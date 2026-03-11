Lista de pasaportes más poderosos en Latinoamérica en 2026: ¿En qué lugar está Colombia?

El pasaporte colombiano es expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, algunas gobernaciones y en los consulados de Colombia en el exterior. Foto: Infobae

Si usted tiene pasaporte colombiano y se ha preguntado qué tan fácil le abre las puertas al mundo, hay buenas noticias. Colombia mejoró su posición en el ranking internacional que mide la facilidad de viaje de los pasaportes, un avance que refleja cómo el país ha ganado visibilidad y conexiones con otros destinos. Así lo muestra la edición 2026 del Henley Passport Index, donde el documento colombiano se ubica en el puesto 32 entre los pasaportes con mayor acceso a nivel global.

Pero, ¿cómo funciona este índice? El Henley Passport Index clasifica los pasaportes según la cantidad de destinos a los que una persona puede viajar sin necesidad de tramitar una visa antes de salir del país. A este dato se le conoce como “puntaje de acceso sin visa”, y corresponde al total de países que permiten el ingreso sin ese requisito o que entregan la visa al llegar al destino.

Para construir esta clasificación, el índice utiliza datos de la base Timatic de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), un sistema que reúne y actualiza los requisitos de ingreso que cada país exige a los viajeros internacionales. Con base en esa información, se elabora una lista ordenada en la que cada pasaporte recibe un puntaje según el número de territorios a los que puede acceder sin visa previa. Cuantos más destinos estén disponibles, mejor será la posición del país dentro del ranking.

¿A qué se debe que subiera el pasaporte colombiano?

Aunque podría pensarse que el ascenso responde a nuevos acuerdos migratorios, en este caso la explicación es más sencilla. Colombia ganó algunas posiciones en el ranking principalmente porque otros países perdieron lugares o redujeron su acceso a destinos, lo que permitió que el pasaporte colombiano avanzara dentro de la clasificación global.

De acuerdo con el índice, actualmente el pasaporte colombiano tiene un puntaje de movilidad de 135 destinos. Esto significa que los ciudadanos pueden viajar a 85 países sin visa, obtener 45 visas al llegar al destino y acceder a 5 territorios mediante autorización electrónica de viaje (eTA), mientras que 63 países aún exigen visa previa.

Con estos datos, el documento colombiano se ubica en el puesto 32 del ranking mundial, lo que equivale a un 68 % de acceso global a destinos sin necesidad de tramitar una visa antes del viaje.

¿Cómo les fue a otros países en Latinoamérica?

En América Latina, varios países también ocupan posiciones destacadas dentro del ranking de pasaportes con mayor acceso a destinos sin visa previa. Entre los mejor ubicados se encuentran:

Brasil : ocupa el puesto 13 y permite viajar a 163 destinos . Su posición refleja el peso diplomático y económico del país en la región, además de su amplia red de relaciones internacionales y acuerdos de movilidad.

Argentina : se ubica en el puesto 14 , con acceso a 161 destinos . El pasaporte argentino facilita la entrada a numerosos países sin visa previa o con trámites simplificados, lo que reduce gestiones antes del viaje y permite mayor flexibilidad en itinerarios internacionales.

Chile: aparece en la posición 15, con 160 destinos disponibles. Este liderazgo regional suele asociarse con la confianza internacional y las políticas diplomáticas del país en materia de movilidad y cooperación global.

Más abajo en la clasificación también se encuentran:

Uruguay , en el puesto 20 , con 151 destinos accesibles.

México , en la posición 21 , con 150 destinos .

Perú, en puesto 22, con 147 destinos disponibles.

En general, el poder de un pasaporte suele reflejar factores como la estabilidad política, la credibilidad diplomática y los acuerdos internacionales de movilidad que un país mantiene con el resto del mundo.

