Imperdibles en Barranquilla, la ciudad imparable de Colombia

Barranquilla es conocida como “La Puerta de Oro de Colombia” por haber sido el punto de entrada al país de adelantos como la aviación y el teléfono, de miles de extranjeros y de deportes como el fútbol y el béisbol. También conocida como “La Arenosa” o “Curramba, la bella”, esta es una ciudad espontánea, alegre, culta, está en constante crecimiento y cuenta con una amplia oferta gastronómica, recreativa y cultural.

Asimismo, como asegura la Alcaldía de Barranquilla, con una adecuada infraestructura de servicios públicos, múltiples ventajas arancelarias, una moderna zona franca y eficientes parques industriales, la capital del departamento del Atlántico es un lugar estratégico para el desarrollo del comercio internacional.

Por lo tanto, si está pensando en un destino para las vacaciones de fin de año o para los próximos días festivos que se aproximan (7 y 14 de noviembre), la esquina donde el río se cruza con el mar puede ser una buena elección.

El Carnaval de Barranquilla, que más que cuatro días de celebración, es un estado de vida de los barranquilleros, una fuente de desarrollo, emprendimiento y conocimiento también es el la fiesta folclórica y cultural más importante de Colombia, es Patrimonio Cultural de la Nación, por el Congreso de la República, y Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, por la Unesco. Y, aunque todos algún día deberían vivir un carnaval y es una gran razón para visitar esta ciudad (en 2023 se realizará desde el 18 hasta el 21 de febrero), en cualquier momento del año puede acercarse a este evento visitando el Museo del Carnaval, un espacio vivo con la tradición de esta fiesta que no se puede perder.

Otra opción muy destacada es el Gran Malecón del Río, que, entre muchos reconocimientos, la plataforma de viajes Tripadvisor le dio el premio Best of the Best (“Lo mejor de lo mejor”) por pertenecer al 10 % de las atracciones más populares del mundo, además es el destino número 1 de 89 cosas por hacer en Barranquilla.

Dice la alcaldía de la capital del Atlántico que este proyecto de desarrollo urbano es el espacio público más visitado de Colombia con más de 20 millones de visitantes desde 2017, y se consolida como una apuesta de transformación en la ciudad.

Según Tripadvisor, el Gran Malecón del Río “está ubicado sobre ribera del río Magdalena con hermosos paisajes del río y el Vía Parque Isla Salamanca. Es el espacio ideal para las familias que buscan disfrutar de una experiencia al aire libre y en contacto directo con las riquezas naturales del entorno”. Este lugar cuenta con un sector gastronómico, otro recreativo, otro deportivo y uno último cultural.

“El Gran Malecón se encuentra diseñado para que cada visita sea única situado en una excelente ubicación de la ciudad. Para llegar, se puede ingresar desde distintos puntos de la ciudad: la primera opción es por la vía 40 con calle 79b, donde está ubicado el Centro de Eventos Puerta de Oro. La calle 78 lo recibe con una galería de murales a cielo abierto y lo lleva directamente hacia el mercado gastronómico Caimán del Río. El otro ingreso es por la calle 72″, asegura la página oficial del Gran Malecón, sin duda, un lugar

“La ciudad le volvió a dar la cara al río”, asegura Marcela Steffens, gerente general del Marriott Barranquilla. Y esto lo demuestra otro plan imperdible en Curramba, la bella: un paseo por el río Magdalena para ver los coloridos atardeceres que se pintan en la ciudad, el avistamiento del creciente horizonte urbano de Barranquilla y el nuevo Puente Pumarejo, otro ícono de la ciudad.

La Ventana al Mundo, que, según la alcaldía de la ciudad es el monumento más alto de Colombia, con 46 metros de altura; y La Ventana de Campeones, que en Barranquilla es más conocida como la ‘Aleta del Tiburón’ o el monumento al Junior, también hecha de vidrio por Tecnoglass, son otros íconos de la ciudad que merecen ser visitados. Asimismo, no puede dejar de recorrer el barrio El Prado, un museo al aire libre, uno de los barrios más icónicos de Barranquilla y declarado Bien de Interés Cultural a nivel nacional (en 2005); asimismo, el Antiguo Edificio de la Aduana es otro lugar que merece ser visitado. Mientras que las siete obras artísticas de Alejandro Obregón ubicadas en Barranquilla son Bien de Interés Cultural del Distrito. Su legado artístico en esta ciudad incluye pinturas, murales y esculturas, cuyo valor patrimonial es incalculable.

