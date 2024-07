Llegó julio con el verano y los festivales: 10 lugares imperdibles para visitar

Los lugares son Calgary, Monumento y Reserva Nacional Craters of the Moon, Queenstown, Praga, Mougins, Asheville, Sedona, Chicago, Los Berkshires y Bodø. Foto: Organización Mundial de Turismo

Julio, el corazón del verano, es el momento ideal para aventurarse a descubrir destinos turísticos que capturan la esencia de esta temporada. Con días largos y soleados, las oportunidades para explorar son infinitas, desde playas paradisíacas hasta ciudades llenas de historia y cultura.

De ahí que Tripadvisor haya elaborado un ranking de 10 lugares turísticos imprescindibles para visitar en julio. Para la elaboración del listado se tuvo en cuenta sitios con temperaturas altas durante esta época de verano, permitiendo realizar actividades que en otro mes no se pueden desarrollar, solamente uno atraviesa por temperaturas frías durante esta época del año. Cada sitio ofrece festivales, experiencias únicas y memorables, por eso prepárese para inspirarse y planificar su próxima escapada veraniega hacia estos destinos que prometen aventuras inolvidables y momentos de pura magia.

Calgary

Es una ciudad ubicada en el sur de la provincia de Alberta, en Canadá. Calgary se encuentra en la región de las praderas canadienses, cerca de las Montañas Rocosas y está situada a una altitud de aproximadamente 1,048 metros sobre el nivel del mar. Julio es uno de los meses más cálidos del año en Calgary y su temperatura está alrededor de 23-25°C durante este mes.

En julio, Calgary ofrece una variedad de actividades y eventos especiales que atraen tanto a locales como a turistas:

Calgary Stampede: Conocido como el espectáculo al aire libre más grande del mundo, el Calgary Stampede es un evento icónico que dura 10 días, del 8 al 18 de julio. Sus actividades principales son el rodeo presentando competiciones de alto nivel en eventos como monta de toros, carreras de barriles, lazo, y bronco con silla y sin silla. La exposición agrícola,con exhibiciones de ganado, concursos de animales de granja, y demostraciones agrícolas resaltan la importancia de la agricultura en Alberta. Desfile de Apertura que incluye carrozas, bandas de música, jinetes, y diversos grupos comunitarios, marcando el inicio oficial del Stampede. Chuckwagon Races, las emocionantes carreras de carretas son un punto culminante del Stampede, donde equipos compiten en una carrera rápida y peligrosa.

Bow River: Actividades como kayak, rafting, y paseos en bote son populares en el río Bow durante el verano. El Bow River nace en el Parque Nacional Banff en las Montañas Rocosas canadienses, específicamente en el glaciar Bow. El río fluye hacia el este y el sur, atravesando la ciudad de Calgary antes de unirse con el río Oldman para formar el río South Saskatchewan y tiene una longitud de 587 kilómetros, de acuerdo con el Environment and Climate Change Canada (ECCC).

Conciertos y Festivales al Aire Libre: Durante julio, hay varios eventos musicales y festivales de verano, como el caso del Afrikadey Festival que celebra la cultura africana con música, danza, comida, y arte africano en Prince’s Island Park el 14 de julio; el Latin American Festival, celebrado en Prince’s Island Park el 18 de julio, es el festival latino más grande en Calgary, con música, danza, comida, y cultura de países latinoamericanos; y el Inglewood Sunfest, que se realiza el 25 de julio en el barrio de Inglewood que incluye música en vivo, arte, comida, y actividades para toda la familia.

Monumento y Reserva Nacional Craters of the Moon

Se encuentra en el centro-sur del estado de Idaho, Estados Unidos, se estableció como monumento nacional el 2 de mayo de 1924, y en el 2000 se amplió para incluir áreas adicionales y se designó como reserva nacional. Julio es uno de los meses más calurosos del año, con temperaturas diurnas que pueden alcanzar entre 29°C y 35°C. El nombre ‘Craters of the Moon’ (Cráteres de la Luna) se debe a que el paisaje se asemeja a la superficie lunar, y ha sido utilizado por astronautas del Apolo para entrenamiento.

