¿Le gustaría conocer Singapur? El país apuesta al turismo de bienestar

El Jardín Botánico de Singapur, cuenta con más de 150 años de historia Foto: 5zal_Photography

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El turismo de salud ha ganado un lugar destacado en el panorama global, consolidándose como una tendencia en constante crecimiento al ofrecer la posibilidad de explorar nuevos destinos mientras se accede a servicios especializados que promueven el bienestar físico, emocional y mental. En este contexto, Singapur, un país conocido por su visión innovadora y su compromiso con la sostenibilidad, ha emergido como un referente en este ambito, debido a que tiene un enfoque único que combina ciencia, naturaleza y accesibilidad para crear espacios diseñados específicamente para mejorar la calidad de vida de quienes los visitan, estableciendo nuevos estándares en el ámbito del turismo bienestar.

El país se encuentra inmerso en una ambiciosa transformación de su sector turístico, con el bienestar como eje central de una estrategia que busca consolidarse en la próxima década. Aunque actualmente Singapur no es ampliamente reconocido como un destino de bienestar, cuenta con un gran potencial para desarrollar este segmento, siguiendo un camino similar al que le permitió destacar en la gastronomía.

Una de las estrategias clave de Singapur para consolidarse como un destino líder en bienestar es el desarrollo de jardines terapéuticos, concebidos como una medida de salud pública y un pilar esencial en su objetivo de convertirse en un referente global en salud. Mientras que el turismo de bienestar suele asociarse exclusivamente con tratamientos de spa, la propuesta de Singapur adopta un enfoque más científico e innovador. Entre las iniciativas ya implementadas o propuestas se destacan galerías de arteterapia, centros de tratamiento de flotación, estudios de luz curativa y parques diseñados específicamente para promover la salud integral.

Según Carrie Kwik, Directora Ejecutiva de la Oficina de Turismo de Singapur, estas atracciones únicas reflejan la creciente demanda de experiencias reparadoras. Con este enfoque no solo busca diferenciar a Singapur de otros destinos, sino también establecerlo como un lugar donde la ciencia, la naturaleza y la innovación convergen para ofrecer experiencias transformadoras.

Jardines terapéuticos como rutas turísticas

Esta visión tiene sus raíces en una histórica campaña iniciada en 1963, cuando Singapur, enfrentando una rápida urbanización, tomó la decisión estratégica de convertirse en una “ciudad jardín”. Este ambicioso proyecto, impulsado por miles de voluntarios comprometidos, se materializó a través de la plantación masiva de árboles, la construcción de cientos de jardines comunitarios y el desarrollo de atracciones ecológicas emblemáticas como Gardens by the Bay. Gracias a esta iniciativa, conocida como “60 Years of Greening”, Singapur ha logrado mantener más del 46% de su territorio como espacios verdes, consolidándose como una de las ciudades más verdes del mundo.

Construyendo sobre este legado, la Oficina de Turismo de Singapur continúa expandiendo su oferta de bienestar con nuevas iniciativas, incluyendo una gran atracción cerca de Gardens by the Bay centrada en arte terapéutico. Esta expansión se complementa con experiencias innovadoras como el recorrido de Aventuras Nocturnas Naturalistas en la isla tropical de Sentosa, donde los visitantes exploran la selva en la oscuridad, utilizando sus sentidos agudizados para conectar con la naturaleza.

“Con la creciente demanda de experiencias más restaurativas y relacionadas con el bienestar, creemos que Singapur está bien posicionado para ser un destino líder en materia de bienestar urbano que priorice el bienestar holístico. La nueva atracción, que está centrada en arte terapéutico y terapias de flotación o luz da un paso importante hacia la consecución de nuestra ambición en materia de bienestar, ya que aprovechamos las fortalezas existentes de Singapur en materia de accesibilidad, tecnología y como un sólido centro de negocios”, dijo Kwik.

