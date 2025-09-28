Logo El Espectador
Turismo
28 de septiembre de 2025 - 01:00 p. m.

La tierra prometida de Antioquia: Urabá, el tesoro escondido del caribe colombiano

En pleno corazón del caribe antioqueño, se encuentra un verdadero tesoro escondido del turismo colombiano. Tras verse atravesado por una historia de violencia, la subregión de Urabá renace por medio de su diversidad cultural, paisajes exóticos, oferta gastronómica y actividades agroturísticas, posicionándose como un destino ideal para conocer.

Valentina Santiago García

