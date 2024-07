Fiesta por el mundo: 10 festivales de música para disfrutar en Europa y EE. UU.

El turismo musical ha demostrado su resiliencia y capacidad de adaptación, reinventándose con formatos híbridos y experiencias digitales que complementan los eventos presenciales Foto: AFP - OLI SCARFF

El turismo musical se ha convertido en una tendencia global que fusiona la pasión por la música con la exploración de nuevos horizontes culturales. Este fenómeno, en constante crecimiento, trasciende las fronteras geográficas y lingüísticas, creando una experiencia única que une a personas de diversas partes del mundo. En ese escenario, los festivales de música han resaltado estos últimos años por movilizar a millones de viajeros.

Estos eventos no solo ofrecen la oportunidad de disfrutar de actuaciones de artistas de renombre y descubrir nuevos talentos, sino que también se convierten en catalizadores para explorar la cultura de la región, la historia y ayudar a impulsar la economía de las ciudades anfitrionas.

Aquí le traemos una lista de los mejores festivales de 2024 que puede disfrutar en Europa y Estados Unidos.

Estados Unidos

Lollapalooza (Chicago):

Lollapalooza es un icónico festival musical estadounidense que comenzó en 1991, fundado por Perry Farrell de Jane’s Addiction. Originalmente, estaba centrado en el rock alternativo, indie y punk, lo que lo convirtió en un símbolo de la cultura juvenil de los años 90. Sin embargo, a lo largo de los años se ha destacado como un evento masivo que busca traer a diversos artistas de diferentes géneros en un mismo lugar.

Este año Lollapalooza promete ser un evento masivo, programado del 1 al 4 de agosto en Grant Park, Chicago. El festival presentará más de 170 bandas en ocho escenarios, con un cartel encabezado por artistas de renombre como SZA, Megan Thee Stallion, Blink-182, The Killers y Skrillex, entre otros. Además, destaca por la diversidad de su programación, incluyendo el debut del grupo de K-pop Stray Kids, reflejando la evolución continua del festival para abarcar tendencias musicales globales y atraer a un público cada vez más amplio.

Outside Lands (San Francisco)

Outside Lands es un festival de música, arte, comida, vino y más, que se celebra anualmente en el Golden Gate Park de San Francisco. Fue fundado en 2008 y se ha convertido en el festival de música independiente más grande de Estados Unidos, atrayendo a un público multigeneracional con una programación musical diversa. El festival rinde homenaje a San Francisco, desde su nombre inspirado en la historia de la ciudad hasta los nombres de sus escenarios, que reflejan lugares emblemáticos locales.

Este año Outside Lands se llevará a cabo del 9 al 11 de agosto, y tendrá una mezcla de artistas, encabezados por Tyler, Sabrina Carpenter, the Creator, The Killers y Sturgill Simpson, con una actuación especial de country de Post Malone. Esta variedad de actuaciones abarca desde clásicos alternativos hasta artistas emergentes y virales, asegurando una experiencia musical diversa y emocionante para los asistentes.

Riot Fest (Illinois)

Riot Fest es un festival anual de música punk rock que se celebra durante tres días en Bridgeview, en el SeatGeek Stadium. Este evento se ha establecido como uno de los festivales de música independientes más grandes de Estados Unidos y para su edición 2024, la cual está programada del 20 al 22 de septiembre, incluye un cartel excepcional con artistas como Fall Out Boy, Beck, Pavement, Slayer, Public Enemy, entre otros. Además, un punto destacado será la participación de NOFX, que actuará las tres noches en una sección especial llamada NOFX World, como parte de su gira de despedida.

También podrá disfrutar de experiencias variadas que incluyen un casino, una sala de juegos, un club nocturno gay y otras activaciones, junto con los habituales vendedores de comida y bebida, proporcionando una experiencia de festival completa y diversificada.

Aftershock (California)

Aftershock es el festival de rock más grande de la Costa Oeste de Estados Unidos, y este año se celebra del 10 al 13 de octubre para su 12° edición. Este evento de cuatro días promete ser una experiencia épica para los fans del rock y metal, con un cartel de más de 130 bandas distribuidas en cinco escenarios. Entre los headliners se destacan Iron Maiden, Slayer en su única presentación en la Costa Oeste después de casi cinco años, y la primera aparición de Mötley Crüe en Aftershock. Otros actos principales incluyen Slipknot, Pantera, Judas Priest y Disturbed.

Además de la música en vivo, ofrece áreas de comida y bebida con una selección de opciones gastronómicas, zonas de descanso y mercados de artesanías.

Newport Jazz Festival

El Festival de Jazz de Newport, establecido en 1954 en Rhode Island, es uno de los eventos de jazz más longevos y prestigiosos de Estados Unidos. A lo largo de su historia, ha sido escenario de actuaciones legendarias de artistas como Miles Davis, Duke Ellington y muchos otros, convirtiéndose en un punto de referencia para la música.

