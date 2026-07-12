Fiestas Virgen del Carmen: por qué dicen que es la patrona de conductores, origen y más

Celebración del día de la Virgen del Carmen, Foto: Corabastos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mientras el país disfruta de un nuevo festivo dedicado a la Virgen de Chiquinquirá, hay otra celebración mariana que, aunque no implica un día de descanso, cada año logra apoderarse de las calles e incluso de los ríos.

Y es que en julio es común encontrarse con largas caravanas de camiones, buses, taxis y motocicletas, y lanchas, adornados con cintas azules y blancas, bocinas sonando y cientos de conductores participando en una tradición que mezcla fe, agradecimiento y cultura popular.

Se trata del Día de la Virgen del Carmen, una de las festividades religiosas con mayor arraigo entre los transportadores colombianos. Pero ¿por qué precisamente ella es considerada su patrona y de dónde nació esta costumbre que cada año llama la atención tanto de devotos como de curiosos? Aquí le contamos su historia.

¿Por qué dicen que es la patrona de los conductores?

De acuerdo con la Arquidiócesis de Bogotá, la tradición señala que la aparición más conocida de la Virgen del Carmen ocurrió el 16 de julio de 1251 en Inglaterra. Ese día, San Simón Stock, superior general de los padres Carmelitas del convento de Cambridge, se encontraba orando cuando, según la tradición católica, la Virgen María se le apareció y le entregó el escapulario, un signo de protección y compromiso con la fe.

Pero, ¿por qué se le llama Virgen del Carmen? Su nombre proviene del Monte Carmelo, una cordillera en el mar Mediterráneo, cuyo nombre deriva de la palabra hebrea Karmel, que significa “jardín”. Según la Arquidiócesis, este monte fue un lugar de oración y contemplación de uno de sus profetas, razón por la que con el paso de los siglos adquirió un profundo significado espiritual.

Con la expansión del Imperio español, esta devoción llegó a América y comenzó a difundirse en el territorio colombiano durante la época colonial. Hacia 1606 se estableció en Santafé de Bogotá el primer convento de las Carmelitas Descalzas y, con el paso del tiempo, la Virgen del Carmen dejó de ser únicamente una figura de veneración religiosa para convertirse en un símbolo de protección para quienes desempeñan oficios de alto riesgo.

En Colombia, los transportadores comenzaron a encomendarle sus recorridos por carreteras que durante décadas estuvieron marcadas por accidentes, difíciles condiciones de tránsito e incluso problemas de orden público.

Por ello, la Virgen del Carmen es reconocida como la patrona de los conductores y transportadores. Cada 16 de julio, camioneros, taxistas, motociclistas, conductores de buses y familias enteras participan en caravanas, eucaristías y bendiciones de vehículos para pedir un viaje seguro y agradecer la protección recibida.

Además de los transportadores, la Virgen del Carmen también es considerada patrona de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, los bomberos, los pescadores y los comerciantes.

Un dato curioso

Más allá de la tradición religiosa, la influencia de la Virgen del Carmen también se refleja en la geografía y el patrimonio cultural de Colombia. A lo largo del país existen varios municipios que llevan su nombre, entre ellos Carmen de Viboral, Carmen del Darién, Carmen de Carupa, Carmen de Bolívar, Carmen de Chucurí y Carmen de Apicalá, una muestra de la importancia que esta advocación mariana ha tenido en la historia y la identidad de diferentes regiones.

De hecho, si usted ha viajado por carretera en Colombia, también habrá visto esta influencia, y es frecuente encontrar pequeños santuarios levantados en su honor, adornados con velas, flores o algunos mensajes.

¿Qué puede hacer y ver en Colombia como muestra cultural y religiosa?

Guamal, Magdalena.

En este municipio, las celebraciones de la Virgen del Carmen conservan una estrecha relación con el río Magdalena. Una de las tradiciones más representativas es la procesión fluvial, en la que la imagen de la Virgen recorre el río escoltada por decenas de embarcaciones, una manifestación que reúne a habitantes, pescadores y visitantes.

