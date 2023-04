Hoteles para millennials: NH Hotel Group expandirá su marca Avani en Latinoamérica

Avani Alonso Martínez Madrid Hotel. Foto: Cortesía NH Hotel Group

NH Hotel Group, part of Minor Hotels, anuncia la expansión en Europa de su marca lifestyle destinada a viajeros con mentalidad millenial: Avani Hotels & Resorts. Diseñada para viajeros que priorizan el servicio, el estilo y propuesta de valor, Avani se caracteriza por hoteles con diseños funcionales y con una oferta de servicios única. Como parte del proceso de expansión estratégica de la marca, Avani sumará cinco propiedades en ciudades clave europeas – una en España, dos en Italia, una en Alemania y, el próximo año, una en Países Bajos. Coincidiendo con la expansión europea, Avani también se lanzará en América del Sur y Central con hoteles en Colombia y México.

La primera de las llegadas será la de España en junio, con el rebranding del Avani Alonso Martínez Madrid Hotel, con 101 habitaciones. En Italia, la marca llevará a cabo el rebranding de dos hoteles – el primero será en junio con el Avani Palazzo Moscova Milan Hotel, con 65 habitaciones; seguido en verano del Avani Rio Novo Venice Hotel, con 144 habitaciones. Más adelante este mismo año, Avani llegará a Alemania, con el rebranding del Avani Frankfurt City, con 256 habitaciones.

También en Europa, Avani entrará en 2024 en Países Bajos con el rebranding del hotel de 163 habitaciones, Avani Museum Quarter Amsterdam Hotel, ubicado en una de las zonas más turísticas de la ciudad holandesa, y que se abrirá en el segundo trimestre del año que viene.

La compañía prepara además el salto de la marca a Latinoamérica con dos nuevas incorporaciones al porfolio de Avani previstas para más adelante este año tras el rebranding de dos propiedades. En concreto, la marca comenzará a operar en uno de los principales destinos turísticos de América Central con el lanzamiento en el tercer trimestre del Avani Cancún Airport Hotel, con 140 habitaciones, en México, seguido en el cuarto trimestre del año por el Avani Royal Zona T Bogota Hotel en Colombia, con 66 habitaciones.

Según Dillip Rajakarier, CEO de Minor Hotels, la expansión de la presencia de la marca Avani en Europa y Latinoamérica refleja la estrategia del grupo de continuar creciendo y diversificando su oferta hotelera en el segmento turístico de alto nivel: “Avani es ahora una marca bien establecida en Asia, África y Oriente Medio, conocida por su gran propuesta de valor, su filosofía de diseño y su oferta de servicio única. El trabajo de los últimos años nos ha preparado para comprometernos estratégicamente con la expansión de Avani en nuevas regiones y marca un hito importante para Minor Hotels”.

Por su parte, Ramón Aragonés, CEO de NH Hotel Group, ha comentado: “Contar con esta marca joven y fresca, que se ha convertido en una referencia en otros continentes, y que nos llega desde Minor Hotels, nos permitirá ofrecer a nuestros huéspedes en Europa y Latinoamérica una variedad de alojamientos sin igual. La expansión de la marca nos permite tener en la misma ciudad diferentes propuestas de nuestras marcas para que nuestro cliente pueda elegir en función de la experiencia que quiera disfrutar. Definitivamente, la llegada de Avani es también un hito para NH Hotel Group”.

Una propuesta diferencial con Avani Hotels & Resorts

Avani nace para satisfacer los gustos y las necesidades de los viajeros con mentalidad millenial – un sector creciente de huéspedes exigentes que valoran la comodidad y la asequibilidad mientras viajan con estilo. Concebida con las últimas tendencias de viaje en mente, incluidos los viajeros bleisure y los nómadas digitales, la experiencia Avani es marcadamente moderna y funcional, con espacios inteligentes, flexibles y sociales meticulosamente diseñados y una genuina pasión por el servicio. El cuidado por los pequeños detalles hará que los huéspedes se sientan cómodos allá donde vayan, tanto en hoteles urbanos, como en resorts de playa.

Cada Avani tiene su propia personalidad, pero todos coinciden en ofrecer unos servicios únicos, adaptados a su público, para que los huéspedes puedan vivir la experiencia Avani en cada uno de los establecimientos, desde Madrid a Melbourne. A través de AvaniFit, un servicio para cuidar tanto el cuerpo como la mente y que va mucho más allá de un gimnasio de última generación, o a través de The Pantry, un nuevo concepto originalmente creado como un grab & go con el que ofrecer a los huéspedes una solución flexible durante su estancia en su hotel Avani de confianza. Desde café y bollería hasta ensaladas y sándwiches, The Pantry garantiza que los clientes se sientan atendidos en cada momento. También destaca Avani PopUp, un concepto exclusivo de comidas al aire libre, ofreciendo una experiencia única a parejas y grupos, así como Avani Kids, la oferta de la marca para para proporcionar un servicio adaptado a los viajeros más jóvenes, con actividades diseñadas exclusivamente para ellos.

Lanzada en 2011, Avani Hotels & Resorts actualmente tiene 38 propiedades en 20 países de Asia, Australasia, Medio Oriente, Océano Índico, África y un hotel en Europa en Portugal.

