Guía para hacer turismo responsable en el Parque Nacional Utría

NuquÌ is a municipality and town in the ChocÛ Department, Colombia. NuquÌ has a big variety of flora and fauna. July and October is the perfect time for humpback-whale watching in Colombia, because in this season the whales come to "Utria Bay" to give birth to their babies.6 Foto: Getty Images - Judith Engbers

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el Pacífico colombiano existe un lugar donde la selva se encuentra con el mar en un contraste imponente, y donde los arrecifes de coral —entre los más grandes del país— conviven con manglares, playas y una biodiversidad excepcional. Ese lugar es el Parque Nacional Natural Utría, un santuario donde cada año llegan las ballenas jorobadas a dar a luz, los peces encuentran refugio para reproducirse y las comunidades indígenas y afrodescendientes han tejido por siglos una relación de respeto con la naturaleza. Visitar Utría es descubrir un territorio de vida, cultura y conservación que revela algunos de los secretos mejor guardados del Chocó.

Este equilibrio entre naturaleza y cultura ha hecho que Utría se consolide como un destino de ecoturismo. Al respecto, Ronaldo Palomeque, profesional de ecoturismo del parque, explica que todo está guiado por el Plan de Ordenamiento Ecoturístico, un documento que orienta las actividades turísticas bajo un principio esencial: “gestionar y ordenar el ecoturismo como una estrategia de conservación. El primer pilar siempre es conservar, porque sin conservación no es posible ofrecer experiencias turísticas responsables”.

Gracias a este plan, se han delimitado zonas específicas para las visitas, con senderos terrestres y acuáticos que permiten a los viajeros conectarse con la riqueza del parque, siempre bajo un enfoque de respeto y protección de sus ecosistemas.

¿Qué debe tener en cuenta para visitar el Parque Nacional Natural Utría?

El Parque Nacional Natural Utría, ubicado en la costa norte del Pacífico colombiano en el departamento del Chocó, es considerado único en su tipo por albergar una extraordinaria variedad de ecosistemas que van desde el marino hasta el selvático. Esta ensenada se encuentra enmarcada por la inmensidad del Océano Pacífico y las estribaciones de la Serranía del Baudó, posicionándose como uno de los parques nacionales más biodiversos no solo de Colombia sino del mundo.

El parque comprende una pequeña península de aproximadamente un kilómetro de ancho que abraza la ensenada, caracterizada por una costa rocosa y angosta compuesta de arrecifes coralinos donde la selva casi llega hasta la orilla del mar.

Gran parte del parque está cubierto por selva muy húmeda de piso cálido, uno de los ecosistemas con mayor diversidad y endemismo del mundo. Los manglares, fundamentales para la vida marina y costera, ocupan un lugar especial con al menos cinco de las nueve especies que existen a nivel global, siendo el mangle piñuelo el dominante. Entre la flora terrestre destacan árboles como abarco, caoba, ceiba y fresno, junto con palmas como el seje y el asaí.

Si su interés está en las aves o en la fauna silvestre, el Parque Nacional Natural Utría le regalará encuentros inolvidables. En sus selvas habita la imponente águila harpía, acompañada de tucanes, colibríes, jaguares, pumas, monos araña, osos hormigueros gigantes y perezosos bayos. En el mar, las ballenas jorobadas y los cachalotes encuentran refugio en sus aguas, mientras que la ensenada se convierte en un lugar ideal para el desove de especies como la aguja ensenadeña.

Sobre esta riqueza natural, Palomeque, destaca:

“Aquí la naturaleza está en su máxima expresión. Invitamos a los visitantes a dejarse sorprender: observar a las ballenas jorobadas ingresar a la ensenada es un espectáculo único. En su interior existe un pozo profundo conocido como el Charco de las Ballenas, donde, según la tradición de guardaparques y comunidades ancestrales, estos gigantes marinos descansan, se aparean y dan a luz. Por eso a Utría también se le llama la sala cuna de las ballenas.”

Antes y después de su declaratoria como área protegida, el territorio de Utría ha sido hogar de comunidades indígenas y afrodescendientes, que hoy conviven en armonía con el parque. Cerca del 80 % del área se traslapa con resguardos indígenas, mientras que el 20 % restante corresponde a acuerdos de uso y manejo con comunidades afrodescendientes.

La misma esencia del parque está ligada a su gente. La palabra Utría, de origen embera, significa “la bella” o “hermosa”, y refleja la profunda conexión espiritual y cultural de estas comunidades con la naturaleza. Gracias a procesos de educación ambiental y acuerdos de uso sostenible, se han definido normas claras: la tala de árboles, por ejemplo, solo se permite en zonas específicas y con fines de subsistencia —como la construcción de viviendas o espacios comunitarios—, nunca con propósitos comerciales.

Estos procesos de diálogo también han delimitado qué se puede hacer dentro del parque, permitiendo que Utría ofrezca experiencias que combinan contemplación, educación y aventura, siempre bajo el principio de que el ecoturismo es una estrategia de conservación. Entre sus principales atractivos se encuentran:

1. Senderos terrestres y de manglar:

Cocalito y Bayutría : atraviesan la selva húmeda y los manglares, hogar de árboles frutales, plantas medicinales y siete de las diez especies de mangle presentes en Colombia. (1 hora, dificultad moderada).

Estero Grande : recorrido en puente de madera entre distintos ecosistemas.

Sendero El Valle – Utría : 9,46 km (3 horas, dificultad baja).

Sendero Estero Grande: 611 m (40 minutos, dificultad baja).

