Florida en el Mundial 2026: sedes, fan festivals, alojamiento y experiencias imperdibles

Miami albergará siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluido el choque por la final por el bronce y el partido entre Colombia y Portugal.

Florida está lista para convertirse en la sede definitiva de los aficionados al fútbol de todo el mundo durante la 23.ª edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con una combinación única de partidos de alto nivel, festivales multitudinarios, playas icónicas y experiencias gastronómicas de primer orden, el Estado del Sol promete una celebración que va mucho más allá de los 90 minutos.

Watch Parties y Fan Festivals en Miami

El emblemático Bayfront Park será el escenario del FIFA Fan Festival en Miami, un evento gratuito y abierto al público que ofrecerá transmisiones en vivo de los partidos, espectáculos culturales, propuestas gastronómicas internacionales y experiencias interactivas para aficionados de todas las edades.

En el vibrante barrio de Wynwood, Grails Miami, reconocido como el primer restaurante y bar temático de sneakers del mundo, transmitirá todos los encuentros en más de 75 pantallas y una pantalla gigante con proyector, consolidándose como uno de los puntos de encuentro imperdibles durante el torneo.

El icónico Hard Rock Stadium, sede oficial de partidos mundialistas, posiciona a Miami como uno de los grandes epicentros del campeonato.

Orlando también vibra con el Mundial

En el corazón del Downtown, Wall Street Plaza organizará el Official Fan Fest de la ciudad, con celebraciones diarias desde las 10 a. m. hasta las 11 p. m. en sus ocho venues y restaurantes.

Por su parte, The Lucky Leprechaun Irish Pub, el pub irlandés más antiguo de International Drive, prepara una fan zone especial con música en vivo, gastronomía tradicional y amplias áreas de visualización tanto interiores como exteriores, además de un viaje especial a Miami para uno de los encuentros más esperados.

Opciones de alojamiento para cada tipo de viajero

En Downtown Miami, The Elser Hotel, una torre residencial de 49 pisos, ofrece vistas privilegiadas al Fan Festival y alojamientos estilo apartamento, ideales para estancias prolongadas.

En los Cayos de Florida, Blue Flamingo Resort Key West combina encanto tropical y ambiente relajado, perfecto para quienes desean complementar la emoción del Mundial con días de playa y desconexión.

En la costa oeste, Margaritaville Beach Resort Fort Myers Beach anunció una promoción especial por tiempo limitado: 30 % de descuento en estancias de dos noches o más y exención del resort fee para reservas realizadas antes del 30 de julio de 2026, válidas entre el 1 de junio y el 31 de julio.

También destaca Sunseeker Resort Florida Gulf Coast, un complejo de 22 acres frente al Peace River que ofrece piscina rooftop solo para adultos, piscina familiar frente al agua y múltiples opciones gastronómicas.

Kissimmee, reconocida como la Capital Mundial de las Casas Vacacionales, mantiene amplia disponibilidad con más de 30.000 propiedades en alquiler. Con piscinas privadas, salas de juego, habitaciones temáticas y comodidades tipo resort, es una alternativa ideal para familias y grupos que buscan comodidad y flexibilidad.

Conectividad y transporte

Con 17 aeropuertos principales, Florida facilita el acceso desde cualquier parte del mundo y conecta directamente con otras ciudades sede del torneo.

El tren de alta velocidad Brightline une Miami y Orlando en aproximadamente tres horas, con paradas estratégicas en Aventura, Fort Lauderdale, Boca Raton y West Palm Beach. Desde la estación de Aventura, los aficionados pueden enlazar fácilmente hacia el Hard Rock Stadium. Además, los grupos de tres personas o más pueden ahorrar 25 % en tarifas Adult SMART.

Florida también es ideal para recorrerse en automóvil, permitiendo a los visitantes combinar partidos con escapadas a playas, parques temáticos y ciudades costeras en cuestión de horas. Cada comunidad ofrece transporte público y servicios de movilidad compartida que facilitan el traslado entre sedes y zonas de entretenimiento.

Experiencias más allá del fútbol

La Guía Michelin de Florida destaca actualmente 167 restaurantes en destinos como Miami, Orlando, Tampa, St. Pete-Clearwater, Fort Lauderdale y The Palm Beaches, y ampliará su cobertura a todo el estado en primavera, ampliando las opciones gastronómicas para los visitantes internacionales.

Durante la Copa Mundial, los aficionados también podrán asistir a partidos de temporada regular de los Miami Marlins y los Tampa Bay Rays, además de disfrutar de watch parties de los playoffs de la NBA y la NHL.

En materia de compras, Florida ofrece desde boutiques frente al mar hasta grandes centros comerciales como Aventura Mall, el más grande del estado, y Sawgrass Mills, reconocido como el outlet y destino de compras de valor más grande de Estados Unidos.

Con sol, diversidad cultural, infraestructura de primer nivel y una agenda vibrante dentro y fuera de la cancha, Florida no solo será sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026: será el escenario donde el mundo entero celebrará el fútbol.

