InterContinental at Doral Miami celebra 25 años como ícono de hospitalidad

Viajar a Miami siempre es sinónimo de descubrimiento: playas de ensueño, buena gastronomía, compras interminables y una escena cultural que sorprende a cada paso. Pero entre tanta oferta, elegir dónde hospedarse puede marcar la diferencia. Este 2025, el InterContinental at Doral Miami celebra 25 años consolidándose como uno de los hoteles que mejor combina sofisticación, ubicación estratégica y un servicio que se siente cercano.

En pleno corazón de Doral, a menos de 10 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami, su localización resulta perfecta para quienes llegan por negocios o por placer. Desde allí es fácil acceder a centros comerciales como Dolphin Mall y Miami International Mall, a reconocidos campos de golf y a las principales atracciones de la ciudad.

El hotel cuenta con 265 habitaciones distribuidas en seis pisos, pensadas para descansar de verdad: camas cómodas, ventanas insonorizadas, servicio de espresso y room service las 24 horas. Para quienes buscan un nivel superior, el Club InterContinental ofrece desayunos privados, happy hour y un concierge exclusivo.

La propuesta gastronómica es otro de sus atractivos. El Blue Matisse Restaurant invita a un recorrido de sabores con un buffet temático que rota diariamente entre cocina peruana, mexicana, asiática e italiana. El ambiente se completa con el NAU Lounge, donde cada tarde se sirven cócteles artesanales y experiencias temáticas como Bubbles & Shells —ostras frescas con champán a precios especiales— o los viernes de Ceviches & Piscos.

Además, a través de su programa Insider Expertise, el hotel abre las puertas a un Miami más auténtico: galerías escondidas, rincones gastronómicos poco conocidos y recomendaciones para descubrir la ciudad como lo haría un local.

Fiel a su compromiso de evolución, el InterContinental at Doral Miami está en plena renovación de habitaciones, restaurante, bar y lobby. Estas mejoras se suman a la remodelación integral de 2015 y a la actualización de sus salones en 2023, confirmando su capacidad de reinventarse al ritmo de la ciudad.

Tras 25 años, el hotel reafirma su lugar como un clásico que nunca se estanca. Su fórmula es sencilla pero efectiva: lujo internacional, atención personalizada y una ubicación que conecta con lo mejor de Miami. En este aniversario, más que celebrar su historia, invita a cada huésped a ser parte de ella.

