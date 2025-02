Hilton cerró 2024 con un crecimiento histórico en el Caribe y América Latina

Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique. Foto: Cortesía Hilton

Hilton alcanzó un crecimiento sin precedentes en 2024 en la región del Caribe y América Latina (CALA), impulsado por una creciente demanda de sus marcas en todos los segmentos hoteleros. Con la apertura de nuevas propiedades, la firma de acuerdos estratégicos y la expansión a nuevos mercados, la compañía consolidó su posición como uno de los principales actores del sector.

Durante el año, Hilton agregó 64 nuevos hoteles a su portafolio en CALA, el mayor crecimiento anual en su historia. La compañía cerró el año con cerca de 280 hoteles operando en más de 30 países y territorios, además de contar con más de 130 proyectos en desarrollo, de los cuales el 50 % ya está en construcción.

Pablo Maturana, vicepresidente de desarrollo en América Latina y el Caribe, señaló: “2024 fue un año histórico para Hilton en la región. Ampliamos con éxito nuestro portafolio a un ritmo récord, extendiendo nuestra hospitalidad icónica y marcas galardonadas a nuevos destinos. Con más acuerdos firmados que en cualquier otro año anterior, estamos en un período de extraordinario crecimiento”.

Nuevos mercados y marcas icónicas

Hilton ingresó en cinco nuevos países y territorios: Paraguay, Bonaire, Islas Turcas y Caicos, San Vicente y Las Granadinas, y Antigua y Barbuda. Adicionalmente, sus marcas celebraron hitos y primicias en el mercado. Motto by Hilton debutó en Sudamérica con una apertura en Cusco, Perú; DoubleTree by Hilton se estrenó en Argentina y Ecuador con nuevos hoteles en Buenos Aires y Guayaquil, Tru by Hilton Cali Sur introdujo la marca en Colombia, Curio Collection by Hilton se estableció en República Dominicana con la incorporación del Hotel Santiago y en Puerto Rico con el Palacio Provincial San Juan, en el barrio del Viejo San Juan.

Futuro prometedor: 2025 y más allá

Hilton alcanzó un hito histórico en su estrategia de expansión en CALA durante 2024, cerrando el año con más de 130 proyectos en desarrollo, de los cuales más del 50 % ya se encuentran en fase de construcción. La compañía firmó más de 40 nuevos acuerdos en la región, lo que se traduce en aproximadamente 6.000 habitaciones adicionales que fortalecerán su presencia en segmentos clave como lujo, estilo de vida y resorts.

Además de reforzar su posicionamiento en mercados estratégicos como Brasil y México, Hilton introducirá nuevas marcas en distintos destinos de la región. Las conversiones representaron cerca del 30 % de los acuerdos firmados el año pasado, consolidándose como un motor clave para el crecimiento de la compañía.

Para la primera mitad de 2025, Hilton tiene previsto inaugurar el esperado Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique y el Zemi Miches All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton. A estas aperturas les seguirá el debut de Tru by Hilton Chillán Ferrat en Chile y el Hampton Inn by Hilton St. Thomas, marcando la entrada de la compañía en nuevos y atractivos destinos de la región.

Un futuro de lujo y estilo de vida

Hilton se prepara para un crecimiento sin precedentes en los segmentos de lujo y estilo de vida en el Caribe y América Latina (CALA), con casi un tercio de sus proyectos en desarrollo enfocados en estas categorías. Entre las próximas aperturas destacan el Conrad Los Cabos y el Waldorf Astoria San Miguel de Allende, programados para 2027, reforzando la presencia de la compañía en el mercado de alta gama.

En el segmento de estilo de vida, la compañía planea la apertura de más de 25 hoteles en aproximadamente 10 países y territorios, respondiendo a la creciente demanda de experiencias exclusivas y culturalmente enriquecedoras en destinos como Brasil, Costa Rica, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Expansión de marcas insignia y servicios especializados

El crecimiento de las marcas insignia y de servicios específicos de Hilton continúa a paso firme. En 2026, la marca Hilton Hotels & Resorts sumará a su portafolio el Hilton Tijuana y el Hilton Medellín, además de un innovador proyecto de doble marca en Guyana, con la apertura de Hilton Georgetown y DoubleTree by Hilton, marcando el debut de la compañía en este país.

Las marcas de servicios especializados también mantienen un crecimiento sostenido. Hampton by Hilton y Hilton Garden Inn siguen expandiéndose a ritmo constante, mientras que Tru by Hilton, introducida en CALA en 2022, ha registrado una rápida expansión y se ha convertido en una de las marcas con mayor número de proyectos en la región.

Hilton también llevará su marca de estancias prolongadas, Home2 Suites by Hilton, al Caribe y América Latina, con dos hoteles ya firmados en México y acuerdos avanzados en otros mercados clave. Además, en 2025, la compañía lanzará Spark by Hilton en la región, transformando el segmento económico premium con una propuesta que combina valor, calidad y consistencia.

