Festival de la Ruana 2026: conozca el pueblo que hace las mejores del país

Nobsa Foto: Alcaldía de Nobsa

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Si hay una prenda capaz de resumir la esencia de los Andes colombianos, esa es la ruana. Basta pensar en Boyacá para imaginar a un campesino envuelto en su tejido de lana, desafiando el frío de la montaña.

Sin embargo, su historia va mucho más allá de proteger del clima: ha acompañado nacimientos, jornadas de trabajo, celebraciones, viajes y generaciones enteras, convirtiéndose en un símbolo de identidad, tradición y orgullo.

Por eso, si a usted le gusta esta prenda, cada año Nobsa, reconocido como la cuna de la ruana en Colombia, abre sus puertas para rendir homenaje a esta emblemática prenda.

¿Qué podrá ver en el evento?

Del 10 al 12 de julio, Nobsa celebrará una nueva edición del Día Mundial de la Ruana con una programación que reunirá concursos artesanales, muestras gastronómicas, música y actividades culturales para exaltar el trabajo de los artesanos que han preservado este oficio durante generaciones.

Reconocido como la Capital Mundial de la Ruana, el municipio se convertirá en el escenario donde la tradición, el turismo y la cultura rendirán homenaje a una de las prendas más emblemáticas de Boyacá y de los Andes colombianos.

Uno de los grandes atractivos será el Concurso de Esquiladores, donde los participantes demostrarán su destreza para obtener la lana de las ovejas, seguido por el tradicional Festival de Hilanderas, que exalta el trabajo de las mujeres encargadas de transformar la fibra en hilo, una labor esencial en la elaboración de cada ruana.

La agenda también incluirá el Fashion de la Ruana, un desfile que mostrará la versatilidad y vigencia de esta prenda, así como presentaciones de las Escuelas de Formación Artística y Cultural, el llamativo Reinado de la Oveja y diversos homenajes a los artesanos que mantienen vivo este legado textil.

La gastronomía también tendrá un papel protagónico con el Festival de la Papa Chorreada, en el que restaurantes del municipio competirán por preparar la mejor versión de este tradicional plato boyacense, permitiendo a los visitantes descubrir uno de los sabores más representativos de la región.

La celebración estará acompañada por una variada programación musical y de entretenimiento. Entre los artistas invitados se encuentran el humorista Diego Camargo, Willy Carranga, la Orquesta Matecaña, Jediondo, Marly Romero, Los Rolling Ruanas y la Banda del Rancho, quienes ofrecerán conciertos y espectáculos durante el fin de semana.

Además de su componente cultural, el Día Mundial de la Ruana representa una de las temporadas de mayor dinamismo económico para Nobsa. Durante la festividad, hoteles, restaurantes, comercios y talleres artesanales reciben a miles de visitantes interesados en conocer de cerca el proceso de fabricación de la ruana, adquirir prendas elaboradas en lana y recorrer uno de los municipios con mayor tradición artesanal de Colombia.

De acuerdo con el alcalde de Nobsa, Ricardo Granados Guauque, esta será la tercera edición del evento realizada durante su administración. El mandatario destacó que la celebración se ha consolidado como una plataforma para fortalecer el trabajo de los artesanos, preservar las tradiciones boyacenses y posicionar al municipio como un importante destino de turismo cultural.

Programación por días

Viernes 10 de julio

12:00 m.: Festival Gastronómico de la Papa Chorreada | Restaurantes del municipio.

2:00 p. m.: Gran Desfile de Inauguración e Izada de la Ruana | Principales calles del municipio.

4:00 p. m.: Festival de Música “Boyacarranguear” | Centro Artesanal.

6:00 p. m.: Eliminatorias de voleibol | Polideportivo Jorge Eliécer Gaitán.

Sábado 11 de julio

12:00 m.: Festival Gastronómico de la Papa Chorreada | Restaurantes del municipio.

2:00 p. m.: Clásica Ciclística Turismera | Avenida Holcim.

6:00 p. m.: Muestras culturales | Centro Artesanal.

7:00 p. m.: Serenata en honor a la Virgen de Chiquinquirá y la Virgen del Carmen | Centro Artesanal.

8:00 p. m.: Presentación de Diego Camargo | Centro Artesanal.

10:00 p. m.: Presentación de Willy Carranga | Centro Artesanal.

11:30 p. m.: Presentación de la Orquesta Matecaña | Centro Artesanal.

Domingo 12 de julio

10:00 a. m.: Concurso de Esquiladores | Parque Principal.

11:00 a. m.: Festival de Hilanderas | Parque Principal.

1:00 p. m.: Reinado de la Oveja | Parque Principal.

2:00 p. m.: Fashion de la Ruana y homenaje a los artesanos | Centro Artesanal.

5:00 p. m.: Show humorístico con Jediondo | Centro Artesanal.

7:00 p. m.: Presentación de Marly Romero | Centro Artesanal.

9:00 p. m.: Presentación artística de Los Rolling Ruanas | Centro Artesanal.

11:00 p. m.: Presentación de la Banda del Rancho | Centro Artesanal.

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