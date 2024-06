Festival Folclórico en Ibagué 2024: programación y eventos

El 21 de junio de 2005 el festival fue declarado patrimonio cultural y turístico de la Nación Foto: Gobernación del Tolima

El Festival Folclórico de Ibagué fue creado en 1959 con el objetivo de exaltar el folclor colombiano y hacer un llamado a la paz en el contexto de la violencia que por esa época se vivía en el departamento de Tolima. Desde entonces, es una de las principales plataformas nacionales para la divulgación de danzas y músicas colombianas. “El Festival no solo son grupos folclóricos, danzas, matachines, trajes o agrupaciones musicales, el Festival Folclórico es vida, es color es alegría y es esperanza; esa es la esencia de nuestro Festival”, dijo Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima.

Este año, el evento se realizará entre el 15 y el 30 de junio, y contará con la participación de 22 embajadoras de comunas, corregimientos y comunidades en el Encuentro Municipal del Folclor. Además se proyecta la vinculación de 20 municipios en el Encuentro Departamental del Folclor y están invitados grupos de siete países al Encuentro Internacional del Folclor.

“Les extendemos una cordial invitación para que se sumerjan en la alegría de esta nueva edición, y por supuesto, invitamos a nuestros compatriotas colombianos y a los visitantes extranjeros a que nos honren con su presencia y se maravillen con esta experiencia única”, señaló la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.

Viernes 14 de junio

8:00 A.M. Desfile de Instituciones Educativas y Muestra Folclórica ‘Dancemos II’ en el Panóptico calle 10, carrera 5a, calle 11, carrera 3ra hasta la Plaza de Bolívar

8:00 A.M. 1er Encuentro Folclórico Municipal de Personas con Discapacidad en el Complejo Cultural Panóptico de Ibagué

Imposición de Bandas candidatas al Encuentro Municipal del Folclor en el Teatro Tolima

Sábado 15 de junio

8:00 A.M. Elección Embajadora Municipal del Folclor - Adulto Mayor en el Complejo Cultural Panóptico de Ibagué

7:00 P.M. Lanzamiento 50° Festival Folclórico Colombiano en el Teatro Tolima

Jueves 20 de junio

6:00 P.M. Festival de Orquestas Pijao de Oro del Tolima en el Espinal

7:00 P.M. Noche de Gala del Encuentro Municipal del Folclor en el Coliseo Mayor

Viernes 21 de junio

6:00 P.M. Muestra Artística y Sanjuanero El Contrabandista de las candidatas al Encuentro Municipal al Encuentro Municipal del Folclor en el Coliseo Mayor

6:00 P.M. Festival de Orquestas Pijao de Oro del Tolima en Fresno

Sábado 22 de junio

6:00 P.M. Festival de Orquestas Pijao de Oro del Tolima en el Parque Manuel Murillo Toro

8:00 A.M. Día del Aguardiente Tapa Roja en el Parque Manuel Murillo Toro

5:00 P.M. Concurso departamental de danza y música tradicional del Encuentro Departamental del Folclor en el Teatro Tolima

6:00 P.M. Noche de Fantasía (Traje artesanal y desfile traje de baño) del Encuentro Municipal del Folclor en el Coliseo Mayor

8:00 P.M. Tablados populares en el Parque principal El Salado y cancha El Danubio barrio Ricaurte

Domingo 23 de junio

6:00 P.M. Festival de Orquestas Pijao de Oro del Tolima en Chaparral

8:00 A.M. Día del Sombrero en el Parque Manuel Murillo Toro

10:00 A.M. Gran Desfile de San Juan en la Ruta carrera Quinta

6:00 P.M. Elección y Coronación Embajadora Municipal del Folclor 2024 en el Coliseo Mayor

8:00 P.M. Tablados populares en el Parque Principal El Salado, Cancha El Danubio del Barrio Ricaurte

Lunes 24 de junio

6:00 A.M. Día del Tamal en el Complejo Cultural Panóptico de Ibagué de Plazas de mercado