En julio, el monumento suele ofrecer programas de interpretación, dirigidos por guardaparques. De acuerdo con la página web de Craters Of the Mon, un programa de interpretación en museos es una serie de actividades y recursos diseñados para ayudar a los visitantes a comprender y apreciar las exhibiciones y colecciones del museo. Estos programas están concebidos para enriquecer la experiencia del visitante mediante la educación, la interacción y la participación activa. Incluyen caminatas guiadas, charlas sobre la geología del área y la vida silvestre, y actividades nocturnas de observación de estrellas. Para este año se confirmaron dos programas: el Junior Ranger, que involucra a niños y adultos en el aprendizaje de la historia natural y cultural del parque, con cronograma aún por definir, se desarrollará del 15 al 30 de julio al interior del monumento. El segundo es el programa de astronomía, que se realiza de noche todos los viernes en el anfiteatro, donde los guardabosques dirigen sesiones de observación de estrellas.

Queenstown

Situada a orillas del Lago Wakatipu, rodeada por las montañas Remarkables y otros picos alpinos, es una población en Isla Sur, Nueva Zelanda. Este es el único destino que atraviesa por un clima frío durante esta época del año, pues las temperaturas oscilan entre los 8°C y -1°C.

En Queenstown durante julio, hay una amplia variedad de actividades que atienden tanto a los amantes de la aventura como a aquellos que buscan experiencias más relajadas:

Esquí y snowboard: Queenstown es famosa por sus campos de esquí, como Coronet Peak, The Remarkables, Cardrona Alpine Resort y Treble Cone. Estas áreas ofrecen una variedad de pistas para todos los niveles de habilidad, junto con el esquí nocturno y varios eventos como los Juegos de Invierno y el Dog Derby, dado la temperatura de julio, estas actividades se pueden realizar de mejor manera a como se ejecutan en cualquier otra época del año.

Góndola Skyline de Queenstown: Un paseo en la góndola para disfrutar de las impresionantes vistas del paisaje cubierto de nieve. Es una excelente manera de apreciar el paisaje invernal desde un punto de vista más alto.

Festivales y eventos de invierno: Queenstown alberga eventos durante julio, como actividades de après-ski, el LUMA Southern Light Project el 20 de julio y la celebración con nieve y con temática de Navidad en Ayrburn.

Actividades de aventura: Para los adictos a la adrenalina, Queenstown ofrece actividades como saltos de bungy, bote a reacción, paracaidismo y rafting en aguas bravas. Estos pueden proporcionar experiencias emocionantes con el impresionante telón de fondo del invierno.

Relajación y bienestar: Queenstown también tiene una opción de relajación en el Onsen Hot Pools Retreat & Day Spa que puede ser perfecto para relajarse después de un día en las pistas. Ofrece piscinas calientes cubiertas y exteriores forradas de cedro con impresionantes vistas del río Shotover y las montañas circundantes, además de terapias de masaje incluyendo relajación y opciones terapéuticas. También tratamientos de spa, tratamientos faciales, exfoliantes corporales y otros servicios de spa diseñados para promover la relajación y el bienestar. Algunos paquetes combinados de spa y piscina caliente, incluyendo opciones para parejas y grupos. Cada piscina caliente es privada, lo que permite una experiencia más íntima y tranquila y experiencias nocturnas lo que mejora la experiencia de relajación con vistas al cielo nocturno.

Praga

Situada en las orillas del río Moldava (Vltava) de República Checa, Praga fue fundada en el siglo IX y tiene una rica historia que incluye la era del Imperio Romano, el Reino de Bohemia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Es famosa por su arquitectura medieval bien conservada, incluyendo el Castillo de Praga, el Puente de Carlos y la Plaza de la Ciudad Vieja. Julio es uno de los meses más cálidos y soleados del año en Praga, con temperaturas que suelen oscilar entre 15°C y 25°C.

