Las mejores ciudades del mundo para la Generación Z, según Time Out

La generación Z prioriza la sostenibilidad, la autenticidad y la inclusión a la hora de viajar. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Qué convierte a una ciudad en el lugar ideal para la Generación Z? Asequibilidad, vida nocturna vibrante, accesibilidad a pie, diversidad cultural y una escena artística activa y sin pretensiones. Esos son algunos de los factores que más valoran los jóvenes menores de 30 años en la era postpandemia y digital.

Así lo revela el más reciente ranking global publicado por Time Out, basado en una encuesta a más de 18,500 residentes locales, con un foco especial en los veinteañeros.

Las ciudades mejor valoradas en este ranking no solo ofrecen una buena experiencia turística, sino que también son vistas como lugares para prosperar. Ya sea para una escapada de verano o para una nueva etapa de vida, esta lista es una brújula para entender cómo se mueven los intereses y valores de la Generación Z: diversidad, bienestar, cultura y comunidad.

🌍 ¿Qué define a una ciudad “Gen Z friendly”?

Desde la perspectiva de quienes nacieron en plena era digital, los mejores lugares para vivir y viajar deben ofrecer algo más que infraestructura. Deben promover:

Accesibilidad real (tanto económica como física)

Diversión asequible y espontánea

Diversidad e inclusión visibles

Escena cultural abierta y participativa

Opciones para conocer gente nueva fácilmente

Naturaleza, zonas verdes y bienestar mental

Todo esto, sumado a una tendencia creciente: los aeropuertos como experiencia turística. Según Booking.com, un 34% de los jóvenes considera visitar un destino por su aeropuerto, y un 43% elegiría una ciudad con experiencias como spas, cápsulas para dormir o restaurantes de alta gama en su terminal aérea.

🌆 Las ciudades favoritas de la Generación Z

🥇 1. Bangkok, Tailandia

84% de los jóvenes afirma ser feliz viviendo allí

71% destaca su asequibilidad

La más sociable: la ciudad donde resulta más fácil hacer nuevos amigos

🥈 2. Melbourne, Australia

96% aplaude su oferta cultural

77% la considera diversa e inclusiva

91% califica su calidad de vida como buena o increíble

🥉 3. Ciudad del Cabo, Sudáfrica

82% se siente feliz allí

76% encuentra la vida nocturna asequible

71% la describe como una ciudad “hermosa”

4. Nueva York, EE. UU.

84% destaca su vibrante vida nocturna

82% dice que es fácil recorrerla a pie

Ciudad más votada como “emocionante” por la Gen Z

5. Copenhague, Dinamarca

64% afirma ser feliz

54% cree que es fácil encontrar el amor

Altos puntajes en habitabilidad y transporte

6. Barcelona, España

71% de los veinteañeros son felices viviendo allí

77% la describen como diversa e inclusiva (empate con Melbourne)

7. Edimburgo, Reino Unido

95% valora su acceso a la naturaleza

89% dice que es una ciudad fácil de recorrer a pie

Perfecta para quienes priorizan sostenibilidad y espacios verdes

8. Ciudad de México, México

83% se siente feliz

69% dice que es asequible (segunda después de Bangkok)

Rica vida cultural, conectividad urbana y calidez social

9. Londres, Reino Unido

96% celebra su escena artística gratuita

95% elogia su oferta gastronómica

Solo 45% cree que es asequible, su punto débil

10. Shanghái, China

96% lo mejor valorado en transporte público

84% afirma ser feliz

Ciudad más descrita como “moderna”

🏙️ ¿Y qué hay más allá del top 10?

Sídney, Australia Pekín, China París, Francia Tokio, Japón Berlín, Alemania Sevilla, España Chicago, EE. UU. Chiang Mai, Tailandia Praga, República Checa Lisboa, Portugal

Estas ciudades también combinan buenas infraestructuras, cultura diversa y estilos de vida compatibles con los valores de los más jóvenes: sostenibilidad, autenticidad, tecnología, experiencias memorables y conexión social.

📱 ¿Cómo elige la Gen Z sus destinos?

Un estudio reciente de Booking.com llamado “Nacidos en la era de internet” arroja luz sobre las prioridades de esta generación:

59% se inspira en redes sociales para elegir destinos

56% aún confía en recomendaciones de amigos o familiares

46% valora alojamientos con Smart TV y streaming gratuito

39% usaría herramientas de inteligencia artificial para planificar su viaje

Esta generación quiere flexibilidad, comodidad digital y experiencias únicas, tanto en el destino como en el trayecto. Incluso los aeropuertos se han vuelto parte del atractivo turístico: el 43% consideraría un lugar por la experiencia en su terminal aérea, ya sea por sus spas, cápsulas de descanso o su oferta gastronómica.