7:00 P.M. Tomas centros comerciales en Ibagué y homenaje a Adriano Tribin en Centros Comerciales Multicentro, Acqua y La Estación

6:00 P.M. Noche Vino Tinto y Oro (Open y salida en traje de baño) en el Centro de convenciones

Martes 25 de junio

8:00 A.M. Día del Achira en el Parque Manuel Murillo Toro

4:00 P.M. Presentación de muestras libres candidatas Encuentro Departamental del Folclor en el Coliseo Mayor

8:00 P.M. Elección Embajadora Departamental del Folclor en el Coliseo Mayor

Jueves 27 de junio

8:00 A.M. Día de la Chicha en el Parque Manuel Murillo Toro

5:00 P.M. Caravana Reinas Nacionales en el Recorrido carrera Quinta

Viernes 28 de junio

3:00 P.M. Gala Encuentro Internacional del Folclor en el Coliseo Mayor

7:00 P.M. Noche de Fantasía candidatas al Encuentro Nacional del Folclor en el Coliseo Mayor

7:00 P.M. Gala Festival de Festivales en el Teatro Tolima

Sábado 29 de junio

8:00 A.M. Día de la Lechona en Bajos del Parque Centenario

9:00 A.M. Desfile de Candidatas al Encuentro Nacional del Folclor (traje de calle y traje de baño) en el Parque Caiké

2:00 P.M. Presentación de Comparsas Nacionales ‘Colombia Folclórica’ en el Coliseo Mayor

7:00 P.M. 2do. Encuentro de Improvisación de Música Popular en el Coliseo Mayor

8:00 P.M. Tablados populares en el parque principal El Salado, cancha El Danubio del barrio Ricaurte

Domingo 30 de junio

10:00 A.M. Gran Desfile San Pedro en la ruta carrera Quinta

8:00 P.M. Tablados Populares en el parque principal El Salado, Cancha El Danubio Barrio Ricaurte

Por otra parte, la Alcaldía de Ibagué dio a conocer las siguientes prohibiciones en el marco de las actividades del Festival Folclórico:

La venta de bebidas y alimentos en vehículos automotores.

El parqueo de vehículos en zonas de antejardín y andenes.

La venta y uso de harinas, espumas, vuvuzelas y pólvora en el espacio público.

El uso de equipos de amplificación de sonido durante caravanas y desfiles.

La presencia de vendedores ambulantes con carretillas, motos o vehículos de tracción humana o animal durante los desfiles.

La venta de bebidas alcohólicas y cigarrillos por menores de edad.

Asimismo, se informó que no se pueden instalar conexiones de servicios públicos que no estén autorizadas por las empresas prestadoras y la no utilización de desechables de un solo uso.

“Las personas que reciban los permisos no pueden ampliar las zonas permitidas, las cuales son de 4X4 metros; además, deben portar siempre el carné para ser identificados”, indicó Jhon Ferley Amaya, director de Espacio Público.

Tenga en cuenta que la persona que sea sorprendida violando estas medidas deberá pagar multas de hasta un millón de pesos.

Súper Concierto del Festival de Ibagué 2024

Se realizará el sábado 29 de junio en el Estadio Manuel Murillo Toro y habrá todo tipo de música desde vallenato, salsa y reguetón. Los artistas que se presentarán Silvestre Dangond, Grupo Niche, Sergio Vargas, Juan Carlos Zarabanda, Andy Rivera y Los de Juancho.

El concierto abrirá sus puertas a las 5:00 p.m. La gobernación recomienda llegar temprano, para encontrar con más facilidad el lugar donde van a ver los artistas. Los precios serán los siguientes:

Occidental alta VIP: $385.000

Occidental: $180.000

Oriental: $110.000

Sur: $55.000

Zona esto es vida: $2.00.000

Palco sigo invicto: $3.300.000

Palco novena batalla: $4.400.000

Palco el Original: $5.500.000

Palco Ta malo: $7.700.000