En 2024, el Festival de Jazz de Newport celebrará su 70º aniversario del 2 al 4 de agosto, en Fort Adams State Park. El cartel de este año promete ser excepcional, combinando leyendas del jazz con artistas emergentes y figuras de otros géneros musicales. Entre los artistas destacados se encuentran Sun Ra Arkestra, Elvis Costello, Nile Rodgers & CHIC, André 3000, y colaboraciones especiales como Dinner Party.

Europa

Tomorrowland, (Bélgica)

Si nos vamos hacia el lado de Europa, es imposible no comenzar por Tomorrowland, el icónico festival de música electrónica que celebrará su vigésimo aniversario este año. El evento tendrá lugar en De Schorre, Bélgica, y se celebrará en dos fines de semana diferentes: el primero irá del 19 al 21 y el otro irá del 26 al 28 de julio. Esta edición promete ser la más grande hasta la fecha, reuniendo a más de 800 artistas de renombre en 16 escenarios diferentes. Se espera que cuente con una asistencia de más de 400,000 personas de casi 200 nacionalidades, convirtiéndolo en uno de los festivales de música electrónica más importantes y diversos del mundo.

Su cartel incluye una impresionante lista de presentaciones, los cuales abarcan una amplia gama de estilos dentro de la música electrónica. Entre los artistas destacados se encuentran Armin Van Buuren, Don Diablo, Hardwell, Alok, y la sorprendente inclusión de Shaquille O’Neal como DJ Diesel. Con el lema ‘LIFE’, que sirve como precuela del tema ‘Elixir of Life’ de 2016, Tomorrowland promete transportar a los asistentes a un mundo mágico llamado Silvyra, ofreciendo una experiencia inmersiva que va más allá de la música, con elaborados escenarios y una atmósfera única que ha hecho famoso al festival.

Vida Festival (España)

El Vida Festival, que celebra su décima edición en 2024, se ha consolidado como un evento musical único en Vilanova i la Geltrú, España. Se celebrará del 4 al 6 de julio, donde se verá un cartel diverso, que abarca desde artistas consagrados como James Blake y M.I.A., hasta nuevos talentos emergentes, ofreciendo una amplia gama de géneros que incluye rock alternativo, electrónica y música indie.

Lo que distingue al Vida Festival es su enfoque en crear una experiencia íntima y confortable en un entorno natural privilegiado. Alejándose del concepto tradicional de festival masivo, el Vida busca descentralizar la cultura, ofreciendo un espacio amplio y abierto donde los asistentes pueden disfrutar de la música sin aglomeraciones.

Sziget

El Sziget Festival, uno de los eventos musicales y culturales más grandes de Europa, se celebrará del 7 al 12 de agosto de 2024 en la isla de Óbuda, en Budapest, Hungría. El cartel de este año incluye una mezcla ecléctica de artistas, desde superestrellas del EDM como Martin Garrix, hasta íconos del rock como Liam Gallagher, pasando por artistas pop como Halsey y Sam Smith, y figuras del rap como Stormzy.

Además de su lineup musical, Sziget se distingue por su enfoque en la sostenibilidad y la experiencia del festival, ya que ofrece una amplia variedad de opciones gastronómicas asequibles, con un fuerte énfasis en la conciencia medioambiental, utilizando solo materiales biodegradables y promoviendo prácticas sostenibles en la preparación de alimentos.

Creamfields (Reino Unido)

Creamfields es uno de los festivales de música electrónica más emblemáticos del mundo, que además está celebrando su 26ª edición del 22 al 25 de agosto, en Daresbury Estate, Cheshire (Reino Unido). Espera para este año, ofrecer su edición más grande hasta la fecha, pues promete un lineup estelar que abarca diversos subgéneros de la música electrónica, incluyendo EDM, house, techno, drum & bass y trance, con artistas de renombre como Calvin Harris, Martin Garrix, Tiësto, Armin van Buuren, y el esperado regreso de Michael Bibi.

El festival contará con un nuevo escenario Indoor con capacidad para más de 30,000 personas, además ofrecerá una zona de camping de lujo para los asistentes

NOS Alive (Portugal)

NOS Alive, es un festival anual de música y artes que se celebra en Algés, cerca de Lisboa, que ha crecido exponencialmente hasta convertirse en uno de los eventos musicales más importantes de Europa. La edición de 2024, programada del 11 al 13 de julio, promete ser un acontecimiento destacado en el calendario musical europeo, con un cartel estelar encabezado por artistas de renombre internacional.

Entre las principales atracciones se encuentran la cantante Dua Lipa y la cantautora noruega Aurora, ambas confirmadas para actuar el 12 de julio. Además, contará con la presencia de otros artistas destacados como Arcade Fire, The Smashing Pumpkins, Tyla, Alec Benjamin, Sofi Tukker y Black Pumas, entre otros. Con el éxito de la edición anterior, que atrajo a 165,000 asistentes con 123 actuaciones, NOS Alive 2024 se perfila como un evento imperdible para los amantes de la música en vivo.

