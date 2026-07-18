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La ciudad latinoamericana que se convierte en la capital mundial del circo todos los años

Lima, en Perú, reunió artistas de 20 países diferentes, además de ser sede de audiciones para el reconocido Circo del Sol.

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Mariana Álvarez Barrero
Mariana Álvarez Barrero
18 de julio de 2026 - 04:00 p. m.
Alan y Arata Martínez fueron los ganadores del concurso con su acto de juegos icarios.
Alan y Arata Martínez fueron los ganadores del concurso con su acto de juegos icarios.
Foto: Festival Pulso

Algodón de azúcar, churros, el olor a palomitas de maíz y una carpa de colores que parece desafiar la gravedad. Si alguna vez se ha dejado llevar por la nostalgia y la emoción que despierta el silbato de un presentador o la risa de un payaso, comprenderá que el circo es mucho más que entretenimiento nostálgico.

Hoy en día, las artes circenses se han consolidado como un imán turístico de primer nivel, capaz de transformar la dinámica económica de las ciudades que las albergan. Cuando un gran festival o un espectáculo de gran formato se instala...

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com

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