La calle del tren en Vietnam, un imán para turistas amantes del riesgo

Cuando la locomotora se aproxima a la “Calle del tren” de Hanói, todos los visitantes sacan sus teléfonos para captar el momento.

Acostumbrados al traqueteo, los empleados de los negocios tranquilizan a los turistas y los alejan de las vías, un gesto que los nerviosos visitantes agradecen.

“No es peligroso”, asegura Maria Morikova, una turista eslovaca. “Están preparando las calles para ello. Les dicen estrictamente que deben permanecer junto a la línea”.

Las autoridades han intentado en varias ocasiones clausurar por seguridad esta calle de cafés en el casco antiguo de la capital vietnamita, pero implementar esta medida parece poco probable, ya que las redes sociales atraen cada vez a más visitantes.

“Sentí una descarga de adrenalina porque (el tren) estaba muy cerca”, cuenta a AFP Helena Bizonova, una turista eslovaca que se encontraba a casi un brazo de distancia del tren, que pasaba a 10 km/h.

La vía, decorada con faroles, y las cafeterías de moda que la bordean son muy conocidas en las redes sociales.

Es una experiencia “que nunca volveré a vivir en mi vida”, afirma Bizonova.

La línea férrea fue construida por Francia, antigua potencia colonial, a principios del siglo XX para el transporte de mercancías y pasajeros a través de Indochina, que también incluía Laos y Camboya.

Fue parcialmente dañada durante la guerra de Vietnam, hace casi medio siglo, debido a los bombardeos estadounidenses.

Vietnam espera ahora construir un tren de alta velocidad que conecte la capital política, Hanói, con el centro financiero que está en Ciudad Ho Chi Minh, una inversión de 67.000 millones de dólares que debería estimular el crecimiento.

No obstante, la empresa nacional de ferrocarriles Vietnam Railways sigue gestionando las antiguas vías, un sistema cada vez más obsoleto.

El tramo que pasa por la calle en Hanói ofrece una oportunidad comercial para los cafés y ha permitido desarrollar un barrio que antes era conocido por las tomas ilegales de terrenos y el consumo de drogas.

El propietario de una cafetería, que pidió permanecer en el anonimato, afirma que el turismo transformó el barrio en un lugar “más limpio, más agradable y más seguro”.

“Nunca deberíamos intentar cerrar las calles, sino aprovecharlas al máximo y transformarlas para promover el turismo”, dijo a AFP en su establecimiento, decorado con banderas vietnamitas.

Para Nguyen Le Trang, una visitante del sur de Vietnam, la calle es “la única especialidad turística de Hanói”. Ella también considera que las autoridades no deberían cerrarla.