En julio, Praga ofrece una variedad de actividades y eventos para los visitantes, tales como el Festival de Verano de Praga que incluye conciertos al aire libre, teatro, danza y otras actuaciones culturales en diversos lugares de la ciudad, del 15 al 25 de julio. Visitas a los jardines y parques, pues el clima es ideal para pasear por lugares como el Jardín Wallenstein o el Jardín Botánico de Praga.

Mougins

Mougins se encuentra en las colinas que rodean la costa mediterránea, ofreciendo vistas panorámicas del mar y del paisaje circundante. En julio, Mougins experimenta un clima típicamente mediterráneo con temperaturas cálidas y días soleados. Las temperaturas diurnas suelen oscilar entre los 25°C y los 30°C, lo que lo convierte en un destino agradable para actividades al aire libre, y es conocido por ser el lugar de residencia del pintor Pablo Picasso en la década de 1960. En Mougins, Francia, durante el mes de julio, puedes disfrutar de varias actividades interesantes:

Festival de Música y Arte de Mougins: Del 20 al 30 de julio, ofrece conciertos al aire libre, exhibiciones de arte y actividades culturales en todo el pueblo, celebrando tanto la música como las artes visuales

Festival de la Gastronomía de Mougins: Un evento que celebra la cocina local y regional, con degustaciones de platos tradicionales provenzales, demostraciones culinarias y actividades relacionadas con la gastronomía del 12 al 15 de julio.

Festival de la Trufa de Mougins: Destacan el uso de trufas en la cocina local del 22 al 28 de julio.

Festival de la Lavanda de Valbonne-Mougins: Aunque más centrado en la lavanda, este festival a menudo incluye productos alimenticios derivados de la lavanda en la gastronomía local, del 14 al 18 de julio.

Musée d’Art Classique de Mougins: Este museo alberga una notable colección de arte clásico y moderno, con obras que van desde la antigüedad hasta el arte contemporáneo. Durante julio, el MACM presenta exposiciones temporales que incluyen temáticas variadas relacionadas con el arte clásico y sus influencias en la cultura moderna.

Asheville

Situada en el oeste de Carolina del Norte, Asheville está rodeada de montañas pintorescas y bosques exuberantes, lo que la convierte en un destino popular para actividades al aire libre. En julio, Asheville tiene un clima cálido y agradable. Las temperaturas diurnas suelen oscilar entre los 25°C y los 30°C, siendo ideales para disfrutar de actividades al aire libre como senderismo y exploración de parques naturales. Asheville es conocida por su arquitectura artística y ecléctica, con una alta concentración de edificios de estilo Art Nouveau y Art Deco. Además, la ciudad tiene una fuerte escena de música en vivo y artesanía local, reflejando su espíritu creativo y cultural.

Durante julio, Asheville, Carolina del Norte, ofrece una amplia gama de actividades para disfrutar, especialmente aprovechando el clima cálido y las numerosas opciones al aire libre:

Downtown After 5: Se lleva a cabo en el centro de Asheville, generalmente en la North Lexington Avenue o en la Plaza Pack Square. El evento comienza a las 5:00 PM y continúa hasta las 9:00 PM. El Downtown After 5 es conocido por su ambiente festivo y familiar. Durante el evento, se cierra una parte de la calle para dar cabida a varios puestos de comida y bebida, así como a vendedores locales que ofrecen artesanías y productos artísticos. Una de las principales atracciones del evento es la música en vivo. Se presentan bandas locales y regionales que tocan una variedad de géneros musicales, desde rock y blues hasta música folk y jazz. El escenario está ubicado en la plaza principal donde todos pueden disfrutar del espectáculo.

Senderismo y Naturaleza: Explora los senderos del Parque Nacional Pisgah o del Bosque Nacional de Nantahala, pues las caminatas hacia cascadas impresionantes como la Cascada de Looking Glass o el Sliding Rock, se pueden disfrutar más durante esta época del año por su la temperatura.