La programación de este año también incluye actividades que resaltan las costumbres de la región. El 13 de julio se realizará la Gran Cabalgata, organizada por la Asociación de Caballistas de Guamal y la Alcaldía Municipal. El recorrido partirá a las 4:00 p. m. desde las corralejas ubicadas sobre la vía hacia Mompox y busca reunir a caballistas y asistentes en una jornada que combina tradición y cultura.

Concepción, Santander

Del 18 al 20 de julio, este municipio celebrará su 304.º aniversario junto con las tradicionales fiestas en honor a la Virgen del Carmen. La programación combina actividades religiosas, deportivas y culturales, además de opciones de turismo de aventura como vuelos en parapente para quienes visiten la región.

Las celebraciones comenzarán el 18 de julio con el tradicional Despertar Camionero, un recorrido acompañado por el sonido de las bocinas de los transportadores, seguido de un desfile de integración, competencias deportivas, la procesión en honor a la Virgen del Carmen, una serenata, un espectáculo de fuegos artificiales y una verbena popular amenizada por Los de la Trilla, Joan Manuel y el DJ Yeison Suárez.

El 19 de julio tendrá lugar la solemne eucaristía, la tradicional bendición de vehículos, en la que también se premiará el automóvil mejor decorado, además de concursos, la Maratón Camionera, un desfile de luces o Carluces y una segunda verbena popular con presentaciones de Tropical Swing, Los Indomables y el DJ Yeison Suárez.

Soracá, Boyacá

Este municipio boyacense también se suma a las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen con una programación que se desarrollará los días 18 y 19 de julio. Las actividades comenzarán el sábado con un desfile automotor, uno de los eventos más representativos de la festividad.

El domingo tendrá lugar la tradicional bendición de vehículos y una eucaristía en honor a la Virgen del Carmen, acompañadas de una serenata, actividades culturales, concursos y presentaciones musicales que culminarán con una gran orquesta parrandera.

Palocabildo, Tolima:

Del 15 al 19 de julio, este municipio celebrará las Fiestas Tradicionales en Honor a la Virgen del Carmen 2026, una de las festividades más importantes del norte del Tolima. Durante cinco días, la programación combinará actividades religiosas con eventos culturales, deportivos y gastronómicos que buscan resaltar las tradiciones locales y atraer visitantes.

La agenda incluye solemnes actos religiosos en honor a la Virgen del Carmen, competencias deportivas, una feria del café y de emprendimientos, muestras culturales, presentaciones artísticas y espacios dedicados a la gastronomía típica de la región, como el Festival del Tamal Tolimense. Además, durante las noches se realizarán conciertos y espectáculos musicales para el disfrute de habitantes y turistas.

Como antesala a las festividades, el municipio dará inicio este domingo a la programación con la Gran Clásica del Retorno Virgen del Carmen, una competencia ciclística que recorrerá Mariquita, San Felipe, Falan y Palocabildo, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más representativos de la celebración.

Carmen de Apicalá (Tolima):

Una de las celebraciones más representativas de esta virgen en Colombia tiene lugar en este municipio tolimense, considerado uno de los principales destinos de peregrinación mariana del país. Cada año, miles de fieles y visitantes llegan hasta el Santuario Nacional de Nuestra Señora del Carmen para participar en las actividades organizadas en honor a la patrona de los conductores.

En 2026, las 83.ª Ferias y Fiestas Patronales se realizan del 8 al 20 de julio y combinan tradiciones religiosas con una variada programación cultural. Entre los actos centrales destacan la solemne procesión y el rezo del rosario el 15 de julio, así como la jornada del 16 de julio, cuando se celebran eucaristías durante todo el día, una ofrenda musical y diferentes homenajes dedicados a la Virgen del Carmen.

La programación incluye desfiles folclóricos, alboradas, intercambios culturales, cabalgatas, conciertos gratuitos y actividades para toda la familia. Además, contará con conciertos gratuitos y presentaciones musicales. Entre los artistas invitados se encuentran Dinkol Arroyo, el cantante de música popular Jhon Álex Castaño, el exintegrante de Los Inquietos del Vallenato Nelson Velásquez, Daniel Villamarín, además de un espectáculo tributo a Karol G con una participante del programa Yo Me Llamo.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.