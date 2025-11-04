¡Abre sus puertas! Visite el Gran Museo Egipcio, una joya al pie de las pirámides

El Gran Museo Egipcio, con una extensión de 500.000 m², resguarda más de 100.000 piezas que narran la grandeza del antiguo Egipto. Foto: EFE - MOHAMED HOSSAM

Si siente fascinación por el antiguo Egipto, su historia y sus misterios, prepárese para un acontecimiento sin precedentes. Tras décadas de espera y una inversión superior a los mil millones de dólares, Egipto ha inaugurado oficialmente el Gran Museo Egipcio (GEM) en El Cairo y aquí le contamos como puede visitarlo.

¿Qué es el Gran Museo Egipcio?

El Gran Museo Egipcio, construido a la sombra de la Gran Pirámide de Guiza —la última maravilla del mundo antiguo que aún se conserva—, abre finalmente sus puertas tras años de espera. Considerado el museo más grande del mundo dedicado a una sola civilización, ocupa 500.000 metros cuadrados y alberga más de 100.000 piezas arqueológicas que recorren 7.000 años de historia, desde el Egipto predinástico hasta el periodo grecorromano.

Concebido en 2002 durante la presidencia de Hosni Mubarak, este ambicioso proyecto enfrentó múltiples retrasos debido a su elevado costo, la inestabilidad política tras la Primavera Árabe, la pandemia de covid-19 y los conflictos regionales. Hoy, el museo se erige como un símbolo de la unión entre el pasado glorioso de Egipto y su visión moderna. Según el primer ministro, Mostafa Madbouly, es “el regalo de Egipto al mundo” y una apuesta para impulsar la economía y reforzar el liderazgo cultural del país.

Entre sus mayores tesoros se encuentra el ajuar funerario completo de Tutankamón, compuesto por 5.398 objetos exhibidos por primera vez en un solo espacio. Esta colección revela el esplendor de la vida y la muerte en el antiguo Egipto, con joyas, esculturas y el famoso sarcófago dorado del faraón.

También destacan la imponente estatua de Ramsés II, que recibe a los visitantes, y el pabellón dedicado a la barca solar del faraón Keops, una de las reliquias más antiguas y valiosas del mundo. Durante los próximos tres años, el público podrá observar el proceso de restauración de otra barca solar descubierta en 1987.

El museo está diseñado alrededor de una monumental escalera de seis pisos flanqueada por estatuas colosales y tumbas antiguas que conducen a una gran ventana panorámica con vista directa a las pirámides.

En su interior, doce galerías principales guían al visitante a través de 5.000 años de historia, complementadas con laboratorios de restauración de última generación, talleres, zonas de investigación y espacios diseñados bajo criterios de sostenibilidad que reducen el consumo energético en un 60%.

Más que un museo, el Gran Museo Egipcio representa una declaración cultural, política y diplomática. En medio de las tensiones de Oriente Medio y los retos económicos, Egipto busca proyectar una imagen de estabilidad, modernización y liderazgo regional. Según el presidente Abdelfatah al-Sisi su inauguración reafirma al país como guardián de una de las civilizaciones más influyentes del mundo y como un referente mundial en investigación, preservación y turismo cultural.

Se estima que el museo reciba más de cinco millones de visitantes al año, consolidando a Egipto como destino cultural por excelencia. Su apertura también reaviva el debate sobre la repatriación de piezas conservadas en el extranjero —como la Piedra de Rosetta, actualmente en Londres—, que el país ha reclamado durante años con el argumento de que deben regresar a su lugar de origen como un acto de justicia histórica y orgullo nacional.

¿Cómo visitarlo?

Para disfrutar plenamente de la visita al Gran Museo Egipcio, se recomienda reservar la entrada con antelación en la página oficial del museo, ya que no se hacen responsables de reservas realizadas en otros sitios web.

Horario de apertura:

Días normales (excepto sábados y miércoles):

Complejo GEM: 8:30 a. m. – 7:00 p. m.

Galerías: 9:00 a. m. – 6:00 p. m.

Última entrada: 5:00 p. m.

Sábados y miércoles:

Complejo GEM: 8:30 a. m. – 10:00 p. m.

Galerías: 9:00 a. m. – 9:00 p. m.

Última entrada: 8:00 p. m

Ojo, la última entrada se permite aproximadamente 30 minutos antes del cierre.

Tipos de entradas:

Adulto: EGP 1,450 Libras egipcias ($119.000 COP aproximadamente)

Niño: EGP 730 Libras egipcias ($60.000 COP aproximadamente)

Estudiante: EGP 730 Libras egipcias ($60.000 COP aproximadamente)

Para reservar, debe ingresar al sitio web oficial del museo y seleccionar el día de su visita. Las entradas se enviarán al correo electrónico proporcionado, por lo que es importante ingresar una dirección válida.

Normas de visita:

No está permitido ingresar comida ni bebida del exterior.

Se pueden tomar fotografías y videos personales con cámaras o celulares, pero sin flash, trípodes, palos para selfies, drones ni transmisiones en directo .

Todo el material visual debe ser para uso personal únicamente; cualquier uso comercial requiere autorización escrita previa.

