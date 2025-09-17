¿Le gusta el vino? Este ranking revela los mejores destinos en Europa

La bodega también se distingue por su enfoque en la sostenibilidad, con prácticas eco-amigables como la reducción del uso de herbicidas en sus viñedos y la adopción de envases más ligeros para disminuir su impacto ambiental. Foto: Pexels

El enoturismo ha pasado de ser una actividad exclusiva a convertirse en una de las experiencias más atractivas para quienes buscan descubrir la cultura, la historia y los paisajes de un destino a través del vino. Con este propósito, TUI Musement presentó el primer índice europeo de enoturismo, un estudio que analiza los mejores países donde es posible vivir experiencias únicas alrededor de la tradición vinícola.

La clasificación se construyó a partir del análisis de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Para evaluar el atractivo enoturístico de cada país, se establecieron cinco categorías clave: superficie total de viñedos, superficie dedicada a vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP), número de vinos registrados bajo estas distinciones, volumen de producción vinícola y premios internacionales obtenidos.

La puntuación global de cada destino se calculó mediante una media ponderada, asignando un peso diferente a cada variable: la superficie de viñedos representó el 20 %, la superficie DOP/IGP el 30 %, el número de vinos con dichas certificaciones el 20 %, la producción de vino el 10 % y los premios internacionales el 20 %. Para garantizar la solidez de los resultados, se utilizaron fuentes oficiales como Eurostat, la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), registros de la Unión Europea y los Decanter World Wine Awards 2025.

Estos fueron sus ganadores.

Francia

Francia se ha posicionado como el líder mundial del enoturismo con una puntuación de 85,2 sobre 100 y el mayor número de galardones internacionales, ofreciendo ocho rutas del vino excepcionales que combinan tradición vitivinícola con experiencias turísticas únicas. Sus regiones más destacadas incluyen Champagne, con bodegas históricas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO donde se puede explorar 18 metros bajo tierra en canteras de tiza galo-romanas; Borgoña, hogar de más de 1,000 parcelas de viñedos conocidas como “Climats” cada una con identidad propia y clasificadas también como Patrimonio Mundial y Burdeos, el mayor viñedo de vinos de calidad del mundo donde se pueden realizar catas en sus célebres châteaux entre el río Garona y el océano Atlántico.

Estas rutas del vino francesas ofrecen experiencias diversas que van desde recorridos en bicicleta por los pintorescos pueblos alsacianos como Riquewihr y Eguisheim, hasta degustaciones bajo las estrellas en el Château de Chenonceau en el Valle del Loira, pasando por experiencias sensoriales que combinan talleres de vino con relajación en spas entre los viñedos bordeleses.

Italia

Italia ocupa el segundo puesto en el ranking mundial del enoturismo, destacándose como el país con mayor número de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, además de ser el mayor productor de vino de Europa. Sus rutas del vino ofrecen experiencias que combinan paisajes con tradiciones de viniculturas milenarias, desde los viñedos de La Toscana donde se puede degustar el famoso Chianti y Montepulciano en pueblos medievales como San Gimignano con sus icónicas torres, hasta las colinas piamontesas de Monforte d’Alba donde se produce el prestigioso Barolo entre castillos y bodegas centenarias.

Las rutas del vino italianas se caracterizan por integrar la cultura enogastronómica con el patrimonio histórico-artístico, ofreciendo experiencias que van más allá de la simple degustación. Los visitantes pueden explorar pueblos como Brisighella en la ruta del Sangiovese de Romaña, combinando catas con baños termales y paseos entre murallas medievales, o descubrir Montefalco y Bevagna en Umbría, donde el Sagrantino DOCG se acompaña de platos con trufas y aceite de oliva artesanal.

