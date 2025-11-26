Logo El Espectador
Live Shopping de Viajes Falabella llega a Black Days con ofertas exclusivas

El 27 de noviembre ofrecerá hasta 75 % de descuento, 2x1 en circuitos a México y Turquía, Europa hasta 25 % off, cupones de $4.000.000 y 0 % interés a 3 cuotas con CMR.

Redacción Especiales
26 de noviembre de 2025 - 10:10 p. m.
El Live Shopping incluirá beneficios exclusivos para quienes se conecten en tiempo real.
Foto: Cortesía
En el marco de los Black Days, Viajes Falabella realizará el próximo 27 de noviembre de 2025 un Live Shopping con una amplia oferta de descuentos y beneficios financieros para quienes desean planear sus vacaciones de 2026. La transmisión podrá verse a través de los canales digitales de Caracol TV, La Kalle, Blu Radio, Caracol Noticias y de la propia agencia, en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook.

Durante la jornada se ofrecerán rebajas de hasta el 75 % y la posibilidad de pagar productos internacionales con 0 % de interés a 3 cuotas utilizando la tarjeta CMR.

Entre las ofertas más llamativas están los circuitos turísticos, que incluyen recorridos por varias ciudades, alojamiento, traslados, tours y guías en español. En esta línea destacan el 2x1 en circuitos a México y Turquía, hasta 25 % de descuento en rutas por Europa y hasta 15 % en circuitos con vuelos incluidos. También habrá precios especiales en destinos como México, Europa, Turquía, Perú y Argentina, además de descuentos de hasta $200.000 en vuelos de Air Europa y Turkish Airlines.

Quienes busquen paquetes internacionales podrán acceder a planes con 0 % de interés, junto con la posibilidad de aplicar cupones por hasta $4.000.000 adicionales.

El Live Shopping incluirá beneficios exclusivos para quienes se conecten en tiempo real: cupones válidos para paquetes nacionales e internacionales y para circuitos a cualquier destino y obsequios para la audiencia.

Con este abanico de promociones y novedades, Viajes Falabella espera convertir la jornada en uno de los eventos digitales más relevantes del año para quienes buscan viajar a buen precio.

