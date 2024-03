18 mujeres gerentes de hoteles aconsejan a quienes aspiran a puestos de liderazgo

Nicol Khelawan, gerente general Courtyard by Marriott Port of Spain (Trinidad y Tobago): "Como mujer que ejerce el liderazgo, he aprendido la importancia de alzar y empoderar a otras mujeres. Apoyándonos y animándonos unas a otras, podemos derribar barreras y lograr grandes éxitos juntas".

Foto: Cortesía Marriott International