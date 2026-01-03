Fiestas del retorno el Santuario 2026: artistas, cuándo inicia, cuándo termina y más

Las Fiestas en El Santuario están programadas desde el 9 hasta el 11 de enero Foto: Cortesía Alcaldía

Si busca un plan para comenzar el año con ambiente festivo y sentido de pertenencia, El Santuario es una parada obligada. Y es que este municipio del Oriente antioqueño abre el calendario de celebraciones con las tradicionales Fiestas del Retorno, las cuales irá del 5 al 11 de enero, una cita que reúne música, reencuentros y actividades para todas las generaciones.

La celebración llega a su edición número 59, consolidándose como una de las fiestas familiares más importantes de Antioquia.

¿Qué podrá ver en el evento?

En la edición de este año, la programación de las Fiestas del Retorno contempla una agenda diversa pensada para todos los públicos. Habrá actividades deportivas, cabalgatas, y actividades para toda la familia, además de varias noches dedicadas a la música con artistas de talla nacional e internacional, que convertirán al municipio en un punto de encuentro para propios y visitantes.

Desde la Administración Municipal destacan que estas celebraciones representan una oportunidad para fortalecer las raíces y el sentido de pertenencia, manteniendo viva la herencia cultural del municipio. De hecho, más allá del entretenimiento, la fiesta se concibe como un espacio de reencuentro y memoria colectiva para las familias que regresan cada año.

Uno de los momentos centrales de la festividad será la tradicional gran cabalgata, que recorrerá las principales calles del municipio y reunirá a participantes de diferentes regiones. Este evento, programado para el sábado 10 de enero de 2026, saldrá desde la sede de los Bomberos a la 1:00 p. m. y tendrá su remate en la cancha de la vereda Vargas, donde se contará con la presentación de un artista sorpresa.

El componente deportivo también tendrá un papel protagónico dentro de la programación. Se realizarán encuentros y torneos de baloncesto, fútbol y fútbol sala, con la participación de las colonias santuarianas, reforzando el espíritu de integración y sana competencia que caracteriza a estas fiestas.

Para quienes disfrutan de la fiesta y la música en vivo, esta edición se vivirá con especial intensidad, combinando tradición, cultura y un sólido componente musical. Entre los artistas confirmados se destacan exponentes de la música popular como Luis Alfonso y Jhon Alex Castaño; del vallenato, Jean Carlos Centeno y Daniel Calderón junto a Osmar Pérez; además de agrupaciones como Zona Prieta, Dueto Buriticá y Los Rayos de México. A esta nómina se suma la presencia de Tony Dize, uno de los íconos del reguetón romántico a nivel internacional, una de las grandes sorpresas de este año.

La participación de artistas de distintos géneros y generaciones reafirma el carácter multigeneracional de las Fiestas del Retorno, pensadas para el disfrute de toda la familia santuariana y de quienes regresan al municipio durante la temporada de vacaciones. Este enfoque continúa la línea de ediciones anteriores, como la número 58 en 2025, que dejó un balance positivo con la asistencia de más de 80.000 personas y una programación de cerca de 100 eventos, consolidando a El Santuario como uno de los escenarios festivos más importantes de la región.

