Laguna de San Diego, un tesoro volcánico en el corazón de Caldas

La Laguna de San Diego se ubica en el corregimiento de San Diego, municipio de Samaná, en el departamento de Caldas. Este cuerpo de agua se formó en la caldera de un antiguo volcán, conocido como el maar de San Diego, y está acompañado por el Morro de San Diego, un cono volcánico que se eleva aproximadamente a 450 metros sobre el nivel de la laguna.

De acuerdo con el Comité Turístico Turisandi, organización comunitaria encargada de promover el turismo sostenible en la zona, la laguna se formó como un maar, es decir, un cráter volcánico que se llenó de agua tras dos erupciones.

“La primera ocurrió hace aproximadamente 20.000 años y la segunda, hace unos 16.000 años, dando origen a la actual laguna en un cráter ya inactivo”, explica la entidad.

En la actualidad se han observado emisiones gaseosas esporádicas, lo que indica actividad geotérmica en la zona y, desde el 2013, el Servicio Geológico Colombiano, instaló una estación sismológica para monitorear su actividad y determinar si el volcán está activo.

La organización Caldas Biodiversa señala que la laguna forma parte de un Distrito de Manejo Integrado de aproximadamente 757 hectáreas, donde se gestionan bosques y humedales. En esta área protegida se han registrado más de 41 especies de flora y 163 de fauna, incluyendo mamíferos como el tití gris y numerosos anfibios, reptiles y aves.

“Hoy en día, esta laguna de aguas cálidas y dulces es hogar de diversas especies, entre ellas la tortuga icotea, una especie en vía de extinción, que ha encontrado aquí un hábitat adecuado gracias a las condiciones del agua. También se pueden observar nutrias y otras especies de fauna silvestre", menciona la organización Turisandi.

“En cuanto a los peces, se introdujeron especies como la tilapia y el tucunaré, lo que provocó la desaparición de peces nativos como el bocachico y la mueluda, que antiguamente llegaban desde el río Samaná a través del caño que conecta con la laguna", concluye la entidad.

Cómo llegar a la Laguna de San Diego

Desde Bogotá, puede tomar un bus intermunicipal con destino a La Dorada, un trayecto que dura aproximadamente 5 horas y media. Una vez en La Dorada, debe abordar otro bus o colectivo hacia Norcasia.

Desde allí, no hay transporte público directo a la laguna, así que debe optar por un servicio de transporte en 4x4 o bien coordinar con alguna agencia turística local si desea más comodidad. Esta opción es muy recomendada si no está familiarizado con la zona o no cuenta con vehículo adecuado para terreno con trocha.

“Desde Norcasia hasta San Diego, el trayecto es mayoritariamente destapado, diría que en un 80%, por lo que se recomienda viajar en vehículo 4x4“, comenta Leiner Bejarano, fundador de Hikers Colombia Travel.

“Aunque técnicamente un bus podría llegar hasta San Diego, hay riesgo de daños por el estado de la vía. El acceso final hasta la laguna también es en carretera destapada y hay tramos complicados que exigen un vehículo adecuado”, dice Bejarano.

¿Qué hacer en la Laguna de San Diego?

De acuerdo con Bejarano, un atractivo adicional es una pequeña piscina termal natural que está justo al lado de la laguna. Está rodeada por piedras, no tiene infraestructura construida, de ella emergen unas burbujas y el agua es tibia.

“También hay una quebrada de agua cristalina que alimenta la laguna. Se puede caminar a lo largo de ella y llegar a un pozo de agua clara y fresca, muy bonito. Y si se sigue un poco más arriba, se encuentra arcilla natural. Todo esto hace parte del encanto natural del lugar", menciona el fundador de Hikers Colombia Travel.

Según el Comité Turístico Turisandi, actualmente este ecosistema es también un destino ideal para el descanso y el ecoturismo. Los visitantes pueden disfrutar de cabañas, hospedajes rurales, restaurantes, así como tours en lancha por la laguna.

Entre los atractivos están las aguas termales, un pequeño riachuelo de aguas cristalinas que alimenta la laguna, y la exuberante vegetación que la rodea, ofreciendo una experiencia inmersiva en la naturaleza.

