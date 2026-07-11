Fiestas del Cerro Quitasol 2026 en Bello: programación completa por días

Iglesia principal de Bello, Antioquia Foto: Alcaldía de Bello

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Si está buscando un plan para este fin de semana en Antioquia y quiere estar en un ambiente divertido, Bello puede ser una excelente opción. A pocos minutos de Medellín, este municipio no solo ofrece una variada agenda cultural y gastronómica, sino que también alberga uno de los paisajes naturales más emblemáticos del Valle de Aburrá: el cerro Quitasol, un lugar rodeado de historia, senderos ancestrales y una riqueza natural que lo convierten en un destino ideal para quienes buscan combinar celebración, naturaleza y turismo.

Pero Bello no solo tiene naturaleza, y es que este fin de semana el municipio vivirá uno de los eventos más importantes de su calendario cultural. Del 10 al 20 de julio, se celebrarán las Fiestas del Cerro Quitasol 2026, una festividad que ofrecerá 11 días de conciertos, gastronomía, deporte, emprendimiento y actividades culturales gratuitas, atrayendo así tanto a habitantes como a turistas de todas las regiones del país.

¿Qué podrá ver en el evento?

El Parque Principal Santander será el corazón de las Fiestas del Cerro Quitasol, con una programación permanente que incluirá conciertos, la feria de emprendimiento Manos que Inspiran, actividades culturales y espacios para toda la familia. Sobre este escenario se presentarán artistas locales y nacionales como Alex Manga, Miguel Morales, Giovany Ayala, Grupo Galé, Alejo Urrea, entre otros invitados.

Eso sí, si está pensando en asistir, el primer fin de semana será uno de los más importantes de la celebración. El sábado 11 de julio tendrá lugar el tradicional desfile inaugural, que recorrerá las principales calles del municipio y marcará el inicio oficial de las fiestas. La jornada también contará con espectáculos musicales y la primera eliminatoria de Festibello, uno de los concursos artísticos más representativos de Bello.

Para quienes disfrutan del deporte, la agenda también ofrecerá alternativas. Durante ese mismo fin de semana se realizarán la Carrera Atlética 6K y 11K, torneos de fútbol de salón y fútbol sala, exhibiciones de freestyle, jornadas de aeróbicos y otras actividades recreativas para participantes y espectadores.

Y si lo suyo es la gastronomía, la cita será el domingo 12 de julio en el corregimiento de San Félix, donde se celebrará el tradicional Festival de Sancochos. Allí podrá degustar este plato típico, conocer productos campesinos de la región y disfrutar de una tarde de música popular y parrandera.

La programación continuará durante toda la semana con rutas turísticas, avistamiento de aves, recorridos ambientales, exhibiciones cafeteras, funciones de cine, teatro, circo, danza, tango, trova y actividades para niños, mascotas y toda la familia.

Sin embargo, es el segundo fin de semana el que promete ser uno de los más concurridos. Por ejemplo, el 18 de julio se realizará el tradicional Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, luego el 19 de julio, las calles del municipio volverán a llenarse de creatividad con el Festival Municipal de Carros de Rodillos.

El 20 de julio, coincidiendo con la celebración de la Independencia de Colombia, las Fiestas del Cerro Quitasol culminarán con bandas marciales, conciertos y una amplia agenda de actividades culturales.

Durante los 11 días de celebración también estará abierta la feria Manos que Inspiran, donde emprendedores bellanitas exhibirán y comercializarán sus productos, fortaleciendo la economía local. En total, serán más de 100 actividades gratuitas distribuidas en barrios, comunas y escenarios representativos del municipio.

Al presentar la programación, la alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, invitó a propios y visitantes a participar de la celebración y disfrutar de cada una de las actividades preparadas para exaltar la cultura, el talento y la identidad bellanita.

Programación completa

Sábado 11 de julio

10:00 a. m.: Café al Parque | Parque Principal Santander.

10:00 a. m. a 4:00 p. m.: Feria Emprendedorcitos | Quintas de la Cabañita.