Experiencia gastronómica, histórica y cultural

Barranquilla tiene una amplia oferta gastronómica para todos los gustos y presupuestos. Una recomendación imperdible es visitar La Cueva, entrar a este lugar es retroceder en el tiempo y ser partícipe de las historias, logros y conversaciones de algunos de los personajes más importantes de la historia del país.

Ubicada en la carrera 43 # 59 – 03, en el corazón de Barranquilla, La Cueva es útero, madriguera y lugar de creación. En 1954, la tienda El Vaivén —donde Eduardo Vilá atendía amigos cazadores y pescadores— fue transformada por su primo, el periodista Alfonso Fuenmayor, quien junto al escritor barranquillero Álvaro Cepeda Samudio la convirtió en La Cueva: bar restaurante que, sin planearlo, acogió hasta 1968 a un grupo de escritores, pintores e intelectuales como Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón, Álvaro Cepeda Samudio, Alfonso Fuenmayor, Orlando ‘Figurita’ Rivera, Cecilia Porras, Feliza Bursztyn, Germán Vargas, entre otros, quienes conformaron el famoso Grupo de Barranquilla.

Esa Cueva, hoy bar cultural, museo y galería de sabores, es un proyecto gestionado desde 2004 por la Fundación La Cueva, y ha sido declarado Bien Público Nacional por el Ministerio de Cultura de Colombia.

“Combinamos el sabor criollo de nuestros ancestros con las influencias de las migraciones que han convertido a Barranquilla en una metrópoli multicultural. Reunimos a los mejores músicos de la ciudad en nuestra orquesta de planta Son de la Cueva y abrimos nuestro escenario a creadores nacionales e internacionales. Somos un centro cultural que abraza el goce y el disfrute alrededor de la mesa como parte de nuestra visión de ciudad”, afirman desde La Cueva.

Y agregan: “Inspirados en el universo atemporal del premio nobel colombiano, Gabriel García Márquez, La Cueva ha diseñado un performance que se come. Un banquete en cinco pasos creado por el chef internacional Charlie Otero, amenizado con la gaita de los Tamboleros de Macondo y en compañía de personajes legendarios como el Coronel Aureliano Buendía, Remedios La Bella, Florentino Ariza o el Sabio Catalán”.

El totumazo, que es un guarapo con fermento de piña y ron caribeño; deliciosos chicharrones, patacones crocantes y frescos, el falafel de Barranquilla, que es el esponjoso buñuelito de fríjol cabecita negra con especias de oriente; Desgraná de lomo fino, un clásico de la comida callejera barranquillera que lleva maíz tierno, plátano verde y queso costeño; y uno de los favoritos de la mayoría de visitantes de La Cueva que es el Arroz kuki kuki: cucayo sueltico y crocante con un guiso de camarones con coco, son parte de la rica exhibición gastronómica.

El Flanyucado, flan de yuca con coco, panela, anís y salsa de caramelo salado; el platanal, que es la torta de plátano maduro –casi negro- con helado de queso costeño y los elixires Levantamuerto y Cógela suave, complementan el menú, ricos y únicos postres y bebidas que hacen honor a la experiencia gastronómica y cultural del único bar restaurante Patrimonio Nacional de Colombia.

Ambiente contemporáneo y sofisticado

Otra de las muestras del buen momento por el que pasa la capital del Atlántico es la reciente inauguración y los buenos resultados mostrados en los primeros meses de apertura del Marriott Barranquilla Hotel, la marca insignia de las 30 de Marriott Bonvoy.

Con un diseño moderno y cuidadosamente pensado, varios establecimientos de alimentos y bebidas, una piscina al aire libre, así como también un amplio espacio para reuniones, este hotel es el espacio ideal para los viajeros globales que aprecian la mezcla de viajes de negocios y de placer, mientras aprenden y experimentan nuevas culturas.

“Marriott Hotels siempre ha sido un lugar donde los huéspedes pueden fácilmente combinar el trabajo y el placer, y Barranquilla, con su vibrante comunidad de negocios, su encantador patrimonio y su moderna escena gastronómica perfectamente ubicado a orillas del río Magdalena, es el hogar ideal para este nuevo hotel de vanguardia”, aseguró Brian King, presidente, del Caribe y Latinoamérica (CALA) para Marriott International.

Vea, en fotos, una estadía inolvidable en Barranquilla:

