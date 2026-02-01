01 de febrero de 2026 - 04:00 p. m.
La Laguna Encantada de Subachoque: una caminata única a 90 minutos de Bogotá
La ruta es especial y nos lleva por diversos terrenos y atractivos: cascadas, inclinaciones fuertes, valles, lagunas caprichosas, campos de pasto, bosques y carreteras de vereda.