Sedona

Está situada en el norte de Arizona, en el desierto de Sonora, rodeada de formaciones rocosas rojizas únicas y los majestuosos picos de las montañas Mogollon Rim. En julio, Sedona experimenta un clima típicamente desértico con días calurosos y noches frescas. Las temperaturas diurnas suelen estar entre los 30°C y los 35°C, aunque pueden alcanzar los 40°C en días especialmente calurosos. Las noches son más frescas, con temperaturas que descienden hasta los 15°C a 20°C. Sedona es famosa por sus formaciones rocosas rojas, que se cree tienen propiedades energéticas y espirituales. Muchos visitantes vienen a la zona para experimentar los llamados “vórtices”, áreas de energía que se dice que promueven la sanación, la meditación y el bienestar espiritual.

Durante julio, Sedona, Arizona, ofrece una variedad de actividades que aprovechan el clima cálido y soleado del verano en el desierto.

Tours en Jeep: Aventúrese en un tour en jeep por el desierto rojo de Sedona, explorando caminos fuera de lo común y aprendiendo sobre la historia natural y cultural de la región. Se puede hacer desde las 8 a. hasta las 12 p.m. porque es cuando el clima tiene las temperaturas más altas.

Turismo Escénico: Conduzca por la pintoresca carretera 89A hacia Oak Creek Canyon y disfrute de las impresionantes vistas panorámicas y paradas en miradores como Airport Mesa y Schnebly Hill Road.

Actividades Acuáticas: Refrésquese en las aguas del Oak Creek Canyon, donde puede nadar, hacer tubing o relajarse en la orilla.

Visitas a los vórtices: Si bien se pueden visitar durante todo el año, en julio se aumentan las visitas a los vórtices debido a que las temperaturas permiten vivir una mejor experiencia. Experimente los famosos vórtices de Sedona, áreas donde se cree que hay concentraciones de energía espiritual. Los vórtices más conocidos son los de Cathedral Rock, Bell Rock y Airport Mesa.

Chicago

Chicago se encuentra en la costa suroeste del lago Michigan, uno de los Grandes Lagos de América del Norte. Es conocida como “la Ciudad de los Vientos” debido a los vientos frecuentes que soplan desde el lago. En julio, Chicago experimenta un clima cálido y húmedo. Las temperaturas diurnas promedio oscilan entre los 25°C y los 30°C, aunque ocasionalmente pueden superar los 30°C. Las noches suelen ser más frescas, con temperaturas alrededor de los 20°C. Las lluvias son comunes durante este mes, aunque no suelen ser persistentes. La ciudad alberga algunos de los rascacielos más famosos del mundo, como la Torre Willis (anteriormente conocida como Sears Tower) y el John Hancock Center. Además, Chicago es conocida por su escena cultural diversa, que incluye teatros de renombre mundial, festivales de música y una rica historia en el jazz y el blues.

Durante julio, Chicago ofrece una amplia variedad de actividades para disfrutar, aprovechando el clima cálido y las numerosas opciones culturales y recreativas que la ciudad tiene para ofrecer.

Navy Pier Fireworks: Es un espectáculo de fuegos artificiales que se celebra regularmente en Navy Pier, uno de los destinos más populares de Chicago. Los fuegos artificiales se lanzan desde una plataforma en el lago, lo que proporciona una vista espectacular desde el propio muelle y áreas circundantes. Durante julio, los fuegos artificiales suelen tener lugar dos veces por semana: los miércoles a las 21:30 y los sábados a las 22:15. El espectáculo de fuegos artificiales en Navy Pier es conocido por su colorido y su coreografía. Los fuegos suelen durar entre 10 y 15 minutos, y están acompañados de música sincronizada que se puede escuchar en el muelle y áreas cercanas. Además de los fuegos artificiales, Navy Pier ofrece una variedad de atracciones y actividades para visitantes de todas las edades, como restaurantes, tiendas, paseos en barco por el lago Michigan, y el famoso Chicago Children’s Museum. El espectáculo de fuegos artificiales es gratuito y accesible para el público. Se recomienda llegar temprano para asegurar un buen lugar para ver el espectáculo, especialmente en los días más concurridos.

