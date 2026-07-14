Los destinos más buscados y económicos para viajar en Colombia

Para esta fecha, la región Caribe gana protagonismo entre los viajeros. Foto: Getty Images

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Se aproxima un nuevo puente festivo en Colombia. El 20 de julio se conmemora el Día de la Independencia, y muchos colombianos ya se preparan para salir de viaje.

Un reciente análisis de Kayak, plataforma de búsqueda de viajes, encontró cuáles son los destinos nacionales más buscados por los viajeros colombianos, así como los más económicos y los que muestran las mayores caídas de precio.

Para esta fecha, la región Caribe gana protagonismo entre los viajeros. El listado de los más buscados lo lidera Cartagena, Santa Marta y San Andrés. Los siguen Bogotá y Medellín.

Estos son los precios promedio de ida y vuelta en clase turista

Cartagena: COP 357.004

Santa Marta: COP 388.248

San Andrés: COP 598.575

Bogotá: COP 288.777

Medellín: COP 294.638

Este análisis también reveló los destinos más económicos

Bogotá: COP 288.777

Medellín: COP 294.638

Cali: COP COP 328.530

Cartagena: COP 357.004

Cúcuta: COP 378.205

“Además de precios de vuelo asequibles, algunos destinos registran bajas en el precio promedio de los vuelos frente al año anterior, incrementando las oportunidades adicionales de ahorro para los viajeros colombianos. Cúcuta (-19%), Bucaramanga (-17%), San Andrés (-12%) o Armenia (-7%) son los destinos nacionales que presentan las mayores caídas de precio de vuelo del análisis”, detalla Kayak.

La buena hora del turismo

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), durante el primer trimestre del año, el 18 ,7 % de las personas mayores de 10 años en Colombia realizaron algún tipo de turismo interno, lo que implicó un incremento de 5,7 puntos porcentuales frente a la cifra consolidada en la misma ventana de tiempo de 2024.

Tips para viajar sin gastar de más

Los expertos en finanzas personales coinciden en que una buena planificación es la mejor forma de disfrutar de las vacaciones sin poner en riesgo el bolsillo. Estas son algunas recomendaciones clave:

Defina un presupuesto antes de viajar. Antes de elegir el destino, calcule cuánto dinero puede destinar a las vacaciones sin comprometer el pago de sus gastos fijos. Incluya transporte, alojamiento, alimentación, actividades y un monto para imprevistos.

Evite endeudarse para financiar el viaje. Si el viaje tiene un fin recreativo, lo más recomendable es pagarlo con dinero previamente ahorrado y no recurrir a la tarjeta de crédito o a préstamos, ya que esto puede convertir las vacaciones en una carga financiera al regresar.

Lleve un control de los gastos. Tener un presupuesto no basta. Durante el viaje es importante registrar los gastos diarios para evitar que las compras por impulso o los llamados “gusticos” terminen desbordando el dinero disponible.

Compare antes de reservar. No se quede con la primera opción. Revisar distintas aerolíneas, hoteles y plataformas de reserva puede representar un ahorro importante. Además, ser flexible con las fechas y el destino aumenta las posibilidades de encontrar promociones y descuentos.

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