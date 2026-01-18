Logo El Espectador
Turismo
18 de enero de 2026 - 07:00 p. m.

Las carrozas del Carnaval de Negros y Blancos en Pasto y la historia de sus creadores

Antes de que las carrozas iluminen las calles, existen meses de trabajo silencioso que pocos alcanzan a imaginar. Este es el detrás de cámaras de las monumentales obras que dan vida al Carnaval de Negros y Blancos, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Leidy Barbosa

Leidy Barbosa

Unidad de Video

