Los guardianes del turismo que transforman a Colombia

Lucelly Torres, Ricardo Niño, Aurora Martínez y Michelle Sinisterra. Foto: Cortesía Ricardo Niño y Andrés Zumbambica

2025 será recordado como el año en que Colombia rompió todos los récords turísticos, pero, sobre todo, como el año en que el país decidió mirar hacia sus territorios y reconocer a quienes realmente han hecho posible este impulso histórico: los emprendedores, líderes comunitarios y guardianes del patrimonio natural y cultural que, desde cada rincón, han transformado el turismo en una herramienta poderosa de desarrollo social, económico y humano.

Las cifras hablan por sí solas. Según proyecciones de Migración Colombia, el país cerrará el año con más de 21,7 millones de movimientos migratorios, un crecimiento superior al 6 % en comparación con 2024. El aeropuerto internacional El Dorado superará los 12,5 millones de registros, el José María Córdova alcanzará más de 4,1 millones, y destinos como Cartagena y Cali experimentarán aumentos significativos, reflejando una diversificación clara del turismo nacional y el creciente interés internacional por la riqueza cultural, gastronómica, natural y empresarial del país.

Pero detrás de estas cifras se teje una realidad profunda: el turismo no solo mueve viajeros, también mueve futuros. Es un motor de igualdad, una oportunidad para jóvenes que antes migraban o dudaban sobre su camino, una herramienta de inclusión para mujeres y comunidades históricamente marginadas, un escenario de reconciliación en territorios marcados por la violencia y una vía real para proteger la biodiversidad y fortalecer el tejido social. Por eso, este año los verdaderos protagonistas no están en los grandes eventos ni en las estadísticas, sino en los territorios donde cada cambio comienza con una historia.

En ese mapa diverso que sostiene al turismo colombiano, sus voces no solo cuentan historias individuales, sino que representan a comunidades afro, indígenas y campesinas que han encontrado en este sector una oportunidad para cuidar su territorio y proyectar su futuro.

En San José del Guaviare, Ricardo Alexis Niño Álvarez ha demostrado cómo el turismo puede ser un acto de amor por la tierra. Fundador de Ecopradera Tours, un proyecto que nació en 2018 con apoyo del Fondo Emprender, ha logrado convertir la reserva familiar en un espacio de bienestar, conexión y conservación. Su iniciativa combina hospedaje sostenible, gastronomía regional, actividades de introspección y experiencias que honran el arte rupestre, la cosmovisión indígena y la historia del Guaviare. Su voz refleja lo que este proceso significó para él:

“El turismo me cambió la vida en ciento ochenta grados. Me dio propósito, me dio comunidad y me enseñó que conservar también es una forma de sanar”.

En Santa Marta, la historia de Lucelly Torres Villafaña —mujer arhuaca de la comunidad iku— está marcada por la fuerza de la memoria. Forzada a dejar su territorio por el conflicto armado, convirtió la nostalgia y la resistencia en acción colectiva a través de la Fundación Wirakoku, desde donde impulsa rutas pedagógicas, procesos interculturales y experiencias que enseñan a ver el territorio con respeto. Para ella, el turismo no es escaparate, sino tejido espiritual.

“Nuestro conocimiento no es un producto: es una forma de vivir. El turismo solo tiene sentido si ayuda a cuidar la vida, la memoria y lo que somos como pueblo”.

En Vista Hermosa, Meta, Aurora Martínez Guerrero ha encontrado en el turismo una herramienta para levantar a su familia y proteger la selva. Su Finca Agroturística La Piel Roja es hoy un referente de conservación gracias a experiencias centradas en el avistamiento del mono zocay, el cacao hecho con cariño y el encuentro con la vida campesina. Lo que empezó como un sueño, se convirtió en el camino que unió a su familia. “El turismo permitió que mis hijos se quedaran, estudiaran y volvieran a esta tierra. Juntos entendimos que conservar es nuestra mejor herencia”.

En el Pacífico, Michelle Sinisterra Vergara impulsa, desde Playa Viva en Punta Soldado, un turismo comunitario que se convierte en respuesta al cambio climático y en motor de organización local. Su liderazgo joven ha transformado la manera en que su comunidad mira sus propios saberes y su relación con el territorio.

“El turismo nos mostró que sí podemos construir oportunidades desde aquí, con lo que somos y con lo que tenemos. Nuestra riqueza está en nuestra gente”.

Cada una de estas voces revela una verdad que muchas veces las estadísticas silencian: el turismo es una fuerza humana antes que económica. Es un territorio que florece cuando sus habitantes deciden cuidarlo, compartirlo y convertir sus experiencias en conocimiento para otros.

2025 no es solo el año de los récords turísticos. Es el año de las personas que, con visión, amor por su tierra y trabajo incansable, convirtieron al turismo en una herramienta para sanar, proteger y prosperar. Ricardo, Lucelly, Aurora y Michelle representan a quienes han logrado que el turismo deje de ser una promesa y se convierta en una realidad transformadora. Ellos, en representación de las decenas de emprendedores, líderes y empresarios que están trabajando por el turismo en cada región del país, son algunos de los personajes del año 2026.

