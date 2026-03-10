Guanajuato, México: cultura, historia y gastronomía en el corazón turístico del país

Guanajuato es un estado central de México, conocido como la cuna de la independencia del país. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El estado de Guanajuato se promocionó ante el mercado colombiano e hispanoamericano como un destino turístico integral, capaz de ofrecer historia, cultura, naturaleza y gastronomía durante todo el año. La presentación se realizó en el marco de la Vitrina Turística 2026, uno de los eventos más importantes de la región para agencias de viaje, operadores turísticos y medios especializados, donde Guanajuato destacó como un destino ideal tanto para viajes familiares como para recorridos culturales y gastronómicos.

Historia y cultura

Guanajuato alberga dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, San Miguel de Allende y Guanajuato capital, así como seis Pueblos Mágicos y siete pueblos “Encantos de Guanajuato” que conservan tradiciones, arquitectura colonial e identidad cultural única. La cultura es el eje central de la experiencia turística, con exposiciones, conciertos, cine y actividades artísticas a lo largo del año. Lupita Robles, secretaria de Turismo de Guanajuato, destacó: “Guanajuato es una ciudad llena de historia, cultura y tradiciones. Somos la ‘Capital Cervantina de América’ y contamos con festivales de gran relevancia, como el Festival Internacional Cervantino y el Festival de los Muertos”.

Naturaleza y turismo sostenible

El estado cuenta con más de 20 áreas naturales protegidas y cinco zonas arqueológicas abiertas al público, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de disfrutar la biodiversidad local y realizar actividades al aire libre. Robles enfatizó: “El turismo sostenible es una estrategia clave. Queremos que beneficie a los 46 municipios, generando oportunidades económicas y sociales para todas las comunidades”.

Gastronomía y enoturismo

La gastronomía y la tradición vinícola de Guanajuato son un sello distintivo del destino. Platos emblemáticos como enchiladas mineras, pozole verde con garbanzo y capirotada se combinan con la producción de tequila, mezcal y vinos premiados internacionalmente. Los visitantes pueden experimentar la tortilla ceremonial, tradición familiar que se transmite de generación en generación. Según Robles: “Nos estamos convirtiendo en una sorpresa mundial en el mundo del vino. Esto nos permite impulsar el gastroenoturismo, una tendencia global donde los turistas buscan comer bien y beber bien”.

Turismo de reuniones y bodas

León, con su tercer centro de convenciones más grande del país, se mantiene en el top cinco de México en congresos, exposiciones y viajes de incentivo. En tanto, San Miguel de Allende celebra hasta 900 bodas destino al año, generando derrama económica y promoviendo el destino internacionalmente. Robles señaló: “El turismo de romance genera una gran derrama económica y promueve el destino internacionalmente. Los invitados regresan y recomiendan Guanajuato”.

Guanajuato en Anato y oportunidades internacionales

Colombia es el tercer mercado internacional para Guanajuato, con 198.000 visitantes anuales, y en la Vitrina Turística de Anato se presentaron seis municipios: Guanajuato capital, San Miguel de Allende, León, Irapuato, Celaya y Comonfort. “A los colombianos les encanta Guanajuato porque refleja una identidad mexicana muy fuerte, llena de cultura, historia y tradiciones. No tenemos playa, pero ofrecemos otro tipo de turismo: principalmente cultural”,enfatizó la secretaria de Turismo.

Aunque Guanajuato no será sede del Mundial de Fútbol 2026, su ubicación estratégica entre Ciudad de México y Guadalajara lo convierte en un destino ideal para visitantes internacionales que busquen complementar su viaje con experiencias culturales, gastronómicas y patrimoniales.

“Estamos trabajando con embajadas y operadores turísticos para que Guanajuato forme parte de los paquetes de viaje de los visitantes del Mundial. Estamos convencidos de que 2026 será un gran año para el turismo en el estado”, concluyó la secretaria.

Guanajuato combina tradición, modernidad, cultura y naturaleza, consolidándose como un destino integral, diverso y lleno de experiencias memorables para todos los viajeros.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.