Agregó que esta atracción de bienestar fortalecerá el sector turístico de Singapur al ofrecer a los viajeros motivos más atractivos para prolongar su estadía y aumentar su gasto durante su visita. Además, los residentes locales también se beneficiarán, teniendo acceso a una amplia variedad de experiencias de bienestar diseñadas para mejorar su calidad de vida.

Y es que el diseño de los jardines terapéuticos en Singapur no es fruto del azar, sino el resultado de un enfoque cuidadosamente planificado para el bienestar de su población y de los turistas. Estos espacios han sido creados para maximizar sus beneficios, ayudando a mejorar el estado de ánimo, regular las emociones, disminuir el estrés y contribuir al bienestar integral. Actualmente, Singapur cuenta con 16 de estos jardines en funcionamiento y tiene un ambicioso plan para ampliar la red a 30 espacios para el año 2030, reafirmando su compromiso con el bienestar y la conexión con la naturaleza.

Por ejemplo, bajo la dirección de la Junta de National Parks Board, estos jardines están preparados para atender a personas con diversas condiciones, como autismo, demencia, ansiedad y TDAH. Cada espacio está pensado para estimular los sentidos y proporcionar una experiencia única de relajación y conexión con la naturaleza, consolidando a Singapur como un referente en iniciativas de bienestar respaldadas por la ciencia.

La singularidad de estos jardines se refleja en sus elementos distintivos, que incluyen laberintos de luz ultravioleta, miradores diseñados para fomentar la confianza, señalización especial que estimula la memoria, áreas de horticultura enfocadas en fortalecer el sistema inmunológico y pistas de obstáculos adaptadas para personas en sillas de ruedas. Estos detalles no solo realzan la funcionalidad de los espacios, sino que también los convierten en entornos inclusivos que promueven el bienestar integral.

Entre las instalaciones más innovadoras destaca el jardín terapéutico de Punggol Park, que cuenta con la primera pista de obstáculos al aire libre diseñada específicamente para personas en sillas de ruedas y una pista de agilidad inclusiva, que cumple tanto propósitos fisioterapéuticos como recreativos. Como explica Sophianne Araib, directora de grupo de la Junta de Parques Nacionales de Singapur, estos espacios aprovechan la afinidad natural del ser humano con la naturaleza, facilitando la reducción del estrés y promoviendo una función cerebral más eficiente.

Algunos jardines que puede visitar con propuestas unicas

Según explica el National Parks Board, los visitantes de los jardines, distribuidos por todo el país, podrán recorrer senderos accesibles en silla de ruedas que atraviesan densas composiciones de plantas seleccionadas con esmero. Estas especies incluyen variedades aromáticas, medicinales, comestibles, de colores vibrantes y texturas intrincadas, todas diseñadas para estimular los cinco sentidos. Además, algunas plantas atraen mariposas y aves, lo que, junto con los elementos acuáticos, enriquece el atractivo visual y sonoro de los jardines, creando una experiencia inmersiva y multisensorial para los visitantes que los ayudara, además, a conectarse con la naturaleza y les traerá bienestar.

Jardín Botánico de Singapur

El Jardín Botánico de Singapur es una impresionante institución botánica que abarca 63 hectáreas y representa uno de los mayores tesoros naturales del país. Este espacio, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2015, alberga el renombrado Jardín Nacional de Orquídeas, que exhibe más de 3.000 especies distintas, reflejando el papel de Singapur como principal exportador de estas flores.

El jardín forma parte de un ecosistema más amplio de atracciones naturales en Singapur, que incluye la Reserva Natural de Mandai (hogar del Zoo de Singapur, el Safari Nocturno, el Paraíso de las Aves y las Maravillas Fluviales) y los famosos Jardines de la Bahía, que atraen a 10 millones de visitantes anualmente.

Jardines del Lago Jurong

Los Jardines del Lago Jurong representan una notable iniciativa de Singapur para revitalizar un antiguo bosque pantanoso de agua dulce que fue despejado durante el desarrollo industrial de la década de 1960. Este espacio de 53 hectáreas, inaugurado en 2019 como el primer jardín nacional en el corazón de Singapur, se ha convertido en un destino que atrae a millones de visitantes anualmente.

