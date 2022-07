Gran Malecón en Barranquilla es una de las atracciones más populares del mundo

El Gran Malecón del Río se desarrolla a lo largo de cinco kilómetros de la ribera occidental del río Magdalena. Foto: Alcaldía de Barranquilla

El Gran Malecón del Río continúa destacándose, esta vez, la plataforma de viajes Tripadvisor le dio el premio Best of the Best (“Lo mejor de lo mejor”) por pertenecer al 10 % de las atracciones más populares del mundo, además es el destino número 1 de 89 cosas por hacer en Barranquilla.

Según la alcaldía de la capital del Atlántico, este proyecto de desarrollo urbano es el espacio público más visitado de Colombia con más de 20 millones de visitantes desde 2017, y se consolida como una apuesta de transformación en la ciudad.

Según Tripadvisor, el Gran Malecón del Río “está ubicado sobre ribera del río Magdalena con hermosos paisajes del río y el Vía Parque Isla Salamanca. Es el espacio ideal para las familias que buscan disfrutar de una experiencia al aire libre y en contacto directo con las riquezas naturales del entorno. Incluye corredor verde, parque para niños, ciclo rutas y una variada oferta gastronómica”.

Con 290 comentarios y una calificación de 4.5, los viajeros que han llegado a este lugar de Barranquilla cuentan su experiencia sobre el servicio, el espacio, su percepción y satisfacción de las instalaciones y lo que encuentran en ella.

“Gran espacio de integración social para hacer múltiples actividades (comer, ejercicio, parques infantiles, actividades culturales, etc). Personalmente recomiendo ir después de 4:00 p.m., cuando el sol barranquillero es menos caliente y esperar el atardecer a la orilla del Río Magdalena”, se lee en uno de los comentarios de Tripadvisor, sobre el Gran Malecón.

“En este lugar se combinan el deporte, la contemplación, la sana diversión, la gastronomía de Barranquilla, los colores varios de la naturaleza, el ejercicio, puedes conversar amenamente, escuchar música típica de la región, llevar a tu mascota a caminar, montar en bicicleta por un recorrido extenso. Tiene una buena vista de la ciudad y del río Magdalena por supuesto”, también se lee en la plataforma turística.

(Lea también: Estas son las nuevas siete maravillas del mundo para descubrir este 2022)

Vale la pena mencionar, que, recientemente, el Gran Malecón de Barranquilla ganó el premio International Architecture & Design Awards 2022, en la categoría Recreation Landscape Design Built, entregado por Architecture & Design Community.

Para el alcalde Jaime Pumarejo se trata de un reconocimiento que pone al Gran Malecón en lo más alto del diseño arquitectónico mundial. “Esto demuestra que Barranquilla es un referente en arquitectura, en urbanismo, por ser un modelo de ciudad donde todos caben y toda la ciudadanía puede disfrutar de puntos de encuentro como sus espacios públicos recuperados y como el Gran Malecón”.

Puerta de Oro – Empresa de Desarrollo Caribe tuvo el reto de diseñar y estructurar el Gran Malecón, a partir de la oportunidad de potencializar la cercanía de la ciudad con el río Magdalena y darle vida a una antigua zona industrial de la ciudad.

Para su gerente, Ricardo Vives Guerra, con el Gran Malecón se inició la transformación urbanística de la ciudad. “Ahí comprendimos la relación de la naturaleza con el desarrollo social y económico. Con el diseño de este proyecto, les dimos la posibilidad a las personas de conectarse con los espacios públicos de la ciudad, ahí es donde reside el valor del Gran Malecón”, expresó el funcionario.

Este premio ratifica a Barranquilla, dentro del panorama mundial, como una ciudad que aprovecha recursos naturales como el río Magdalena, y define su desarrollo económico y social a partir del crecimiento urbano con espacios como el Gran Malecón, que tiene una extensión de 5 kilómetros, en los que cuenta con dos unidades funcionales: la Unidad Funcional 1 abarca la oferta gastronómica, en la que está el Caimán del Río y Manglares del Río; y la Unidad Funcional 2 es el espacio recreativo que cuenta con parques infantiles, una plaza para eventos culturales, entre otros espacios destinados al ocio.

En todo el diseño se tomaron en cuenta características típicas de Barranquilla, como la topografía, geografía, historia, vecinos y el clima, todo ello visto en elementos como materiales, colores y conceptos.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.