10:00 a. m. a 8:00 p. m.: Feria Manos que Inspiran | Parque Principal Santander.

2:00 p. m.: Desfile Inaugural “Carnaval, Fiestas del Cerro Quitasol” | Salida desde el Centro Comercial Puerta del Norte.

3:00 p. m. a 7:00 p. m.: Primera eliminatoria de Festibello | Auditorio Biblioteca Marco Fidel Suárez.

5:00 p. m.: Todos al Teatro | Casa de la Alegría.

7:00 p. m. a 12:00 a. m.: Tarima “Nuestro Parque, el corazón de la alegría” | Parque Principal Santander.

8:00 p. m.: Todos al Teatro | Casa Teatro Tecoc.

Domingo 12 de julio

7:00 a. m.: Carrera Atlética 6K y 11K | Salida desde el Parque Principal Santander.

10:00 a. m.: Café al Parque | Parque Principal Santander.

10:00 a. m. a 12:00 m.: De la idea a la Acción Comunal: Inteligencia Artificial para la gestión y proyectos de tu barrio | Sede JAC Barrio Nuevo.

10:00 a. m. a 8:00 p. m.: Feria Manos que Inspiran | Parque Principal Santander.

10:00 a. m. a 11:00 p. m.: Gospel Fest Bello | Parque Principal Santander.

10:00 a. m. a 11:30 p. m.: Festival de Sancochos | San Félix.

12:00 m. a 5:00 p. m.: Torneo de Futsal y Fútbol de Salón | Coliseo Mánchester.

3:00 p. m.: Festival Infantil de Pintura Cerro Quitasol | Lugar por confirmar.

4:00 p. m.: Todos al Teatro | JAC El Rosario.

5:00 p. m.: Circo en Comunidad | JAC La Camila.

Lunes 13 de julio

10:00 a. m.: Café al Parque | Parque Principal Santander.

10:00 a. m. a 8:00 p. m.: Feria Manos que Inspiran | Parque Principal Santander.

12:00 m. a 9:00 p. m.: Tarima Artistas Bellanitas – “Nuestro Parque, el corazón de la alegría” | Parque Principal Santander.

Martes 14 de julio

9:00 a. m.: Ruta Turística de la Memoria y los Sabores | Zona centro de Bello.

9:00 a. m. a 11:00 a. m.: De la idea a la Acción Comunal: Inteligencia Artificial para la gestión y proyectos de tu barrio | Sala de Cocreación de la Cámara de Comercio.

10:00 a. m.: Café al Parque | Parque Principal Santander.

10:00 a. m.: Todos al Teatro | San Félix.

10:00 a. m. a 8:00 p. m.: Feria Manos que Inspiran | UNICAF Niquía.

5:00 p. m. a 9:00 p. m.: Tarima Artistas Bellanitas – “Nuestro Parque, el corazón de la alegría” | Parque Principal Santander.

6:00 p. m. a 11:00 p. m.: Torneo de Futsal y Fútbol de Salón | Coliseo Mánchester.

7:00 p. m.: Circo en Comunidad | Casa Bethania.

Miércoles 15 de julio

8:30 a. m. a 1:00 p. m.: Rueda de Negocios 2026 | Uniminuto.

10:00 a. m.: Café al Parque | Parque Principal Santander.

10:00 a. m. a 8:00 p. m.: Feria Manos que Inspiran | Parque Principal Santander.

3:00 p. m.: Todos al Teatro | Hospital Marco Fidel Suárez.

3:00 p. m.: Carrera de Orientación Adulto Mayor | Parque Principal Santander.

4:00 p. m.: Circo en Comunidad | UNICAF Niquía.

4:00 p. m. a 8:00 p. m.: Concurso de la Canción Inédita | Auditorio Casa de la Cultura Cerro del Ángel.

3:00 p. m. a 7:00 p. m.: Tarima Artistas Bellanitas | Parque Principal Santander.

