Festival de luces de Villa de Leyva: esta es la programación, horarios y restricciones

Diciembre en Colombia no solo huele a buñuelos y natilla, también brilla. Y lo hace con una tradición que, más que un ritual, es un símbolo afectivo que anuncia la llegada de la Navidad: el Día de las Velitas. Cada 7 de diciembre, el país entero se enciende con miles de llamas que iluminan calles, balcones y plazas, creando un paisaje nocturno que mezcla devoción, memoria y celebración.

Pero hay un lugar donde esa luz cobra un protagonismo especial y se transforma en espectáculo: Villa de Leyva, el histórico pueblo boyacense que, con su célebre Festival de Luces, convierte el inicio de la temporada navideña en una experiencia que deslumbra tanto a visitantes como a locales.

El XXXVII Festival de Luces contará con una programación artística que reúne talento local, regional y nacional. La Escuela de Música Santa María de Leyva será protagonista con agrupaciones de chirimía, cuerdas tradicionales, vallenato, coros, danzas y formatos festivos que darán vida a las tardes del evento.

¿Qué podrá ver este año en la festividad?

Del 5 al 7 de diciembre, Villa de Leyva se prepara para vivir la edición número 37 del Festival de Luces, uno de los encuentros decembrinos más emblemáticos de Colombia. Cada año, miles de visitantes llegan a la Plaza Mayor para presenciar un espectáculo que mezcla tradición, historia y un asombroso despliegue visual que marca el inicio de la Navidad en el municipio boyacense.

La programación abrirá con una serie de presentaciones musicales a cargo de la Escuela de Música Santa María de Leyva, que dará al público una cálida bienvenida con ritmos tradicionales y contemporáneos. Estas interpretaciones, preparadas por jóvenes músicos locales, son el preámbulo ideal para sumergirse en el espíritu festivo que caracteriza esta celebración.

La apertura oficial del alumbrado navideño será uno de los momentos más esperados, pues la banda sinfónica local se encargará de dar vida a un ambiente que envuelve las calles empedradas con luces y color. Aquí, el concurso de juegos pirotécnicos dará su paso, y es que esta actividad encenderá el cielo de Villa de Leyva con la participación de agrupaciones expertas en el arte de la pólvora.

Este tradicional encuentro, que combina destreza artesanal y creatividad, es una de las actividades más aplaudidas por los asistentes, quienes disfrutan del espectáculo mientras celebran la herencia cultural de la región. Aquí competirán polvoreros provenientes de distintas regiones del país, quienes combinaran la tradición artesanal con técnicas modernas.

La programación del segundo día incluirá nuevas presentaciones musicales y la exhibición del ganador del Concurso de Juegos Pirotécnicos del año anterior. Además, el público podrá disfrutar de un concierto navideño interpretado por las bandas sinfónicas de Tunja y Villa de Leyva, un ensamble que reúne talento regional para ofrecer una experiencia sonora que combina tradición y excelencia.

Durante la noche, el festival dará espacio a propuestas urbanas y contemporáneas que atraerán a un público diverso, como por ejemplo, bandas como Thunder y La Santa Rock, hasta los sonidos urbanos de El Nass y Diam 2k. Esta mezcla de géneros refleja la intención del municipio de ofrecer una programación inclusiva, que dialogue con distintos gustos y generaciones, y que reafirme el carácter multicultural del evento.

El último día estará dedicado a actividades artísticas y visuales que culminarán con un espectáculo de drones, una novedad que promete convertirse en uno de los grandes atractivos del festival. Este show aéreo representa la apuesta del municipio por incorporar tecnologías limpias y sustentables en sus celebraciones, sin perder de vista la importancia de conservar la belleza de sus cielos. El cual estará acompañado por destacados artistas nacionales como Rafa Pérez, Pipe Peláez, y el dúo vallenato de David Castiblanco y Niko Arrazola.

Según el alcalde, esta edición combina tradición e innovación tecnológica para brindar una experiencia multisensorial única. El Festival de Luces busca honrar la pirotecnia ancestral mientras introduce propuestas modernas como el piromusical sinfónico y el despliegue de drones, reafirmando su compromiso con prácticas más responsables y un enfoque cultural que proyecta a Villa de Leyva como un destino imperdible en diciembre.

Recomendaciones

El alcalde confirmó que para este fin de semana se espera la llegada de cerca de cien mil visitantes. Ante este flujo masivo de viajeros, la administración municipal, en coordinación con el Instituto de Tránsito de Boyacá y la Gobernación, implementó un plan de movilidad especial para garantizar el desplazamiento seguro y continuo tanto de residentes como de turistas.