España

España ocupa la tercera posición en el ranking mundial, respaldada por sus más de 900.000 hectáreas de viñedos, de las cuales un impresionante 97% están dedicadas a la producción de vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP), liderando ambas categorías a nivel europeo. Esta diversidad se refleja en experiencias tan variadas como las bodegas-catedrales del Marco de Jerez en Andalucía, donde se elaboran vinos únicos como el fino y los generosos; las rutas por La Rioja, considerada la “Tierra con nombre de vino” donde se pueden visitar bodegas desde 5 euros hasta experiencias de lujo en el hotel Marqués de Riscal; o los paisajes volcánicos únicos de La Geria en Lanzarote, donde las vides crecen protegidas por muros de piedra volcánica.

La riqueza del enoturismo abarca desde las cavas subterráneas del Penedés cerca de Barcelona, donde se aprende sobre la elaboración del cava junto al Mediterráneo, hasta los tintos corpulentos de Ribera del Duero que se disfrutan en castillos medievales acompañados de lechazo asado, pasando por los blancos atlánticos de Rías Baixas en Galicia entre pazos históricos y viñedos que buscan el sol.

Portugal

Portugal ocupa el cuarto puesto en el ranking distinguiéndose por el elevado número de vinos galardonados y una tradición vinícola milenaria que se ha consolidado como referente internacional. El país ofrece experiencias enoturísticas excepcionales, especialmente en la región del Alto Douro Vinhateiro, creada en 1756 y declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, donde se produce el legendario vino de Oporto. Los visitantes pueden disfrutar de cruceros panorámicos por el río Duero, serpenteando entre las terrazas construidas en las empinadas laderas donde crecen los viñedos, mientras visitan las históricas quintas y bodegas que han mantenido una tradición secular de hospitalidad hacia los visitantes internacionales.

Si usted desea visitarlo debe saber que el enoturismo portugués se caracteriza por combinar tradición e innovación, ofreciendo desde participación en vendimias hasta observaciones astronómicas con catas de vino, todo ello en establecimientos que mantienen su aspecto tradicional mientras incorporan tecnología avanzada y arquitectura contemporánea.

Grecia

Grecia ocupa el quinto lugar en el ranking mundial del enoturismo, respaldada por una tradición vinícola milenaria que se remonta a la civilización micénica, cuando el vino ya jugaba un papel fundamental en la cultura. El país se distingue por su extraordinaria diversidad de variedades de uva autóctonas, desde la famosa Assyrtiko de Santorini, cultivada en suelos volcánicos únicos y protegida en cestas que recogen la humedad de las escasas lluvias, hasta la Agiorgitiko de Nemea conocida como el “Nebbiolo de Grecia”, pasando por la tradicional Retsina que representa el 10% de la producción nacional.

El enoturismo griego se caracteriza por integrar la mitología, el paisaje mediterráneo y las tradiciones locales en experiencias únicas. Los visitantes pueden explorar desde las bodegas de Atenas en el corazón de la capital, hasta las instalaciones de Santorini con vistas al mar Egeo y la icónica caldera, o descubrir las tradiciones vinícolas de Creta, considerada la región vinícola más antigua de Grecia con más de 4.000 años de historia. Las experiencias incluyen catas de vinos raros como el Vinsato de Santorini, un blanco naturalmente dulce hecho de uvas cosechadas tardíamente y secadas al sol, junto con degustaciones que combinan la herencia cultural del país con su moderna producción vinícola.

Los destinos revelación del top 10

Más allá de los destinos clásicos, como Francia, Italia y España, el índice también reconoce a países emergentes en el enoturismo europeo.

Alemania (6ª): Reconocida por sus afamados vinos Riesling.

Rumanía (7ª): Destaca con tintos potentes y aromáticos de Dealu Mare.

Hungría (8ª): Famosa por la región de Tokaj y su vino dulce Patrimonio de la Humanidad.

Austria (9ª): Con más de 46.000 hectáreas, ofrece experiencias en Wachau, junto al Danubio.

Bulgaria (10ª): Su terroir único y tradición tracia la posicionan en el enoturismo europeo.

