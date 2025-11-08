Festival Náutico de Cartagena: Maluma encenderá las Fiestas de Noviembre

Maluma (c) durante el rodaje del videoclip 'Bronceador' en Cartagena de Indias (Colombia). Foto: EFE - David Bernal

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En entrevista con El Espectador, Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta ejecutiva de la Corporación de Turismo de Cartagena de Indias, sostuvo que la música es un motor de proyección y dinamización para la ciudad.

“Es un verdadero honor que Cartagena reciba a Maluma, un artista que ha llevado el nombre de Colombia al mundo con su talento, su carisma y una música que inspira alegría, unión y orgullo. Su presencia en el Festival Náutico simboliza exactamente lo que queremos celebrar: la fuerza de la música para reunirnos, compartir entre familia y amigos, y mostrarle al mundo la energía inigualable de nuestra ciudad, que hoy vibra con el ritmo de un artista que representa lo mejor de nuestro país”.

Rodríguez agregó que la participación del reguetonero en el evento valida a Cartagena como un destino a la altura de los escenarios más importantes del mundo.

“Maluma no es solo un artista; es un embajador de Colombia que ha demostrado un cariño auténtico por nuestra ciudad, inspirándose en ella para crear éxitos globales. Este encuentro entre su música y nuestra cultura genera una visibilidad extraordinaria y atrae un turismo de alto valor que beneficia a toda la cadena productiva de la ciudad”.

Cartagenera y con amplia trayectoria en el sector turístico y hotelero, Liliana Rodríguez también destacó el impacto económico del evento:

“El Festival se enmarca en las Fiestas de Independencia, y según la Unidad de Estudios Económicos de la Secretaría de Hacienda, se proyecta un impacto económico preliminar superior a los 50 mil millones de pesos para la ciudad, lo que representa un crecimiento significativo frente al año anterior”.

Se espera que la llegada de Maluma, junto a artistas como Carlos Vives y Elder Dayán, impulse la afluencia de viajeros nacionales e internacionales. Las proyecciones indican que la ocupación hotelera superará el 70 % durante ese fin de semana. Además, cerca de mil embarcaciones, entre yates privados y lanchas turísticas, participarán en el desfile náutico y disfrutarán del concierto desde la bahía, generando un movimiento positivo en el sector.

El artista paisa en la bahía

En cuestión de días, el 14 de noviembre, Maluma se presentará en el Festival Náutico de Cartagena, como parte de las Fiestas de la Independencia del 11 de noviembre.

En un video promocional, el artista paisa, uno de los íconos más importantes de la música latina, expresó:

“Hey, ¿qué tal, mi gente de Cartagena? Les habla su parcero Maluma Baby. Nos vemos este 14 de noviembre en el Festival Náutico de Cartagena. Ya tengo el pronunciador listo, solo falta que ustedes se den la cita y nos veamos allá”.

Añadió que será su primera participación en este evento:

“Es la primera vez que vamos a ser parte del Festival Náutico, así que no se lo pueden perder. Les tengo un show increíble que les va a gustar muchísimo. ¡Nos vemos allá, no se lo pierdan!”.

Su presencia promete una noche de luces, agua y ritmo, y reafirma el vínculo del artista con La Heroica. El evento es gestionado por la Alcaldía de Cartagena y Corpoturismo.

El lazo entre Maluma y Cartagena

El vínculo del cantante con la ciudad no es nuevo. En junio pasado grabó el videoclip de “Bronceador” en el Centro Histórico, las playas y el barrio Getsemaní, junto a la modelo y exreina Ariadna Gutiérrez, protagonista del video.

En su cuenta de Instagram, Maluma escribió:

“Todo este arte créanme que viene de un lugar mágico, sincero y especial. Ahí está pa’ que se lo gocen y lo bailen con su gente”.

El tema, muy sonado en el Caribe, se ha convertido en banda sonora de los días previos al concierto.

Una ciudad en fiesta

En el marco de las Fiestas de Noviembre, se proyecta la llegada de aproximadamente 109.145 pasajeros por vía aérea a Cartagena. Las reservas aéreas presentan un incremento estimado del 28,1 % respecto al año anterior. La mayor afluencia de viajeros provendrá de Bogotá, Medellín, Cali y Pereira, con una estadía promedio de cuatro días.

Todo esto ocurre mientras la ciudad celebra su historia: el 11 de noviembre de 1811, Cartagena de Indias fue la primera provincia en declararse libre e independiente de la corona española.

En el barrio Getsemaní, el mismo que utilizó Maluma en su video, una estatua en la Plaza de la Trinidad recuerda los actos heroicos de los Lanceros, liderados por Pedro Romero, durante el primer grito de Independencia.

Así, entre reinas, tradición cultural, bando y mucho bronceador, Cartagena se prepara para vivir días de música, historia y celebración.