Taste of Chicago: El festival se lleva a cabo en el Grant Park, ubicado en el centro de Chicago, cerca del lago Michigan, del 15 al 20 de julio. Es conocido por ofrecer una amplia variedad de platos y sabores de los restaurantes más destacados de Chicago. Los visitantes tienen la oportunidad de probar porciones pequeñas o “tastes” de comida de más de 80 restaurantes locales participantes. Además de la comida, el festival presenta música en vivo de artistas locales y nacionales en múltiples escenarios. También incluye demostraciones culinarias y clases de cocina impartidas por chefs destacados, donde se pueden aprender técnicas y recetas nuevas. El Taste of Chicago es una celebración de la diversidad cultural y culinaria de Chicago. Los visitantes pueden experimentar una variedad de cocina que representa diferentes tradiciones culinarias, desde comida mexicana e italiana hasta platos de cocina local y de fusión.

Los Berkshires

Los Berkshires se extienden a lo largo de las montañas Berkshire, abarcando varias ciudades y pueblos pintorescos como Lenox, Stockbridge, y Great Barrington. Están situados al oeste de Massachusetts, cerca de la frontera con Nueva York. En julio, Los Berkshires disfrutan de un clima templado y agradable. Las temperaturas diurnas suelen oscilar entre los 20°C y los 28°C, con noches frescas que descienden hasta los 10°C a 18°C. Es una época ideal para actividades al aire libre debido al clima suave y las vistas panorámicas. La región alberga el Tanglewood Music Center, el hogar de la Orquesta Sinfónica de Boston en verano, así como numerosos festivales de música, teatro y arte a lo largo del año. Además, es conocida por sus galerías de arte, museos históricos y arquitectura colonial.

Durante julio, Los Berkshires ofrecen una variedad de actividades que aprovechan el clima cálido y las bellezas naturales de la región:

Tanglewood Music Festival: Se lleva a cabo en el Tanglewood Music Center, ubicado en Lenox, Massachusetts. Este centro es parte de la finca de verano de la Orquesta Sinfónica de Boston y está rodeado de exuberantes bosques y paisajes naturales, creando un entorno idílico para disfrutar de la música. Durante el festival, la Orquesta Sinfónica de Boston, junto con músicos invitados y solistas de renombre internacional, ofrecen una amplia gama de conciertos. La programación incluye música clásica, ópera, música de cámara, jazz y ocasionalmente presentaciones de música popular. Los conciertos principales se llevan a cabo en el Koussevitzky Music Shed, un impresionante anfiteatro al aire libre con capacidad para miles de espectadores. También hay actuaciones más íntimas en la Seiji Ozawa Hall, que ofrece una excelente acústica para música de cámara y recitales. Tanglewood no solo es conocido por su excelente música, sino también por su larga historia y su papel como un centro educativo para jóvenes músicos. El Tanglewood Music Center ofrece programas de formación y perfeccionamiento para estudiantes de música, quienes tienen la oportunidad de estudiar y colaborar con artistas de clase mundial durante el festival. 5. Además de los conciertos, Tanglewood ofrece actividades como conferencias, clases magistrales, y oportunidades para explorar los jardines y espacios naturales de la finca. Los visitantes también pueden disfrutar de picnics en los jardines antes de los conciertos, una tradición popular entre los asistentes.

Solid Sound Festival: El festival se celebra en el campus del Museo de Arte Contemporáneo de Massachusetts (MASS MoCA) en North Adams, Massachusetts. Este espacio cultural único ofrece un telón de fondo industrial renovado para el festival, con galerías de arte contemporáneo y espacios al aire libre. El Solid Sound Festival presenta una variedad de actuaciones musicales, con Wilco como acto principal. Además de Wilco, se invita a artistas y bandas de música indie, rock alternativo y otros géneros musicales a actuar en varios escenarios del museo y sus alrededores. El festival no solo se centra en la música, sino también en el arte contemporáneo y las experiencias interactivas. Los asistentes pueden explorar las instalaciones artísticas del MASS MoCA y participar en actividades como talleres de arte, proyecciones de películas, y presentaciones de artistas visuales. Solid Sound Festival se caracteriza por su ambiente relajado y su enfoque en la comunidad. Los asistentes tienen la oportunidad de interactuar con artistas y músicos, disfrutar de la comida local y explorar las tiendas de arte y artesanía en el área del festival. 5. El festival también ofrece actividades familiares y programas especiales para niños, como áreas de juegos, talleres de arte para jóvenes y eventos educativos que fomentan la participación de toda la familia.

