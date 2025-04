Gran tomatina colombiana: cuándo es, en dónde y cómo se puede asistir

El Festival Nacional del Tomate y la Gran Tomatina Colombiana se lleva a cabo durante el primer puente festivo de junio. Foto: Archivo Particular

La Tomatina colombiana regresa este año para llenar de rojo las calles de Sutamarchán, en Boyacá. Después de varias ediciones suspendidas, el tradicional evento vuelve en su 15.ª edición y se celebrará el primer puente festivo de junio, es decir, desde el 31 de mayo hasta el 2 de junio.

Se espera que cerca de 2.000 personas participen en la famosa batalla de tomates, que hace parte del Festival Nacional del Tomate, una celebración que incluye varios eventos que se realizarán durante los tres días y que reunirá a alrededor de 20.000 personas. El sábado 31 de mayo, por ejemplo, se llevará a cabo una cabalgata, habrá circuitos de ciclopaseo familiar, una carrera atlética y la noche cerrará con un evento musical. El domingo, la mañana comenzará con una comparsa y la presentación de bandas musicales de diferentes municipios, que serán el abrebocas de la Tomatina que se realizará en la tarde. En la noche habrá juegos pirotécnicos y orquestas.

Para la batalla se utilizarán 45 toneladas de tomate donado por agricultores de la región. Se trata de producto no apto para consumo, pues ya ha cumplido su ciclo.

“Ese tomate es el que deja el cultivador y el agricultor después de que termina su cosecha y no sirve para la venta. Más o menos ocho días antes de la Tomatina, varios jóvenes voluntarios nos ayudan a recoger ese tomate que nos donan. Ellos escogen ese tomate que está picado, maduro y dañado, y lo empacamos en canastas o costales y lo vamos guardando. Le hacemos una clasificación. El tomate que no se compra ni se vende es el que utilizamos. Estos jóvenes recogen el tomate y se limpian los terrenos para que no contaminen las aguas ni los suelos”, explicó a El Espectador Heynner Suárez, coordinador del evento.

¿Cómo participar en la Tomatina colombiana?

La entrada al evento no tiene ningún costo para los asistentes, aunque sí es obligatorio adquirir la camiseta oficial de la Tomatina colombiana, que tiene un precio de $18.000 a $20.000.

“La camiseta oficial la consiguen a las entradas del estadio o en puestos cercanos. Es de marca registrada y eso nos ayuda a cubrir los seguros. Además, es un recuerdo que los participantes se llevan a sus casas porque el tomate no mancha. Yo tengo todavía la camiseta de la Tomatina de 2005”, señala Suárez.

El ingreso al estadio comienza sobre el mediodía del domingo para los eventos previos a la Tomatina, que está dividida en dos momentos: uno infantil y uno para adultos.

La Tomatina tiene una duración total de una hora. Comienza con un espacio de 15 minutos para que niños y niñas menores de 10 años se diviertan. Posteriormente, con el himno nacional de Colombia, se da inicio a la segunda parte, destinada a los adultos, y que tiene una duración de 45 minutos. Los requisitos, para ambos espacios, son los mismos: no usar gafas, anillos, cinturones, pulseras, zapatos duros o cualquier objeto que pueda causar lesiones a los participantes.

“Terminada la hora exacta, 4:00 en punto de la tarde, suena una sirena en la que anunciamos que ha terminado la Tomatina y luego vienen los bomberos voluntarios y lavan a la gente. Luego recogemos los desechos, recogemos dos o tres bolsas de cáscaras de tomate y ahí ya viene la fiesta con artistas”, detalla el coordinador.