6:00 p. m. a 11:00 p. m.: Torneo de Futsal y Fútbol de Salón | Coliseo de Niquía Maxicolbe.

6:30 p. m.: De Fiesta con el Cine | Casa de la Alegría.

7:00 p. m.: Superclase Neón con DJ en vivo | Unidad Deportiva Tulio Ospina.

7:00 p. m. a 2:00 a. m.: Tarima “La Planchoteca” de Sandro Muñoz | Parque Principal Santander.

8:00 p. m.: Todos al Teatro | Teatro Galeón.

Jueves 16 de julio

9:00 a. m.: Ruta Turística de la Memoria y los Sabores | Zona centro de Bello

9:00 a. m.: Recorrido interpretativo y avistamiento de aves | Área de Recreación Urbana Piamonte

9:00 a. m. a 3:00 p. m.: Feria de Empleo Alianza APE SENA | Centro Comercial Puerta del Norte

10:00 a. m.: Café al Parque | Parque Principal Santander

10:00 a. m.: Circo en comunidad | C.A.S.A. París

10:00 a. m. a 8:00 p. m.: Feria Manos que Inspiran | Parque Principal Santander

11:00 a. m.: Actividad en San Félix

11:00 a. m. a 11:30 p. m.: El Cerro Rima Hip Hop | Parque Principal Santander

6:00 p. m.: Ciclo Paseo Neón | Choza Marco Fidel Suárez

6:00 p. m. a 10:00 p. m.: Fiesta del Deporte Bellanita | Unidad Deportiva Tulio Ospina

6:00 p. m. a 11:00 p. m.: Torneo Futsal y Fútbol de Salón | Cancha El Carmelo

6:30 p. m.: De Fiesta con el Cine | Jardín de Rosalía (Museo Choza Marco Fidel Suárez)

7:00 p. m.: Todos al Teatro | Casa de la Cultura Cerro del Ángel

7:30 p. m.: Circo en comunidad | Parque Andrés Bello

7:30 p. m.: Todos al Teatro | Gestos Mnemes

8:00 p. m.: Todos al Teatro | Teatro Galeón

Viernes 17 de julio

8:00 a. m.: Rumba Tricolor | Parque Principal Santander

10:00 a. m.: Café al Parque | Parque Principal Santander

10:00 a. m. a 8:00 p. m.: Feria Manos que Inspiran | Parque Principal Santander

10:00 a. m. a 2:00 a. m.: Vibra Positivo Fest | Coliseo Puerto Bello

4:00 p. m.: Circo en comunidad | Biblioteca Marco Fidel Suárez

5:00 p. m.: Todos al Teatro | Casa Bethania

6:00 p. m. a 11:00 p. m.: Torneo Futsal y Fútbol de Salón | Coliseo Mánchester

7:00 p. m. a 12:00 a. m.: De Fiesta con el Cine | Parque La Arboleda

7:30 p. m.: Festival Reyes de la Trova | Parque Principal Santander

7:30 p. m.: Todos al Teatro | Gestos Mnemes

8:00 p. m.: Todos al Teatro | Casa Teatro Tecoc

Sábado 18 de julio

6:00 a. m.: Taller práctico de avistamiento de aves | Área de Recreación Urbana Piamonte

8:00 a. m.: Entre nubes y tradición: ruta turística, aventura y gastronomía rural | San Félix

8:00 a. m. a 5:00 p. m.: Fiesta del Deporte Bellanita | Unidad Deportiva Tulio Ospina

9:00 a. m.: Exposición Cafetera | Área de Recreación Urbana Piamonte

9:00 a. m. a 9:00 p. m.: Torneo Relámpago Supercopa Fiestas del Cerro Quitasol | Coliseo La Gabriela

10:00 a. m.: Café al Parque | Parque Principal Santander

10:00 a. m. a 8:00 p. m.: Feria Manos que Inspiran | Parque Principal Santander

10:30 a. m.: Canto al Cerro Quitasol | Parque La Madera

1:00 p. m.: Desfile de Autos Clásicos y Antiguos | Salida: Unidad Deportiva Tulio Ospina – Llegada: Parque Principal Santander

