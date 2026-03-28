Iglesia de Las Lajas en Semana Santa 2026: horarios y programación

Iglesia de Ipiales, Santuario de Nuestra Señora de las Lajas Foto: Leidy Barbosa

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Si usted está buscando un destino icónico para esta Semana Santa, donde pueda cambiar de ritmo, descansar y vivir recorridos marcados por la fe, la tradición y paisajes que invitan al recogimiento, hay uno que sobresale por su fuerza simbólica y su impacto visual: el Santuario de Las Lajas, una de las construcciones religiosas más sorprendentes del país.

Ubicado en el sur del país, en el departamento de Nariño, este santuario parece desafiar la lógica. Se levanta en medio del cañón del río Guáitara, a pocos kilómetros de Ipiales, sostenido por un puente que conecta sus dos extremos y crea una escena en la que la arquitectura y la naturaleza se funden. No es solo un lugar de culto: es un recorrido que empieza desde la carretera, desciende entre montañas y termina frente a una basílica que parece suspendida en el vacío.

El santuario también guarda una historia que se ha construido con el tiempo y la devoción de miles de fieles. Lo que comenzó como una pequeña choza evolucionó, a lo largo de varias etapas, hasta convertirse en la estructura actual, de estilo neogótico, cuya construcción se extendió entre 1916 y 1949. Hoy, sus torres, vitrales y bóvedas no solo reflejan una inspiración europea, sino también el esfuerzo colectivo de quienes, durante décadas, hicieron posible uno de los lugares más emblemáticos del turismo religioso en Colombia.

¿Qué podrá hacer en Semana Santa en Santuario de Las Lajas?

Durante la Semana Santa, este santuario se convierte en uno de los principales destinos de peregrinación del sur del país. La programación combina celebraciones litúrgicas, procesiones y actividades que permiten vivir la fe en medio de uno de los escenarios más impactantes de Colombia.

A lo largo de la semana, según la Diócesis de Ipiales, los visitantes podrán participar en distintos momentos clave:

Domingo de Ramos: eucaristías cada hora, desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Martes Santo: Procesión de las Siete Caídas a las 6:00 p. m., junto con la eucaristía.

Jueves Santo: misas desde las 5:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., con la celebración de la Cena del Señor. Es el día de mayor afluencia, por lo que se recomienda llegar temprano.

Viernes Santo: Predicación de las Siete Palabras, una cada hora desde las 7:00 a. m.; a las 3:00 p. m. se realiza otra procesión seguida del sermón del descendimiento y la procesión con el Santo Sepulcro a las 6:00 p. m.

Sábado Santo: peregrinación juvenil diocesana desde las 9:00 a. m. y, en la noche, la Vigilia Pascual a las 8:00 p. m.

Domingo de Pascua: eucaristías cada hora desde las 6:00 a. m.

Más allá de las ceremonias religiosas, si usted quiere vivir la experiencia de Ipiales y conocer a fondo la historia y la arquitectura del Santuario de Las Lajas, la visita se convierte en un recorrido que va mucho más allá del templo. Desde la llegada a la ciudad, la ruta hacia el santuario está señalizada y propone un camino cargado de paisaje, tradición y puntos que enriquecen la experiencia.

Gastronomía local: En sectores como el barrio El Charco se puede probar el cuy, uno de los platos típicos de la región.

Paisajes y miradores: Durante el trayecto destacan las vistas del cañón del río Guáitara y los puntos panorámicos hacia la basílica.

Entorno natural: cerca del santuario se encuentra la casa pastoral, rodeada de jardines y con vista a una cascada de más de 40 metros.

Comercio y artesanías: Al regreso, los visitantes pueden recorrer zonas comerciales, mercados de artesanías y espacios de descanso.

Durante el fin de semana, el santuario acoge a cientos de visitantes con procesiones, conciertos de música sacra y actividades al aire libre. Por ejemplo, el Domingo de Pascua se destaca por la Procesión de Jesucristo Resucitado, que partirá desde el Barrio San Francisco. Este evento destaca por su puesta en escena, el acompañamiento musical y la participación de cientos de personas.

Para esta temporada, la Diócesis de Ipiales ha dispuesto un plan de contingencia con acompañamiento de organismos de socorro, personal del santuario y colaboradores, con el fin de garantizar una experiencia organizada y segura para los miles de peregrinos que llegan cada año.

Precio teleférico Santuario de las Lajas

La entrada al Santuario de Nuestra Señora de Las Lajas es completamente gratuita. No obstante, si desea utilizar el teleférico para llegar al templo, este servicio tiene un costo que varía según la edad y el tipo de trayecto.

El teleférico opera todos los días desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., y las tarifas son las siguientes:

Niños (5 a 12 años): $14.000 por trayecto

Adultos mayores (más de 62 años): $14.000 por trayecto

Adulto con tarifa promocional (ida y regreso): $17.000 por trayecto ( $34.000 en total )

Adulto tarifa general: $20.000 por trayecto

Los niños menores de 5 años solo deben pagar el seguro de accidentes personales.

Tenga en cuenta que cada trayecto requiere un tiquete individual. Si desea hacer un viaje de ida y regreso, deberá adquirir dos tiquetes por persona. La tarifa promocional aplica únicamente cuando se compran ambos trayectos.

Para conocer más detalles sobre otros servicios como el museo del templo, opciones de hospedaje o canales de contacto, le recomendamos visitar la página web oficial del Santuario. Allí encontrará toda la información necesaria para planificar su visita.

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