Los 13 mejores retiros de bienestar del mundo, según Tripadvisor

Un retiro de bienestar es una experiencia diseñada para proporcionar a los participantes un descanso completo del estrés diario y fomentar la relajación, el rejuvenecimiento y la mejora de la salud general Foto: Cortesía Civitatis

En un mundo cada vez más frenético y demandante, los retiros de bienestar se han convertido en refugios idílicos para aquellos que buscan renovar cuerpo, mente y espíritu. Desde exuberantes oasis en medio de la selva hasta serenos santuarios junto al mar, estos destinos ofrecen una escapada revitalizante donde la paz y la salud se convierten en prioridad. Descubrir los mejores retiros de bienestar del mundo es adentrarse en un universo de tratamientos, prácticas ancestrales de meditación y yoga, y una atención meticulosa al bienestar integral.

Se trata de experiencias diseñadas para proporcionar a los participantes un descanso completo del estrés diario y fomentar la relajación, el rejuvenecimiento y mejorar la salud general.

Según datos de la organización de investigación y educación en el ámbito del bienestar Global Wellness Institute, el mercado mundial de bienestar alcanzó los 4.5 billones de dólares en 2023, con una tasa de crecimiento anual del 6.4%. Los retiros de bienestar representan una parte significativa del 35% de este sector en expansión, siendo Bali, Tailandia, Costa Rica y Sedona, en Arizona, algunos de los destinos más buscados para retiros de bienestar, gracias a su entorno natural, tranquilidad y oferta diversa de terapias. Asimismo, el informe de Wellbeing Escapes, publicado en mayo de 2024, reveló que el 50% de los participantes en retiros de bienestar, de todo el mundo, son mujeres, generalmente entre las edades de 35 y 65 años.

Teniendo en cuenta la importancia de este sector, Tripadvisor hizo una selección de los 13 mejores retiros del mundo, teniendo en cuenta factores como la belleza natural del lugar, tranquilidad y serenidad del entorno, variedad y calidad de los servicios ofrecidos - spa, tratamientos de bienestar, clases de yoga y meditación, actividades físicas-, la calidad de las habitaciones, la diversidad y efectividad de los programas diseñados para promover el bienestar, la calidad de las opciones gastronómicas ofrecidas, la satisfacción general de los huéspedes basada en la atención al cliente, la personalización de los servicios, la atención al detalle y la hospitalidad;, el compromiso del retiro con prácticas sostenibles y responsabilidad social y la valoración por parte de expertos en bienestar, además de premios recibidos, reseñas positivas de clientes y reconocimientos de la industria.

Mystique, a Luxury Collection Hotel, Santorini

Situado en la impresionante caldera de Santorini, en el pueblo de Oia, Mystique da vistas espectaculares del mar Egeo y de los acantilados volcánicos, creando un ambiente mágico y romántico. Realiza tratamientos de spa exclusivos que combinan técnicas tradicionales griegas con enfoques modernos de bienestar, utilizando productos naturales y terapias holísticas para rejuvenecer cuerpo y mente. Además de los tratamientos de spa, Mystique tiene clases de yoga y meditación, excursiones en barco por la caldera, y la posibilidad de explorar los encantadores callejones de Oia y sus tiendas boutique.

Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast

Situado en Ravello, uno de los pueblos más pintorescos de la Costa Amalfitana, Caruso permite vistas panorámicas al mar Mediterráneo y a los paisajes montañosos circundantes. Caruso tiene a disposición varias piscinas al aire libre, incluida una piscina infinita hacia el Mediterráneo, así como terrazas y jardines paisajísticos que invitan a la relajación. Caruso se encuentra en un palacio histórico restaurado, manteniendo su arquitectura original y combinándola con un diseño interior elegante y contemporáneo que refleja el estilo clásico italiano.

Monastero Santa Rosa Hotel & Spa

Ubicado en un antiguo monasterio restaurado del siglo XVII, enclavado en lo alto de un acantilado con vistas panorámicas al Golfo de Salerno, ofrece un entorno tranquilo y pintoresco en la Costa Amalfitana. El hotel cuenta con suites y habitaciones decoradas con elegancia y estilo, que combinan el encanto histórico con comodidades modernas, algunas con terrazas privadas con vistas al mar o jardines exuberantes. El spa es uno de los aspectos más destacados del hotel, ofreciendo tratamientos exclusivos inspirados en técnicas antiguas de bienestar mediterráneo, utilizando ingredientes locales y ofreciendo vistas panorámicas al mar. El restaurante del hotel sirve una cocina gourmet de inspiración local y mediterránea, con ingredientes frescos y de temporada, acompañada por una selecta carta de vinos que complementa la experiencia culinaria. Monastero Santa Rosa tiene ambientes exclusivos como una piscina infinita con vistas al mar, jardines históricos restaurados, terrazas panorámicas para cenar al aire libre y una biblioteca íntima para relajarse.