3:00 p. m. a 7:00 p. m.: Segunda eliminatoria Festibello | Auditorio Biblioteca Marco Fidel Suárez

3:00 p. m.: Festival Infantil de Pintura Cerro Quitasol | Centro Comercial Parque Fabricato

4:00 p. m. a 10:00 p. m.: Noche de Plancha “Sinfonía del Corazón” y I Encuentro Red Coral Escuela de Música | Teatro al Aire Libre Casa de la Cultura Cerro del Ángel

4:00 p. m. a 8:00 p. m.: Torneo Futsal y Fútbol de Salón | Coliseo Mánchester

4:00 p. m. a 7:00 p. m.: Tarima Artistas Bellanitas | Parque Principal Santander

5:00 p. m.: Todos al Teatro | Casa de la Alegría

6:30 p. m.: De Fiesta con el Cine | El Quijote de la Mar

7:00 p. m.: Inauguración XXI Salón Municipal de Artes Visuales Fabián Rendón | Rotonda Lola Vélez

7:00 p. m. a 2:00 a. m.: Tarima Nuestro Parque, el corazón de la alegría | Parque Principal Santander

7:30 p. m.: Circo en comunidad | Granizal

7:30 p. m. a 1:00 a. m.: Tangovía | Barrio Buenos Aires

8:00 p. m.: Todos al Teatro | T-Asombro

Domingo 19 de julio

6:00 a. m.: Taller práctico de avistamiento de aves | San Félix

6:00 a. m. a 1:00 p. m.: Caminata INDER | Cerro Quitasol

8:00 a. m. a 5:00 p. m.: Fiesta del Deporte Bellanita | Unidad Deportiva Tulio Ospina

9:00 a. m.: XVI Festival Municipal de Carros de Rodillos | Salida: Escuela Potrerito

9:00 a. m.: Mascotas al Parque | Llegada: Choza Marco Fidel Suárez

10:00 a. m.: Café al Parque | Parque de los Perros Santa Ana

10:00 a. m. a 8:00 p. m.: Feria Manos que Inspiran | Parque Principal Santander

11:00 a. m. a 9:00 p. m.: Torneo Relámpago Supercopa Fiestas del Cerro Quitasol | Coliseo La Gabriela

11:00 a. m. a 1:00 a. m.: Tarde Abierta | Carrera 55, calles 31 de La Florida y 32 de Gran Avenida

12:00 m. a 1:00 p. m.: Tarima Artistas Bellanitas | Parque Principal Santander

2:00 p. m.: XIII Encuentro Metropolitano de Coleccionistas | Teatro Galeón

2:00 p. m.: Transmisión de la Final del Mundial 2026 | Parque Principal Santander

2:00 p. m. a 6:00 p. m.: Festival de Freestyle | Unidad Deportiva Tulio Ospina

4:00 p. m.: Sorteo Torneo Mundialito | Parque Principal Santander

4:00 p. m.: Todos al Teatro | Serramonte

4:00 p. m.: Circo en comunidad | JAC El Rosario

7:00 p. m. a 2:00 a. m.: Tarima Nuestro Parque, el corazón de la alegría | Parque Principal Santander

7:30 p. m.: Tarima Artistas Bellanitas | Granizal

Lunes 20 de julio

10:00 a. m.: Conmemoración del Día de la Independencia de Colombia | Parque Principal Santander

10:00 a. m.: Café al Parque | Parque Principal Santander

10:00 a. m. a 8:00 p. m.: Feria Manos que Inspiran | Parque Principal Santander

12:00 m. a 5:00 p. m.: Festival de Bandas Marciales | Parque Principal Santander

2:00 p. m. a 12:00 a. m.: Tarima Emisora Olímpica – Nuestro Parque, el corazón de la alegría | Parque Principal Santander

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