Entrada : Durante los días 6 y 7 de diciembre, el ingreso a Villa de Leyva estará permitido únicamente por la vía Sáchica–Villa de Leyva,

Salida: quienes necesiten salir deberán tomar la ruta Villa de Leyva–Sutamarchán.

Este esquema busca evitar congestiones en los accesos principales y facilitar el tránsito en las zonas aledañas al Centro Histórico

Otras recomendaciones generales son:

Uso de gafas de seguridad para evitar lesiones oculares por esquirlas.

Respetar el cercado destinado a los polvoreros y estar atento al proceso de activación de la pirotecnia.

No se permitirá la instalación de cercados con velas en el piso, ya que dificultan la circulación en la Plaza Mayor.

Evitar sentarse en el piso durante el espectáculo.

Prohibición de globos inflados con helio u otros gases inflamables.

No se permiten mascotas en la Plaza Mayor ; el ruido de la pólvora afecta su salud.

Los menores de edad deben estar acompañados por sus padres; el espectáculo se recomienda para mayores de 12 años.

No es aconsejable para personas asmáticas, con enfermedades respiratorias o cardiacas.

Tampoco se recomienda para mujeres gestantes, adultos mayores con movilidad reducida ni niños de brazos debido a la aglomeración.

Finalmente, las autoridades advierten que la realización del show pirotécnico está sujeta a las condiciones climáticas, por lo que cualquier ajuste o aplazamiento se comunicará oportunamente.

Programación

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

3:00 p.m.: Grupo de Chirimía – Escuela de Música Santa María de Leyva (Plaza Principal)

5:00 p.m.: Concierto Cuerdas Tradicionales – Escuela Santa María de Leyva (Plaza Principal)

7:30 p.m.: Inauguración Alumbrado Navideño y apertura del 37 Festival de Luces. Banda Sinfónica de Villa de Leyva, director Jorge Pérez (Plaza Principal)

8:00 p.m.: Concurso de Juegos Pirotécnicos• El Cohete – Paipa• Pirotecnia de Colombia – Puente Nacional• Eventos y Show Pirotécnicos Tin Tin – Vélez

9:00 p.m.: Concierto La Santa Rock – Escuela Santa María de Leyva (Plaza Principal)

10:00 p.m.: Presentación Banda Thunder Rock (Plaza Principal)

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

3:00 p.m.: Grupo de Vallenato – Escuela Santa María de Leyva (Plaza Principal)

4:00 p.m.: Músicas Tradicionales – Escuela Santa María de Leyva (Plaza Principal)

5:00 p.m.: Banda Fiestera – Escuela Santa María de Leyva (Plaza Principal)

6:30 p.m.: Encuentro de Coros – Escuela Santa María de Leyva (Plaza Principal)

7:30 p.m.: Presentación central del ganador del Concurso de Juegos Pirotécnicos 2024: Pyrocol (Ubaque, Cundinamarca)

Concurso de Juegos Pirotécnicos:• Productos Pirotécnicos – Barbosa• Paloquemao Show – Guateque• Flor del Valle – Guateque• Polvorería Imperial Colors – Guateque

9:00 p.m.: Concierto de Navidad “Villa de Leyva Enamora” – Bandas Sinfónicas de Tunja y Villa de Leyva (Plaza Principal)

10:00 p.m.: El Nass Urbano (Plaza Principal)

11:00 p.m.: Diam 2k – Urbano, desde Medellín (Plaza Principal)

12:00 m.: La Máquina del Tiempo – Radio Uno (Plaza Principal)

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

3:00 p.m.: Grupo de Danzas – Escuela Santa María de Leyva (Plaza Principal)

6:00 p.m.: Show Neón Itinerante – HS Production & Entertainment (Plaza Principal)

7:00 p.m.: Concurso de Juegos Pirotécnicos• El Sol – Guateque• Tres Estrellas – Guateque• Nueva Polvorería – Bogotá

7:30 p.m.: Presentación de Drones “Villa de Leyva Enamora” – Flit Drones Show (Plaza Principal)

8:00 p.m.: Show Piromusical – Industrias El Vaquero (Plaza Principal)

8:30 p.m.: Momento Onix (Plaza Principal)

9:00 p.m.: Cacao Munch – Folclor Latino (Plaza Principal)

10:00 p.m.: David Castiblanco y Niko Arrazola – Vallenato (Plaza Principal)

11:00 p.m.: Artista central: Rafa Pérez (Plaza Principal)

12:00 m.: Artista central: Pipe Peláez (Plaza Principal)

