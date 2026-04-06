Jóvenes impulsan el aviturismo en la Sierra Nevada como motor de turismo sostenible

Con esta iniciativa, Guachaca empieza a consolidarse como un destino emergente de turismo de naturaleza en Colombia. Foto: Cortesía

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A menos de una hora de Santa Marta, en un corredor natural que une la selva de la Sierra Nevada de Santa Marta con el mar Caribe, un grupo de jóvenes está transformando la riqueza ambiental del territorio en una experiencia de turismo sostenible.

Se trata de Avicomsi, una iniciativa creada por 17 jóvenes de Guachaca que apuesta por el aviturismo, el senderismo ecológico y la educación ambiental como una nueva forma de atraer visitantes y, al mismo tiempo, proteger uno de los ecosistemas más biodiversos del país.

“El objetivo es que el visitante no solo venga a ver aves o a caminar, sino que entienda el valor del territorio y la importancia de conservarlo”, señaló Diego Rodríguez, líder del proceso comunitario.

El proyecto se posiciona como una nueva oferta de turismo sostenible en el Caribe colombiano, con recorridos guiados por jóvenes del territorio que integran conocimiento local, interpretación ambiental y prácticas responsables con el entorno.

Las experiencias incluyen avistamiento especializado de aves —principal atractivo para viajeros nacionales e internacionales—, caminatas por senderos naturales y actividades de sensibilización ambiental. Los recorridos atraviesan bosques tropicales y zonas de alta diversidad biológica, donde es posible observar especies residentes y migratorias.

A diferencia de modelos turísticos tradicionales, Avicomsi opera bajo criterios de bajo impacto, con control de visitantes, grupos reducidos y horarios definidos para proteger los ecosistemas.

La ubicación de Guachaca, a menos de una hora de Santa Marta y a unas tres horas de Barranquilla, facilita el acceso a turistas interesados en experiencias de naturaleza sin alejarse de los principales destinos del Caribe.

Esta cercanía ha permitido que el proyecto empiece a posicionarse como una alternativa complementaria a la oferta turística tradicional de sol y playa, atrayendo a un perfil de visitante más enfocado en la sostenibilidad y la observación de fauna.

Conservación que genera ingresos

Además de su componente turístico, la iniciativa busca generar ingresos para las familias locales y ofrecer oportunidades a jóvenes del territorio, reduciendo la presión sobre los recursos naturales.

El modelo comunitario permite que los beneficios económicos del turismo permanezcan en la región, al tiempo que fortalece procesos organizativos y de protección ambiental.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de la Fundación ACDI/VOCA Latinoamérica, que apoya el fortalecimiento del turismo de naturaleza como estrategia de desarrollo sostenible.

Oferta organizada y experiencias guiadas

Avicomsi ofrece tres tipos de experiencias:

Avistamiento de aves

Caminatas ecológicas

Recorridos combinados

Las actividades se realizan en senderos como Entre Bosque, Recoveco y Orinoco, con capacidades de carga definidas para evitar impactos negativos.

El avistamiento especializado se concentra en las primeras horas de la mañana, cuando la actividad de las aves es mayor, mientras que las caminatas se desarrollan en horarios escalonados durante la mañana.

Las experiencias tienen tarifas desde COP 370.000 por grupo, y requieren reserva previa para garantizar la organización de los recorridos.

Un destino emergente

Con esta iniciativa, Guachaca empieza a consolidarse como un destino emergente de turismo de naturaleza en Colombia, en el que la conservación y el desarrollo económico avanzan de la mano.

Más que una oferta turística, Avicomsi representa un modelo en el que las comunidades locales lideran procesos de protección ambiental, apostándole a un turismo responsable que pone en el centro la biodiversidad y el conocimiento del territorio.

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