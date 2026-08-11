Hoteles y agencias de viajes hacen seguimiento a afectaciones tras el terremoto

El sector turístico mantiene seguimiento a las posibles afectaciones en hoteles y servicios turísticos tras el terremoto registrado este lunes en Colombia. Foto: EFE - Carlos Ortega

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El sector turístico evalúa las afectaciones ocasionadas por el terremoto registrado este lunes en Colombia, especialmente en regiones como Chocó, el Eje Cafetero, Valle del Cauca, Cauca y Tolima. Ante la emergencia, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) anunciaron acciones de acompañamiento a sus afiliados y llamaron a consultar información oficial antes de viajar.

Cotelco señaló que sus capítulos y establecimientos afiliados en Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca, Cauca y Tolima se encuentran verificando el estado de sus instalaciones. El gremio pidió priorizar la seguridad de trabajadores, huéspedes y visitantes y recomendó realizar inspecciones técnicas antes de retomar plenamente las operaciones.

Entre las medidas planteadas están la revisión de las condiciones estructurales de los establecimientos, la verificación de las redes eléctricas, hidráulicas y de gas, el registro fotográfico de los daños y una evaluación especializada para determinar si los espacios pueden continuar prestando servicios de alojamiento o requieren intervenciones.

“Desde Cotelco estaremos atentos a cada uno de los casos que nuestros establecimientos asociados quieran compartirnos. Los acompañaremos en las gestiones y en la orientación relacionada con sus seguros para afrontar esta difícil situación”, afirmó José Andrés Duarte, presidente de Cotelco.

El gremio también indicó que mantendrá comunicación con sus capítulos regionales para conocer el impacto de la emergencia y apoyar las gestiones que deban adelantarse ante compañías aseguradoras y entidades competentes.

Por su parte, Anato informó que mantiene contacto con sus asociados para medir las posibles afectaciones en el sector turístico, particularmente en las regiones donde se han reportado mayores efectos del terremoto.

La presidente ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, hizo un llamado a los viajeros a consultar información oficial y verificar las condiciones de sus desplazamientos antes de salir. “Es importante resaltar que, en situaciones como esta, la información oportuna y proveniente de fuentes oficiales es fundamental”, señaló.

El gremio recomendó a quienes tienen viajes programados comunicarse directamente con sus agencias de viajes, aerolíneas, aeropuertos y demás prestadores de servicios turísticos para conocer posibles novedades y atender las instrucciones de las autoridades.

Entre las fuentes oficiales para consultar información sobre la emergencia están el Servicio Geológico Colombiano, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Aeronáutica Civil y las autoridades locales. Anato también pidió evitar la difusión de información que no haya sido verificada.

Ambos gremios expresaron su solidaridad con las comunidades afectadas y reconocieron la labor de las autoridades, organismos de socorro, equipos médicos y demás personas que participan en la atención de la emergencia.

Líneas de atención

Ante cualquier emergencia, la línea nacional es el 123. También están disponibles el 119 de Bomberos, 125 para ambulancias, 132 de la Cruz Roja, 144 de la Defensa Civil y 111 para atención de desastres.

En las ciudades con afectaciones también se mantienen líneas locales de atención. Se recomienda consultar los canales oficiales de cada alcaldía y organismo de socorro antes de utilizar números que circulen en redes sociales.

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