Senderos subacuáticos y playas:

Sendero subacuático : 1,1 km (1 hora, dificultad baja), ideal para careteo en marea alta.

Playa Blanca, Punta Diego y San Pichí : escenarios de arena clara y arrecifes coralinos, perfectos para descanso, snorkel y natación.

Barco hundido: hoy convertido en refugio de peces y atractivo para buceo a pulmón.

En Utría, las posibilidades de explorar van más allá de la superficie. El buceo autónomo en Punta Esperanza y Punta Diego permite adentrarse en un mundo submarino de formaciones coralinas habitado por pargos, tamboreros, chernas, congrios y tortugas, ofreciendo una experiencia única para los amantes del mar. Al mismo tiempo, sus paisajes —que combinan selva, playas y ensenada— convierten al parque en un escenario privilegiado para la fotografía y el video de naturaleza. Pero ojo, cuando estas producciones tienen fines comerciales o de publicación, es indispensable contar con un permiso especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Conozca más sobre Nuquí Cómo hacer un safari nocturno en Nuquí: guía para vivir la experiencia paso a paso En Nuquí, los safaris nocturnos invitan a descubrir la biodiversidad del Chocó de manera responsable. Leer más Cómo hacer un safari nocturno en Nuquí: guía para vivir la experiencia paso a paso Así es la Ruta del Viche: una experiencia cultural y ancestral del Pacífico La Ruta del Viche en Guachalito es una experiencia cultural única que conecta a los visitantes con la tradición ancestral del destilado afrocolombiano, desde la caña hasta el curado, como símbolo de identidad y resistencia del Pacífico. Leer más Así es la Ruta del Viche: una experiencia cultural y ancestral del Pacífico

Recomendaciones antes de ir a Utría

Según Palomeque cada visitante que llega al Parque Nacional Natural Utría y entiende su valor ecológico se convierte en un multiplicador de conciencia ambiental. Compartir la experiencia, respetar los acuerdos de uso y aplicar las recomendaciones de conservación son acciones que generan un efecto cascada en la protección de este territorio único.

En este sentido, planificar la visita resulta esencial para garantizar un impacto positivo y disfrutar de manera segura la riqueza del parque, donde incluso es posible avistar las ballenas.

Acceso y requisitos básicos

Reserva previa : obligatoria a través del sitio web oficial de Parques Nacionales o con operadores autorizados.

Documentación y pagos : presentar la consignación del ingreso y contar con una póliza de accidentes y riesgos.

Acompañamiento obligatorio: todos los recorridos deben realizarse con un guía autorizado.

Aspectos logísticos a tener en cuenta

El parque no tiene señal de celular ni internet, por lo que es necesario planificar con antelación.

El registro, la charla de inducción y la orientación inicial son responsabilidad exclusiva de los guardaparques.

Normas de visita y seguridad

No está permitido ingresar con mascotas, producir ruidos excesivos, usar aerosoles contaminantes ni realizar pesca.

Está restringido el ingreso de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas y armas.

Está prohibido hacer fogatas, quemar basura, arrojar colillas, talar o capturar fauna silvestre.

Se recomienda vacunación contra fiebre amarilla y tétano (aunque no es requisito obligatorio).

Todo visitante debe portar documentos de identidad, seguro médico y póliza de accidentes.

“Cuando los visitantes llegan al parque, siempre les recordamos que el tipo de ropa y calzado que usen hará la diferencia en su experiencia. Por ejemplo, en los senderos de Cocalito y Bayutría, la caminata atraviesa zonas húmedas y de barro, así que lo ideal es venir con botas pantaneras, acompañadas de un pantalón largo y ropa de manga larga. Esto no solo protege de la humedad, sino también de picaduras de insectos y del contacto directo con la vegetación", dijo Palomeque.

En el caso del Estero Grande, la situación es distinta. El recorrido allí se hace sobre un puente de madera que se extiende sobre el manglar. Es un trayecto muy tranquilo, sin mayor dificultad, por lo que basta con llevar un calzado cómodo o incluso sandalias para disfrutarlo sin problema.

Ahora, si la intención es conocer la riqueza marina de Utría, recomiendan llevar careta y aletas. En lugares como Playa Blanca, Punta Diego o el barco hundido, el snorkeling se convierte en una experiencia fascinante, porque debajo de la superficie se despliega toda una variedad de peces y corales. Llevar su propio equipo les permitirá aprovechar al máximo esta actividad y disfrutar de la vida submarina sin depender de alquileres externos.

Tarifas de ingreso

Nacionales mayores de 25 años: $27.000.

Nacionales entre 5 y 25 años: $18.000.

Menores de 5 años y mayores de 60: exentos de pago.

Extranjeros: $76.000 (con tarifa nacional para residentes en Colombia).

Comunidades indígenas de países andinos (Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador): $27.000.

Ojo, aunque aquí le explicamos todo lo que debe saber sobre el avistamiento de ballenas respuetuoso Palomeque hace énfasis en que hay reglas fundamentales que se deben recordar:

Mantener una distancia mínima de 100 metros .

Usar siempre chaleco salvavidas durante los recorridos en lancha.

No lanzarse al agua ni interactuar directamente con los animales.

Evitar exigir a los capitanes acercamientos indebidos que puedan estresar a las madres y crías.

“Visitar Utría es una invitación a dejarse sorprender por la naturaleza, a vivir la experiencia con respeto y responsabilidad, y a comprender por qué el avistamiento de ballenas no es solo un espectáculo, sino un acto de aprendizaje y conservación”, finalizó.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.