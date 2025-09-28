🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.
28 de septiembre de 2025 - 01:00 p. m.
La tierra prometida de Antioquia: Urabá, el tesoro escondido del caribe colombiano
En pleno corazón del caribe antioqueño, se encuentra un verdadero tesoro escondido del turismo colombiano. Tras verse atravesado por una historia de violencia, la subregión de Urabá renace por medio de su diversidad cultural, paisajes exóticos, oferta gastronómica y actividades agroturísticas, posicionándose como un destino ideal para conocer.
