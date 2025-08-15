Las mejores ciudades del mundo para la Generación Z, según Time Out

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
¿Qué convierte a una ciudad en el lugar ideal para la Generación Z? Asequibilidad, vida nocturna vibrante, accesibilidad a pie, diversidad cultural y una escena artística activa y sin pretensiones. Esos son algunos de los factores que más valoran los jóvenes menores de 30 años en la era postpandemia y digital.
Así lo revela el más reciente ranking global publicado por Time Out, basado en una encuesta a más de 18,500 residentes locales, con un foco especial en los veinteañeros.
Las ciudades mejor valoradas en este ranking no solo ofrecen una buena experiencia turística, sino que también son vistas como lugares para prosperar. Ya sea para una escapada de verano o para una nueva etapa de vida, esta lista es una brújula para entender cómo se mueven los intereses y valores de la Generación Z: diversidad, bienestar, cultura y comunidad.
🌍 ¿Qué define a una ciudad “Gen Z friendly”?
Desde la perspectiva de quienes nacieron en plena era digital, los mejores lugares para vivir y viajar deben ofrecer algo más que infraestructura. Deben promover:
- Accesibilidad real (tanto económica como física)
- Diversión asequible y espontánea
- Diversidad e inclusión visibles
- Escena cultural abierta y participativa
- Opciones para conocer gente nueva fácilmente
- Naturaleza, zonas verdes y bienestar mental
Todo esto, sumado a una tendencia creciente: los aeropuertos como experiencia turística. Según Booking.com, un 34% de los jóvenes considera visitar un destino por su aeropuerto, y un 43% elegiría una ciudad con experiencias como spas, cápsulas para dormir o restaurantes de alta gama en su terminal aérea.
🌆 Las ciudades favoritas de la Generación Z
🥇 1. Bangkok, Tailandia
- 84% de los jóvenes afirma ser feliz viviendo allí
- 71% destaca su asequibilidad
- La más sociable: la ciudad donde resulta más fácil hacer nuevos amigos
🥈 2. Melbourne, Australia
- 96% aplaude su oferta cultural
- 77% la considera diversa e inclusiva
- 91% califica su calidad de vida como buena o increíble
🥉 3. Ciudad del Cabo, Sudáfrica
- 82% se siente feliz allí
- 76% encuentra la vida nocturna asequible
- 71% la describe como una ciudad “hermosa”
4. Nueva York, EE. UU.
- 84% destaca su vibrante vida nocturna
- 82% dice que es fácil recorrerla a pie
- Ciudad más votada como “emocionante” por la Gen Z
5. Copenhague, Dinamarca
- 64% afirma ser feliz
- 54% cree que es fácil encontrar el amor
- Altos puntajes en habitabilidad y transporte
6. Barcelona, España
- 71% de los veinteañeros son felices viviendo allí
- 77% la describen como diversa e inclusiva (empate con Melbourne)
7. Edimburgo, Reino Unido
- 95% valora su acceso a la naturaleza
- 89% dice que es una ciudad fácil de recorrer a pie
- Perfecta para quienes priorizan sostenibilidad y espacios verdes
8. Ciudad de México, México
- 83% se siente feliz
- 69% dice que es asequible (segunda después de Bangkok)
- Rica vida cultural, conectividad urbana y calidez social
9. Londres, Reino Unido
- 96% celebra su escena artística gratuita
- 95% elogia su oferta gastronómica
- Solo 45% cree que es asequible, su punto débil
10. Shanghái, China
- 96% lo mejor valorado en transporte público
- 84% afirma ser feliz
- Ciudad más descrita como “moderna”
🏙️ ¿Y qué hay más allá del top 10?
- Sídney, Australia
- Pekín, China
- París, Francia
- Tokio, Japón
- Berlín, Alemania
- Sevilla, España
- Chicago, EE. UU.
- Chiang Mai, Tailandia
- Praga, República Checa
- Lisboa, Portugal
Estas ciudades también combinan buenas infraestructuras, cultura diversa y estilos de vida compatibles con los valores de los más jóvenes: sostenibilidad, autenticidad, tecnología, experiencias memorables y conexión social.
📱 ¿Cómo elige la Gen Z sus destinos?
Un estudio reciente de Booking.com llamado “Nacidos en la era de internet” arroja luz sobre las prioridades de esta generación:
- 59% se inspira en redes sociales para elegir destinos
- 56% aún confía en recomendaciones de amigos o familiares
- 46% valora alojamientos con Smart TV y streaming gratuito
- 39% usaría herramientas de inteligencia artificial para planificar su viaje
Esta generación quiere flexibilidad, comodidad digital y experiencias únicas, tanto en el destino como en el trayecto. Incluso los aeropuertos se han vuelto parte del atractivo turístico: el 43% consideraría un lugar por la experiencia en su terminal aérea, ya sea por sus spas, cápsulas de descanso o su oferta gastronómica.