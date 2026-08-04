Kilómetro Vertical y Nevado del Ruiz: las rutas del Festival de la Montaña 2026

El festival plantea una mirada amplia sobre la vida en la montaña. Imagen de referencia Foto: Freepick

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La montaña tiene su propio ritmo. Obliga a reducir la velocidad, observar el terreno y descubrir paisajes que solo aparecen cuando se recorren con calma, paso a paso. Esa es la esencia del Festival de la Montaña 2026, un encuentro que reúne deporte, naturaleza y cultura en algunos de los escenarios más representativos de la cordillera Central colombiana.

Dentro de su programación, dos recorridos concentran la atención de los amantes del senderismo y la aventura: el Kilómetro Vertical Alto de Letras y la Maratón Nevado del Ruiz. Más que competencias deportivas, ambas propuestas invitan a recorrer antiguos caminos de montaña, atravesar ecosistemas únicos y conocer un territorio marcado por la historia de sus habitantes.

El festival plantea una mirada amplia sobre la vida en la montaña. Además de las pruebas deportivas, incluye fotografía, cine y espacios de conversación alrededor de la naturaleza y la relación entre las comunidades y el territorio. Sin embargo, son sus rutas de altura las que mejor representan la experiencia de avanzar entre bosques, páramos y paisajes volcánicos.

Así es el Kilómetro Vertical Alto de Letras

El Kilómetro Vertical Alto de Letras es un desafío en el que la distancia pasa a un segundo plano frente al desnivel. En apenas 4,8 kilómetros, los participantes deberán superar 1.000 metros de ascenso continuo, desde los 2.600 hasta los 3.600 metros sobre el nivel del mar.

La ruta sigue un antiguo camino de arriería que durante décadas conectó a Manizales con el sector del Alto de Letras. El recorrido comienza en Las Minas, en Maltería, y avanza por un sendero que atraviesa bosque húmedo hasta llegar al subpáramo, un punto donde el paisaje cambia y aparecen amplias panorámicas sobre la cuenca del río Chinchiná y los municipios de Manizales y Villamaría.

El esfuerzo físico está acompañado por una transición constante de ecosistemas. En pocos kilómetros, el recorrido permite observar cómo la montaña cambia con la altura y convierte cada tramo en una experiencia cercana al senderismo de alta montaña.

Lo que debe saber antes de participar

Para quienes quieran hacer parte de esta experiencia, es importante tener en cuenta algunos aspectos logísticos:

El acceso al punto de salida requiere caminar aproximadamente un kilómetro, debido a las condiciones de la vía. No estará permitido el ingreso de vehículos particulares ni de los buses de la organización.

La llegada estará ubicada en el Hotel Fábrica de Ríos. Se puede acceder en vehículo particular, aunque los últimos kilómetros corresponden a una carretera destapada y el tramo final requiere vehículos 4x4.

En la zona de llegada habrá oferta de alimentos y bebidas a cargo de terceros.

La combinación entre altura, desnivel y condiciones variables del terreno requiere preparación física y un equipo adecuado para enfrentar cambios de temperatura y humedad.

Maratón Nevado del Ruiz: una travesía entre volcanes y páramos

Si el Kilómetro Vertical representa la intensidad de un ascenso corto y exigente, la Maratón Nevado del Ruiz propone una experiencia más extensa por algunos de los paisajes más emblemáticos de la alta montaña colombiana.

La prueba comienza cerca del Alto de Letras, a 3.677 metros sobre el nivel del mar, y recorre trochas y senderos tradicionales utilizados durante generaciones por campesinos y animales de carga. Durante el trayecto aparecen volcanes, picos nevados, bosques altoandinos, cascadas y extensas zonas de páramo.

El recorrido conecta las vertientes de los ríos Cauca y Magdalena y convierte al paisaje en uno de los protagonistas de la experiencia. La presencia de especies propias de estos ecosistemas acompaña una ruta donde cada kilómetro revela una nueva perspectiva de la cordillera Central.

Distancias para diferentes niveles

La competencia contará con cuatro modalidades:

5 kilómetros: recorrido recreativo para hombres y mujeres.

15 kilómetros: categoría abierta.

30 kilómetros: categorías abierta y máster (40 años en adelante).

42 kilómetros: categorías abierta y máster.

Todas las distancias corresponden a una prueba de trail running con características de skyrunning, una disciplina que combina terreno técnico, desnivel y condiciones de altitud.

La preparación también hace parte del recorrido

La Maratón Nevado del Ruiz es una carrera semi-asistida. La organización dispondrá de puntos de hidratación y alimentación durante el recorrido, pero cada participante deberá contar con los elementos necesarios para mantenerse entre estaciones.

Por eso, antes de tomar la salida es fundamental revisar el material obligatorio, el equipo recomendado y las características técnicas de la ruta. La altura, el clima y el terreno hacen que la planificación sea tan importante como la preparación física.