Bang on a Can Summer Festival: El festival tiene lugar en las instalaciones del MASS MoCA, un espacio cultural único que combina arte contemporáneo, arquitectura industrial renovada y áreas al aire libre. El museo proporciona un entorno inspirador y amplio para el festival. Bang on a Can se centra principalmente en la música contemporánea y experimental. Presenta obras de compositores innovadores y nuevas interpretaciones de música de vanguardia, que desafían las convenciones y exploran nuevos territorios sonoros. Durante el festival, se realizan numerosos conciertos y actuaciones en varios escenarios dentro y fuera del MASS MoCA. Estas presentaciones incluyen música de cámara, ensambles, solistas y colaboraciones entre músicos de diferentes estilos y géneros. Además de los conciertos, el Bang on a Can Summer Festival ofrece programas educativos intensivos para compositores, intérpretes y músicos emergentes. Los participantes tienen la oportunidad de trabajar estrechamente con artistas invitados, explorar nuevas técnicas y estilos musicales, y colaborar en proyectos creativos. El festival fomenta la participación comunitaria y la colaboración entre artistas y público. Los asistentes pueden participar en discusiones, paneles de expertos, y eventos sociales que promueven el intercambio de ideas y la apreciación de la música contemporánea.

Bodø

Bodø está situada en la costa norte de Noruega, dentro del Círculo Polar Ártico. Es la ciudad más grande de Nordland y se encuentra en la región de Salten, frente al mar de Noruega. En julio, Bodø experimenta el clima con temperaturas diurnas promedio oscilan entre los 27°C y los 33°C. Bodø es conocida por ser una puerta de entrada a las espectaculares islas Lofoten y las montañas de Saltfjellet-Svartisen. Además, la ciudad es famosa por el fenómeno natural del sol de medianoche, que ocurre durante el verano ártico y permite experimentar el sol visible las 24 horas del día. Este fenómeno es especialmente impresionante en julio, cuando los días son más largos y la luz natural es constante.

En Bodø, Noruega, durante el mes de julio, se celebran varias festividades y eventos destacados.

Bodø Airshow: Es un espectáculo aéreo que se celebra en el aeropuerto de Bodø, atrayendo a entusiastas de la aviación de todo el país. El evento incluye exhibiciones aéreas de aviones históricos y modernos, acrobacias y actividades para todas las edades. Primer fin de semana de julio, generalmente de 10:00 a 17:00.

Nordland Music Festival: Este festival de música es uno de los eventos culturales más importantes de la región, presentando una mezcla ecléctica de géneros musicales, desde la clásica hasta la contemporánea, con actuaciones tanto en interiores como al aire libre., entre el 25 de julio y el 5 de agosto.

Midnight Sun Marathon: Esta maratón única se lleva a cabo durante la noche bajo el sol de medianoche, lo que permite a los corredores disfrutar de la luz natural las 24 horas del día. Además de la maratón completa, hay carreras más cortas para diferentes niveles. El segundo sábado de julio, la carrera principal comienza a las 21:00.

Bodø Summer Festival: Es un festival de verano que incluye conciertos, actividades al aire libre, ferias de comida y entretenimiento para todas las edades. Se celebra en varios lugares alrededor de la ciudad, aprovechando el buen clima estival, el 21 de julio.

Feria de Agricultura y Alimentos de Nordland: Esta feria destaca la producción agrícola y alimentaria de la región de Nordland. Incluye exhibiciones de productos locales, degustaciones, talleres y actividades para toda la familia. Del 26 al 28 de julio, de 10:00 a 18:00.

