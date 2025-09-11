Senderismo en el Gran Cañón: mejores rutas y consejos para recorrerlo

Vista aérea del Gran Cañón. Foto: AFP - DANIEL SLIM

El Gran Cañón del Colorado, ubicado en Arizona, es uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Estados Unidos. Su inmensidad geológica y sus formaciones rocosas, que narran más de mil millones de años de historia natural, lo convierten en una experiencia única. Dividido por el río Colorado, el parque nacional está estructurado en dos áreas principales: el Borde Sur (South Rim) y el Borde Norte (North Rim), separados por 346 kilómetros de carretera y conectados únicamente por senderos que atraviesan el cañón.

Aunque la distancia directa entre ambos bordes no supera los 16 kilómetros, cruzar el cañón implica un gran esfuerzo físico, condiciones extremas y una planificación detallada. Por ello, tanto para viajeros primerizos como para senderistas experimentados, el parque ofrece diversas rutas que permiten apreciar la majestuosidad del lugar sin comprometer la seguridad.

Accesos y cosas para tener en cuenta

El Borde Sur es el más accesible durante todo el año y cuenta con mejores infraestructuras, servicios y transporte. El Borde Norte, más remoto y menos concurrido, solo está abierto de mediados de mayo a octubre, pero ofrece una experiencia más tranquila y en contacto con la naturaleza.

El senderismo en el Gran Cañón se realiza a gran altitud, en condiciones desérticas y con temperaturas que, especialmente en el fondo del cañón, pueden superar los 40 °C en verano.

Caminar desde el borde hasta el río y regresar en un mismo día es una de las causas más comunes de rescates; más de 250 personas son asistidas cada año por intentar recorridos que exceden sus capacidades. Se recomienda realizar excursiones de un día bien planificadas, y siempre con precaución.

Rutas recomendadas en el Borde Sur

1. Sendero del Borde (Rim Trail)

Ideal para caminatas tranquilas con vistas espectaculares del cañón. Este sendero pavimentado se extiende desde el área del pueblo hasta Hermit’s Rest, permitiendo comenzar en distintos puntos gracias a los autobuses de enlace. Es parcialmente accesible y una excelente opción para quienes buscan una caminata de baja dificultad.

2. Sendero Bright Angel

Una de las rutas más populares para excursiones de un día. Parte junto al Bright Angel Lodge y permite caminatas de hasta 19 kilómetros (ida y vuelta). Aunque cuenta con algo de sombra, el sendero es empinado y puede estar helado en invierno. Dispone de agua en ciertos puntos, pero su disponibilidad varía, por lo que se recomienda consultar en el centro de visitantes.

3. Sendero South Kaibab

Conocido por sus vistas impresionantes, es una ruta empinada sin sombra ni agua, salvo en el punto de inicio. Accesible únicamente mediante autobuses lanzadera, permite caminatas de hasta 9,6 kilómetros (ida y vuelta). Ideal para senderistas que buscan una caminata breve pero visualmente impactante.

4. Sendero Hermit

Menos transitado y más exigente, este sendero comienza cerca de Hermit’s Rest y permite caminatas hacia Santa Maria Spring (8 km ida y vuelta) o Dripping Springs (11 km). No está mantenido, requiere tratamiento del agua y está recomendado solo para excursionistas experimentados.

5. Sendero Grandview

Entre los más desafiantes del Borde Sur, este sendero sin mantenimiento comienza en Grandview Point. Con rutas hacia Coconino Saddle (3,5 km) y Horseshoe Mesa (10,3 km), exige preparación física, botas adecuadas y experiencia en terreno escarpado.

Rutas recomendadas en el Borde Norte

1. Bright Angel Point

Un paseo corto (0,8 km ida y vuelta) y pavimentado que ofrece vistas espectaculares. Perfecto para visitantes con tiempo limitado o movilidad reducida.

2. Sendero del Transepto

Ruta escénica de 4,8 kilómetros que conecta el Grand Canyon Lodge con el campamento North Rim. Ideal para una caminata corta y accesible.

3. Sendero North Kaibab

La única ruta mantenida que desciende al cañón desde el Borde Norte. Incluso un breve recorrido hacia Coconino Overlook (2,4 km) o Supai Tunnel (6,5 km) ofrece una experiencia inmersiva. Caminatas más largas, como hasta Roaring Springs (15 km ida y vuelta), son extenuantes y requieren comenzar antes de las 7:00 a. m. No se recomienda ir más allá en un solo día.

4. Otros senderos destacados

Ken Patrick : 16 km ida y vuelta por bosque y borde del cañón.

Uncle Jim : 8 km ida y vuelta hacia un mirador del North Kaibab.

Widforss : 16 km ida y vuelta entre bosque y vistas del cañón.

Cape Royal : 1 km ida y vuelta; accesible, con vistas al río Colorado.

Cliff Springs : 1,6 km por barrancos boscosos hasta un manantial oculto.

Cape Final : 6,4 km ida y vuelta con miradores panorámicos.

Roosevelt Point : 0,3 km; paseo corto con vistas tranquilas.

Point Imperial: 6,4 km a través de una zona quemada hacia el límite norte del parque.

Recomendaciones clave para los caminantes