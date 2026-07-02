Ghana, rival de Colombia en el Mundial: cinco datos curiosos sobre el país africano

El Azonto, un estilo de baile y música de tradición Ga que alcanzó reconocimiento internacional gracias a sus movimientos de manos y pies inspirados en actividades de la vida cotidiana. Foto: African Ancestry

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Cuando el balón empiece a rodar y Colombia se mida ante Ghana por los dieciseisavos de la Copa del Mundo, algunos se preguntarán: ¿qué tanto sabemos realmente sobre este país?

Más allá de los reflectores del fútbol, Ghana es una nación ubicada en la costa occidental de África con una historia ligada a antiguos imperios, movimientos que marcaron el camino de la independencia del continente y una identidad construida entre tradiciones, música y diversidad cultural.

Acá le contamos cinco datos para conocer un poco más sobre este país africano.

1. Un nombre que nació entre guerreros

El nombre Ghana significa “rey guerrero” en la lengua soninké y mucho antes de convertirse en el nombre oficial del país, era un título utilizado por los gobernantes del antiguo Imperio de Ghana.

Cuando el país alcanzó su independencia en 1957 decidió adoptar este nombre como una manera de rendir homenaje a ese pasado histórico. Aquel imperio fue reconocido por su fortaleza militar y por las amplias rutas comerciales que mantenía con el norte de África y el Mediterráneo.

2. Sus paisajes van mucho más allá

Ghana está situada en África occidental y limita con Costa de Marfil, Burkina Faso, Togo y el golfo de Guinea. Su capital, Acra, se encuentra junto a la costa y, como ocurre con buena parte del país, está rodeada por una geografía diversa donde conviven sabanas, selvas tropicales, playas y montañas.

Entre los espacios naturales que llaman la atención en Ghana aparecen lugares como:

Lago Bosumtwe: es el único lago natural del país y se formó dentro de un cráter provocado por el impacto de un meteorito.

Lago Volta: está entre los lagos artificiales más grandes del mundo, con una extensión cercana a los 8.500 kilómetros cuadrados, además de tener un papel importante en la generación de energía hidroeléctrica.

Cascada de Wli: reconocida como la más alta de África Occidental, supera los 80 metros de altura y se encuentra dentro del santuario de Agumatsa, una zona rodeada de abundante fauna y naturaleza.

3. Un país donde conviven decenas de culturas

Aunque el inglés es el idioma oficial, Ghana es uno de esos lugares donde una sola lengua no alcanza para contar toda su historia. En su territorio habitan más de 70 grupos étnicos, incluidos los akan, los mole-dagbani, los ewe y los ga-adangbe, y se hablan más de 80 lenguas y dialectos diferentes.

4. La música y el baile hacen parte de la vida diaria

En Ghana, la música está en todos lados. Los tambores, por ejemplo, históricamente han servido para transmitir mensajes, reforzar el sentido de comunidad y mantener viva la conexión con los ancestros durante ceremonias y celebraciones.

También nació el Azonto, un estilo de baile y música de tradición Ga que ganó reconocimiento internacional por sus movimientos de manos y pies inspirados en actividades cotidianas.

Otro símbolo cultural es la tela Kente, un tejido tradicional elaborado con tiras de seda y algodón cuyos colores y diseños cuentan historias y representan posiciones sociales.

5. Ghana abrió el camino hacia la independencia africana

La Costa de Oro fue pionera en la lucha por la independencia africana, convirtiéndose en Ghana en 1957. Bajo el liderazgo del expresidente Kwame Nkrumah, este territorio puso fin al dominio colonial británico e impulsó una ola de movimientos independentistas en otros países del continente.

Incluso la bandera del país cuenta parte de esa historia. El rojo, representa la sangre derramada durante la lucha por la independencia, el dorado simboliza la riqueza mineral, el verde los paisajes naturales de Ghana y, en el centro, aparece una estrella negra, convertida en un símbolo de libertad africana.