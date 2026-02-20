Las cinco rutas de vuelo más turbulentas del mundo, según un ranking

Los diseñadores de aeronaves consideran cuidadosamente todos estos factores para crear aviones que mantengan la estabilidad incluso en condiciones de turbulencia. Foto: LeeRosario

Si usted va de viaje a algún destino, es probable que antes de despegar se haga una pregunta casi inevitable: ¿se moverá mucho el avión? Aunque volar es hoy uno de los medios de transporte más seguros del mundo, la idea de atravesar una zona de turbulencia sigue generando inquietud. Y no es para menos: basta un sacudón inesperado para que el silencio en cabina se rompa y las manos busquen con rapidez el apoyabrazos.

Con esta inquietud como punto de partida, la plataforma Turbli, especializada en el análisis y medición de turbulencias, elaboró un ránking global tras evaluar cerca de 10.000 rutas aéreas que conectan 550 de los aeropuertos más grandes del mundo. El estudio se sustentó en un modelo de pronóstico que recopiló datos registrados a lo largo de un año completo de operaciones, lo que permitió identificar patrones recurrentes de inestabilidad en distintos corredores aéreos.

Las rutas fueron clasificadas según la llamada “tasa de disipación de remolinos”, un indicador técnico que mide la intensidad de la turbulencia en un punto específico del espacio aéreo, en una escala que va de leve a extrema. Este parámetro es uno de los más utilizados en la aviación para cuantificar la severidad de los movimientos del aire y comparar objetivamente el comportamiento de distintas trayectorias de vuelo.

Mendoza (MDZ) - Santiago (SCL)

El tramo aéreo que conecta el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, en Mendoza, Argentina, con el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile, Chile, es considerado uno de los más desafiantes del mundo para la aviación comercial.

Aunque la distancia es corta —apenas 196 kilómetros—, el vuelo cruza la Cordillera de los Andes, una de las cadenas montañosas más imponentes del planeta, conocida por sus condiciones atmosféricas extremas. No es casualidad que este trayecto encabece el ránking global de turbulencias, con un índice de 22.983 sobre 100, el más alto registrado.

La explicación está en la combinación de vientos intensos, variaciones térmicas y bruscos cambios de presión que se generan al atravesar la cordillera. La interacción entre masas de aire frío y caliente produce corrientes irregulares y movimientos verticales que pueden sentirse con fuerza dentro de la cabina.

Xining (XNN) - Yinchuan (INC)

El Xining Caojiapu International Airport sirve a Xining, capital de la provincia de Qinghai, en el oeste de China. La ciudad se ubica en plena Meseta Qinghai-Tíbet, conocida como el “techo del mundo” por ser la meseta más alta y extensa del planeta, con una altitud media superior a los 4.000 metros. Este entorno, rodeado por imponentes cadenas montañosas y caracterizado por un aire más delgado, supone retos particulares para la aviación, tanto en el rendimiento de las aeronaves como en las maniobras de despegue y aterrizaje.

Por su parte, el Yinchuan Hedong International Airport es el principal aeropuerto que atiende a Yinchuan. Aunque no se encuentra a una altitud tan extrema como Qinghai, su ubicación en el noroeste de China lo sitúa en un entorno geográfico singular, marcado por paisajes áridos y la cercanía de sistemas montañosos que influyen en las condiciones climáticas y operativas. Esta combinación de factores explica que, pese a registrar un recorrido de 433, su índice de turbulencia alcance los 18.935, una cifra que refleja la complejidad atmosférica de la zona.

Chengdú (TFU) - Xining (XNN)

Aquí volvemos a Xining, y es que su elevada altitud y el entorno montañoso generan condiciones atmosféricas más exigentes que inciden directamente en la operación aérea. No es casualidad que el trayecto de aproximadamente 724 kilómetros hacia Chengdú registre uno de los mayores niveles de turbulencia del país, con un índice de 18.758, producto de los cambios de altitud y de la constante interacción de masas de aire en zonas de relieve complejo.

Y es que Chengdú tiene un clima subtropical húmedo influenciado por el monzón, con cuatro estaciones bien marcadas y abundantes lluvias. Además, cuenta con la protección natural de las Montañas Qin, que la resguardan de los fríos vientos siberianos en invierno, lo que evidencia el contraste geográfico y climático entre ambos extremos del recorrido.

Córdoba (COR) - Santiago (SCL)

El vuelo de Córdoba, Argentina, a Santiago de Chile, Chile, también figura entre los trayectos con mayor índice de turbulencia en Sudamérica. La ruta, de aproximadamente 660 kilómetros y con un índice de 18.643, conecta el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, en Córdoba, con el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile.

La razón principal de la inestabilidad es nuevamente el cruce de la cordillera de los Andes, donde la combinación de altitud, corrientes de aire ascendentes y descendentes y cambios bruscos de presión genera movimientos que pueden sentirse con intensidad en cabina.

Santa Cruz (VVI) - Santiago (SCL)

Una situación similar ocurre en el tramo entre Santa Cruz, Bolivia, y Santiago de Chile. Este recorrido parte del Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, y también atraviesa la cordillera andina antes de aterrizar en la capital chilena.

Al igual que en otras rutas que cruzan esta barrera montañosa, la interacción entre masas de aire y el relieve abrupto favorece la formación de turbulencias, aunque se trata de fenómenos conocidos y previstos por las tripulaciones, que operan bajo protocolos diseñados para garantizar la seguridad del vuelo.

