Live Shopping de Viajes Falabella llega a Black Days con ofertas exclusivas

En el marco de los Black Days, Viajes Falabella realizará el próximo 27 de noviembre de 2025 un Live Shopping con una amplia oferta de descuentos y beneficios financieros para quienes desean planear sus vacaciones de 2026. La transmisión podrá verse a través de los canales digitales de Caracol TV, La Kalle, Blu Radio, Caracol Noticias y de la propia agencia, en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook.

Durante la jornada se ofrecerán rebajas de hasta el 75 % y la posibilidad de pagar productos internacionales con 0 % de interés a 3 cuotas utilizando la tarjeta CMR.

Entre las ofertas más llamativas están los circuitos turísticos, que incluyen recorridos por varias ciudades, alojamiento, traslados, tours y guías en español. En esta línea destacan el 2x1 en circuitos a México y Turquía, hasta 25 % de descuento en rutas por Europa y hasta 15 % en circuitos con vuelos incluidos. También habrá precios especiales en destinos como México, Europa, Turquía, Perú y Argentina, además de descuentos de hasta $200.000 en vuelos de Air Europa y Turkish Airlines.

Quienes busquen paquetes internacionales podrán acceder a planes con 0 % de interés, junto con la posibilidad de aplicar cupones por hasta $4.000.000 adicionales.

El Live Shopping incluirá beneficios exclusivos para quienes se conecten en tiempo real: cupones válidos para paquetes nacionales e internacionales y para circuitos a cualquier destino y obsequios para la audiencia.

Con este abanico de promociones y novedades, Viajes Falabella espera convertir la jornada en uno de los eventos digitales más relevantes del año para quienes buscan viajar a buen precio.