Auberge du Soleil

Situado en una colina en Rutherford (California) Auberge du Soleil tiene vistas espectaculares de los viñedos de Napa Valley y del valle circundante, proporcionando un entorno tranquilo y pintoresco para los huéspedes. Es conocido por su restaurante con una gastronomía de inspiración mediterránea y california, que utiliza ingredientes frescos y locales, complementados por una extensa carta de vinos de la región. Los huéspedes pueden disfrutar de actividades al aire libre como paseos en bicicleta por los viñedos, clases de cocina gourmet, visitas a bodegas locales y recorridos por galerías de arte cercanas. Reconocido por su servicio personalizado y atención al detalle, el hotel permite a los huéspedes una experiencia de hospitalidad de alto nivel, garantizando una estancia memorable y placentera en el corazón de Napa Valley.

Carneros Resort and Spa

En el corazón de Napa Valley, Carneros Resort and Spa se encuentra en un entorno natural, rodeado de viñedos, colinas ondulantes y paisajes pintorescos. Tiene una variedad de alojamientos que incluyen cottages privados y suites elegantes, diseñados con un estilo que combina la elegancia contemporánea con elementos rústicos y detalles artesanales. El resort cuenta con un spa de clase mundial que permite una amplia gama de tratamientos rejuvenecedores, masajes terapéuticos y experiencias de bienestar holísticas, utilizando productos naturales y técnicas innovadoras. Carneros Resort and Spa tiene varias opciones gastronómicas, incluyendo el restaurante Farm at Carneros, que se especializa en cocina de granja a mesa, utilizando ingredientes frescos y locales, así como una impresionante selección de vinos locales. Como parte de Napa Valley, Carneros Resort and Spa, experiencias vinícolas exclusivas que incluyen catas de vino guiadas, visitas a bodegas locales y excursiones por los viñedos circundantes.

Gili Lankanfushi

Se encuentra ubicado en una isla privada rodeada de aguas cristalinas y playas de arena blanca, Gili Lankanfushi contiene un entorno tranquilo y natural para relajarse y desconectar.

El resort cuenta con lujosas villas sobre el agua, muchas de ellas con acceso directo al mar, terrazas privadas con hamacas y piscinas privadas, ofreciendo vistas espectaculares del océano y total privacidad. Gili Lankanfushi promueve un estilo de vida descalzo, donde los huéspedes se sienten como en casa y disfrutan de una experiencia relajada y sin pretensiones, sin zapatos y con un servicio personalizado. El resort se compromete con prácticas sostenibles y ecológicas, utilizando materiales locales y sostenibles en la construcción, implementando programas de reciclaje y conservación energética, y apoyando la protección de la vida marina local. Además, el Meera Spa, que se especializa en tratamientos naturales y relajantes inspirados en técnicas tradicionales de bienestar de Asia. También se realizan clases de yoga y meditación en entornos naturales. Gili Lankanfushi permite vivir una experiencia culinaria excepcional con varios restaurantes que sirven desde cocina gourmet internacional hasta platos locales de Maldivas, utilizando ingredientes frescos y orgánicos. Los huéspedes pueden disfrutar de una variedad de actividades, como buceo, snorkel, kayak, excursiones en barco al atardecer, y exploración de la isla y su entorno natural. Reconocido por su servicio excepcional y atención al detalle, Gili Lankanfushi permite vivir a los huéspedes una experiencia de lujo auténtica y personalizada, garantizando una estancia memorable y relajante en el paraíso de las Maldivas.

Six Senses Laamu

En una isla privada en el atolón Laamu, está Six Senses Laamu con un entorno paradisíaco rodeado de aguas cristalinas, playas de arena blanca y una exuberante vegetación tropical. El resort cuenta con lujosas villas construidas sobre el agua, algunas con toboganes privados directamente al océano, ofreciendo privacidad y vistas impresionantes del mar. Six Senses Laamu es conocido por su compromiso con la sostenibilidad ambiental y social. Implementa prácticas ecológicas como la conservación de energía, el uso de materiales sostenibles y la protección de la vida marina local. Además del Six Senses Spa, que se centra en tratamientos holísticos y terapias naturales inspiradas en técnicas tradicionales de bienestar de Asia. Además, organiza clases de yoga y meditación en entornos naturales serenos. Incluye restaurantes que sirven desde cocina local maldiva hasta platos internacionales y ostenta una amplia gama de actividades, como buceo, snorkel, kayak, excursiones en barco al atardecer, y exploraciones de la isla y su entorno natural.

Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat Tuscany

Situado en un entorno rural y pintoresco de la Toscana, Fonteverde se encuentra cerca del pueblo de San Casciano dei Bagni, rodeado de colinas verdes y viñedos. El resort es famoso por sus aguas termales naturales, que tienen propiedades curativas y terapéuticas conocidas desde la época romana. Fonteverde cuenta con un extenso spa de lujo que da la posibilidad de tener una amplia gama de tratamientos terapéuticos y de belleza, así como programas de bienestar que incluyen yoga, meditación y consultas de salud personalizadas.

COMO Castello Del Nero

En un castillo histórico del siglo XII rodeado de viñedos, olivares y paisajes pintorescos de la región de Chianti, ofrece un entorno sereno y auténtico de la Toscana. El resort se encuentra en un castillo restaurado con gran atención al detalle arquitectónico, manteniendo elementos originales como murallas medievales, torres y capillas, combinados con interiores elegantes y contemporáneos. El COMO Shambhala Retreat es el spa insignia del resort, que permite tratamientos inspirados en la tradición asiática y occidental, así como terapias holísticas diseñadas para rejuvenecer cuerpo y mente. El restaurante principal, La Torre, ocasiona una experiencia culinaria excepcional con platos gourmet preparados con ingredientes locales frescos y orgánicos, acompañados por una extensa selección de vinos de la región.

Mii amo

Situado en el corazón de Sedona, Mii amo está rodeado por las imponentes formaciones rocosas rojas y la serena belleza del desierto de Arizona. El resort se centra en el bienestar integral, combinando tratamientos de spa de clase mundial con programas personalizados de salud y bienestar que incluyen yoga, meditación, sesiones de fitness, y consultas de nutrición y salud mental. Mii amo cuenta con lujosas casitas y suites diseñadas para proporcionar privacidad y comodidad. Cada alojamiento está decorado con materiales naturales y permite vistas panorámicas del paisaje circundante.

L’Auberge de Sedona

A orillas del pintoresco Oak Creek, L’Auberge de Sedona tiene vistas espectaculares a las rojas formaciones rocosas características de la región de Sedona. El resort cuenta con una variedad de opciones de alojamiento que incluyen cabañas junto al arroyo, habitaciones y suites elegantes, todas diseñadas con un estilo que combina el encanto rústico con comodidades modernas. L’Auberge de Sedona es famoso por su cocina gourmet de clase mundial. El restaurante principal, Cress on Oak Creek, da la posibilidad de vivir una experiencia culinaria excepcional con platos preparados con ingredientes frescos y locales, complementados por una extensa carta de vinos. Los huéspedes pueden disfrutar de actividades al aire libre como senderismo en los senderos cercanos, pesca en el arroyo, o simplemente relajarse en las piscinas al aire libre o junto a la fogata nocturna.

Ayana Resort Bali

Está situado en un acantilado con vistas impresionantes al océano Índico, cuenta con una amplia gama de instalaciones de lujo, incluyendo varias piscinas infinitas, un spa galardonado, gimnasio, canchas de tenis, y acceso a una playa privada de arena blanca. Dispone de diversas opciones de alojamiento que van desde habitaciones de lujo hasta villas y suites de categoría superior. Una de las características más distintivas del resort es el famoso Rock Bar Bali, un bar al aire libre construido sobre rocas naturales en el borde del acantilado, ofreciendo vistas panorámicas impresionantes del océano y atardeceres espectaculares.

COMO Shambhala Estate

En medio de la exuberante jungla tropical de Bali, tiene un entorno tranquilo y sereno ideal para la relajación y la renovación espiritual. El retiro se basa en la filosofía de COMO Shambhala, que promueve un enfoque holístico del bienestar que abarca la mente, el cuerpo y el espíritu. Se inspira en el concepto de Shambhala, un lugar de paz y armonía interior. Sus programas de bienestar diseñados incluyen yoga, meditación, sesiones de spa y tratamientos terapéuticos personalizados. Dispone de lujosas villas privadas y suites diseñadas con materiales naturales y un estilo que combina la elegancia contemporánea con elementos tradicionales balineses. Cuenta con instalaciones de spa galardonado, gimnasio bien equipado, piscinas infinitas, áreas de relajación al aire libre y espacios para actividades físicas y espirituales. Tiene opciones gastronómicas con un énfasis en ingredientes frescos y orgánicos, adaptados a las necesidades nutricionales de los huéspedes que participan en programas de bienestar. Los huéspedes pueden disfrutar de la belleza natural que rodea el estate, con cascadas, arroyos y senderos para caminar que invitan a la exploración y conexión con la naturaleza.