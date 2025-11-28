La magia navideña llega a Boyacá: estos son algunos destinos que no puede perderse

La activación del tren turístico en diciembre es una excelente oportunidad para complementar los tradicionales paseos de luces en Corrales, Boyacá. Foto: Cortesía Mincomercio

Boyacá se transforma cada diciembre en un territorio de luz, tradición y grandes celebraciones, convirtiéndose en uno de los destinos más populares del país durante la temporada navideña. Desde pesebres en vivo de gran formato hasta festivales culturales con décadas de historia, el departamento ofrece propuestas que combinan arte, música, patrimonio y experiencias inmersivas para todas las edades.

Varios de sus municipios ya han anunciado cuáles son los eventos que tendrán, es por ello que aquí le contamos qué podrá encontrar en cada uno de estos destinos que, este año, prometen una Navidad inolvidable.

Villa de Leyva

Villa de Leyva vuelve a destacarse como uno de los destinos navideños más emblemáticos del país con El Pueblo de Belén, considerado el pesebre en vivo más grande de Colombia.

Del 1 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, los visitantes podrán recorrer un espacio de más de 10.000 metros cuadrados que reúne 32 estaciones, dramatizaciones, ambientaciones históricas y escenas que recrean pasajes clásicos de la Navidad. Más de 30 artistas en escena, una duración aproximada de una hora y 20 minutos y escenarios que evocan la vida en Belén hace más de 2.000 años convierten esta propuesta en una experiencia inmersiva, pensada especialmente para familias, niños y viajeros que buscan un plan cultural durante la temporada decembrina.

La edición de este año incorpora novedades como una adaptación de El Arca de Noé, más de 30 figuras de animales en fibra de vidrio, una granja con animales reales, novenas en vivo e invitados sorpresa. Los organizadores estiman que más de 150.000 visitantes llegarán a Villa de Leyva, dinamizando sectores como el hospedaje, la gastronomía y el comercio.

Tunja

Tunja celebrará la edición número 70 del Aguinaldo Boyacense 2025, una fiesta que se ha consolidado como símbolo cultural del departamento al reunir a músicos, danzantes, artesanos y artistas de barrios y veredas.

El evento será del 16 al 22 de diciembre, y la Plaza de Bolívar será el epicentro de una programación que reunirá géneros populares, vallenato, música bailable, pop y reggaetón, con artistas nacionales como Carlos Vives, Peter Manjarrés, Rafa Pérez, Yeison Jiménez y Hebert Vargas, junto a invitados internacionales como Nicky Jam, Calibre 50, Ace of Base, Dr. Alban y Elefante.

Además de los conciertos, el Aguinaldo Boyacense ofrecerá actividades que celebran la cultura y el patrimonio tunjano, entre ellas el desfile “Navidades del Mundo”, la Caminata al Letrero de Tunja, comparsas, ferias, novenas, desfiles de carros clásicos y motos Harley Davidson, eventos deportivos y el tradicional Aguinaldito. La edición 70 rinde homenaje al territorio, destacando en su imagen oficial al oso andino y la icónica Plaza de Bolívar, en una programación pensada para conectar a familias, residentes y visitantes.

Puente de Boyacá

Aunque no es una ciudad como tal, este destino merece una mención especial. Y es que la Gobernación de Boyacá anunció que este domingo 30 de noviembre se realizará el encendido oficial del alumbrado navideño en el Puente de Boyacá, un evento que contará con la presentación de Andrés Cepeda y una programación artística que iniciará a las 4:00 p. m., con teatro, música y diversas expresiones culturales.

El gobernador Carlos Amaya también destacó que se han dispuesto medidas de seguridad en coordinación con la Policía y el Ejército, además de una convocatoria para que escuelas de formación musical acompañen la temporada durante 40 días.

Asimismo, la administración confirmó que el alumbrado del Pantano de Vargas se encenderá el 6 de diciembre, fecha en la que también se inaugurarán oficialmente las festividades navideñas en los municipios del departamento. Ese día, actividades culturales, artísticas y turísticas acompañarán el brillo del Puente de Boyacá, un símbolo histórico y uno de los atractivos más representativos de la región.

Duitama

Otro lugar que se destaca en Boyacá es Duitama, que este 7 de diciembre invita a toda la comunidad al encendido oficial de Duitama Brilla en Navidad. El recorrido, acompañado de faroles, partirá del Parque del Carmen y seguirá por la Plaza de Los Libertadores, la Calle 15 y la Carrera 20, hasta llegar al parque lineal y continuar hacia el Barrio La Milagrosa, donde se realizará el evento central. Una oportunidad para vivir la tradición y compartir en familia. Pero ojo, la alcaldía recuerda sobre la importancia de decir no al uso de pólvora.

Otro evento, que se podrá vivir desde este mismo viernes, es en el Pueblito Boyacense, donde la Navidad inicia desde su esencia: la luz. Y es que las luces se encenderán para darle comienzo a la Temporada de Aguinaldos 2025, trayendo un fin de semana lleno de música, fuego, leyendas, recorridos y juegos que celebran la identidad boyacense.

La programación incluye agrupaciones musicales, malabares, cuentería, juegos tradicionales, música alrededor del fuego y actividades familiares, además de entrada gratuita hoy de 6:00 a 7:00 p.m. para quienes sigan sus redes sociales.

