, danza, literatura, cine y narración oral. Más allá del espectáculo, cada actividad es una oportunidad para fortalecer la conexión con las raíces campesinas y reconocer el papel esencial del arte en la construcción de identidad y comunidad.

Programación

Artes plásticas y muralismo

Inauguraciones y exhibiciones (25–26 oct.): exposiciones individuales y colectivas en el Museo de Arte y Cultura — MACUB y en el Palacio de Servicios Culturales (Sala Julio Abril) — inauguraciones y muestras ganadoras de la convocatoria FICC.

IX Encuentro Departamental de Muralismo / intervención mural — intervenciones en Zetaquirá y Sogamoso que se extienden hasta el 26 de octubre.

Talleres de artes plásticas (varias sedes) con artistas locales y regionales; fechas puntuales entre el 25 y el 31 de octubre en Tunja y Duitama.

Danza

Gala de presentación y “Danza a la calle” — funciones y galas entre el 26 y 31 de octubre en Teatro Mayor Bicentenario , Auditorio Boyaquirá y plazas públicas.

Danzas internacionales : presentaciones de Ballet Mainumby y Püllü Legüero (Argentina), y del Ballet Folclórico Universidad Tecnológica de Panamá (Panamá) en los días finales (30 oct. – 1 nov.).

Talleres y jornadas escolares — workshops de danza (streetdance, salsa y danza urbana) programados el 29–31 oct. y el 1–2 nov. en escuelas, Culturama y Cosecharte.

Teatro y circo

Funciones de circo y teatro en plazas y salas: The Train (Loco Brusca, España), Xantolo (Circo Territorio), Cuerpos Desfragmentados y obras infantiles — con presentaciones y talleres del 25 de octubre en adelante (plaza de Bolívar, Cinema Boyacá, Teatro Sogamoso).

Títeres y obras familiares: Títeres a cielo abierto (Manu Mansilla, Argentina) y obras para escuelas los días 29–31 de octubre en sedes como Palacio de Cultura y colegios.

Literatura

Presentaciones de libros y recitales (25–31 oct.): lanzamientos y presentaciones en Comfaboy , Culturama y salas como Biblioteca Jorge Palacios.

Conferencias y talleres : Borges para todos (29 oct.), talleres de escritura creativa con invitados internacionales y regionales (Karina Sosa, Albenis Muñoz) y el Festival de la Palabra / AESBO el 31 de octubre.

Lanzamiento y premiación de antologías y concursos en Cosecharte (1 de noviembre).

Cinematografía y medios audiovisuales

Proyecciones y estrenos (25–31 oct.): ciclos de cortometrajes del programa El Espejo , estrenos de documentales y largometrajes (p. ej. Tejedoras, machas… , Entre 2 aguas ), y funciones en Cinema Boyacá .

Foros y talleres: talleres de creación de carpetas para animación, talleres sobre circulación y distribución de cine regional (27–30 oct.) y retroalimentaciones para ganadores de la convocatoria.

Patrimonio y memoria

Talleres demostrativos y recorridos patrimoniales (25–31 oct.): recorridos patrimoniales por Tunja, Paipa, Duitama y Sáchica; charlas sobre oficios tradicionales (colador, alfarería), y talleres sobre construcciones en tierra.

Lanzamientos y festivales históricos: lanzamiento del VII Festival Internacional de Historia y presentaciones de memorias (fechas entre 28–30 oct.).

Narración oral

Cuentería internacional y nacional en Cosecharte y Hangar Áreas: funciones de cuenteros invitados (Matías Tárraga, Juan Madrigal) y cabina poética — actividades programadas el 30 oct. – 2 nov.

Espacios para relatos y talleres: talleres de narración gráfica y conversatorios sobre memoria oral entre el 28 oct. y el cierre del festival.

Aquí encontrará la programación completa.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.