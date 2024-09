Guía para hacer un turismo responsable en el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque

Sendero Bachue: Se ha establecido una capacidad de 88 personas. Sin embargo, no se permite que todas ingresen simultáneamente. La recomendación es que los visitantes se organicen en grupos de 10 personas, con intervalos de 15 minutos entre cada grupo. Este sendero tiene un horario de ingreso de 8:00 AM a 10:00 AM, además que tiene un nivel de exigencia más alto y puede tomar aproximadamente 6 horas ida y vuelta.