Lo que hace verdaderamente especial a este jardin es su compromiso con la accesibilidad universal y la inclusión. El parque cuenta con características únicas como el Paseo Rasau, un sendero elevado que serpentea a través del bosque pantanoso restaurado con 50 especies de plantas locales, y el Forest Ramble, un área de juegos de 2.3 hectáreas con 13 estaciones de aventura inspiradas en los animales del pantano. El diseño presta especial atención a las necesidades de diversos grupos, incluyendo un laberinto que brilla suavemente por la noche gracias a minerales que absorben la luz UV, creando un ambiente tranquilo ideal para niños neurodiversos, así como jardines terapéuticos para personas mayores con demencia y áreas de juego inclusivas para niños con diferentes capacidades físicas.

Sun Plaza Park

Sun Plaza Park, ubicado en Tampines (una zona que debe su nombre a los árboles Tempinis o árboles de palo fierro que antiguamente dominaban el área), se ha convertido en un espacio público emblemático que combina naturaleza y funcionalidad social. Este parque destaca especialmente por su diseño inclusivo, que incorpora características únicas como el Jardín de Descubrimiento de los Sentidos, compuesto por diez estaciones que estimulan las experiencias sensoriales, y zonas específicamente diseñadas para visitantes con TDAH, que incluyen áreas de relajación sombreadas con plantas aromáticas calmantes como el ylang-ylang, estratégicamente ubicadas junto a las zonas de actividad.

La versatilidad del parque se manifiesta a través de sus diversas instalaciones, que incluyen un campo de Woodball de 12 calles construido según estándares internacionales, senderos para ejercicio al aire libre, y un anfiteatro que sirve como espacio cultural para espectáculos y eventos comunitarios. Las características interactivas del parque, como los tubos parlantes, el paseo con texturas orgánicas, las paredes texturizadas y los símbolos empotrados, crean un entorno estimulante que promueve tanto la actividad física como la interacción social, manteniendo al mismo tiempo espacios tranquilos que permiten a los visitantes regular sus niveles de estimulación según sus necesidades individuales.

Otros parques:

El West Coast Park: alberga el jardín terapéutico más grande de Singapur. Su característica más distintiva es la presencia de pequeños montículos estratégicamente distribuidos que funcionan como miradores, una característica especialmente pensada para visitantes con autismo. Estos puntos elevados permiten que los visitantes puedan detenerse, observar el diseño completo del jardín y planificar su recorrido con mayor seguridad y confianza, haciendo que la experiencia sea más predecible y menos abrumadora. El parque también incluye una sección de horticultura terapéutica donde los visitantes pueden participar en actividades relajantes como plantar hierbas y regar flores.

El Parque Sembawang: se distingue por su jardín terapéutico de 2000 metros cuadrados, especialmente diseñado para apoyar a niños con autismo. El espacio integra elementos únicos como un aula forestal donde los visitantes pueden escuchar el canto de los pájaros en un entorno natural y tranquilo. Una de sus características más innovadoras es el “jardín comestible”, donde los visitantes pueden interactuar directamente con hierbas y especias, arrancándolas y probándolas. Esta actividad multisensorial no solo estimula el olfato, el gusto y el tacto, sino que también ayuda a desarrollar la coordinación óculo-manual en los niños.

Los Parques Yishun Pond y Punggol: Son parte de una red de espacios verdes terapéuticos en Singapur que han sido objeto de importantes investigaciones médicas locales. Estos parques ofrecen secciones de horticultura específicamente diseñadas para personas que viven con demencia, ansiedad o depresión. Según expertos del parque, las actividades aparentemente simples como la jardinería pueden tener un impacto significativo en la composición de las células inmunitarias de los participantes, lo que potencialmente puede ayudar a aliviar los síntomas de diversos trastornos neurológicos y mentales.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.