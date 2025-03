Los mejores 20 bares en terrazas del mundo: lo que necesita saber para visitarlos

Un bar en azotea, o rooftop bar, es un establecimiento ubicado en la parte superior de un edificio, generalmente en hoteles, rascacielos o centros culturales, que ofrece vistas panorámicas de la ciudad o paisajes circundantes. Foto: Getty Images

Las terrazas se han convertido en destinos imprescindibles para los amantes de las vistas panorámicas y las experiencias únicas. Un bar en azotea, o rooftop bar, es un establecimiento ubicado en la parte superior de un edificio, generalmente en hoteles, rascacielos o centros culturales, que ofrece vistas panorámicas de la ciudad o paisajes circundantes. Además de su atractivo visual, estos bares suelen ofrecer experiencias exclusivas, con cócteles artesanales, menús de autor y eventos en vivo. Su popularidad ha crecido en los últimos años, convirtiéndose en puntos de referencia tanto para locales como para turistas que buscan disfrutar de la ciudad desde las alturas.

Estos bares en azoteas no solo permiten vistas panorámicas, sino también experiencias que combinan gastronomía, mixología y un ambiente único. De acuerdo con Laura Martínez, profesional en Turismo y Hotelería de la Universidad Externado de Colombia, un bar en azotea excepcional combina varios elementos clave: “vistas impresionantes que capturan la esencia de la ciudad, una oferta gastronómica y de cócteles de alta calidad, un ambiente que refleje la cultura local y un servicio al cliente impecable. Además, aspectos como la accesibilidad, la relación calidad-precio y la singularidad del espacio son fundamentales. Los turistas deben considerar estos factores al elegir qué azotea visitar, asegurándose de que la experiencia se alinee con sus expectativas y preferencias”.

El auge de este tipo de espacios y la variada opción de lugares es tal, que la revista Time Out, especializada en turismo, gastronomía y entretenimiento, hizo una selección de los mejores bares en azoteas del mundo, basándose en una combinación de factores clave, como la ubicación, las vistas, la oferta de bebidas y comida, la atmósfera y la experiencia general del visitante.

Para esta selección, se consideraron tanto los bares de lujo en hoteles icónicos como aquellos espacios más relajados con un concepto innovador. La revista también tuvo en cuenta la reputación de cada establecimiento, la calidad del servicio y la singularidad de su propuesta gastronómica y de mixología.

Según Time Out, los siguientes son los 20 mejores bares en terrazas del mundo:

1. Ozone at The Ritz-Carlton, Hong Kong

Ozone ostenta el título del bar en azotea más alto del mundo, ubicado a 480 metros sobre el nivel del mar. Permite vistas panorámicas de la ciudad y el puerto de Victoria. El diseño interior es moderno y vanguardista, creando un ambiente sofisticado. Está ubicado en el piso 118 del The Ritz-Carlton, Hong Kong. Cuenta con una amplia selección de cócteles artesanales y una variedad de tapas asiáticas. Además, organiza eventos temáticos y sesiones de DJ en vivo. Según su sitio web los consejos para los visitantes son:

• Código de vestimenta: Elegante casual.

• Reservas: recomendadas, especialmente para fines de semana.

2. Smoke & Mirrors, Singapur

Este elegante bar permite vistas inigualables del skyline de Singapur, incluyendo Marina Bay Sands y el Padang. Su diseño combina elementos artísticos que reflejan su ubicación dentro de una galería de arte. Está ubicado: en el nivel 6 de la National Gallery, Singapur. Destaca por sus cócteles innovadores inspirados en el arte, creados por mixólogos expertos. También ofrece una selección de aperitivos gourmet. Los consejos para los visitantes son:

• Código de vestimenta: Smart casual.

• Reservas: Aconsejadas para asegurar una buena ubicación.

3. Sky Bar at Lebua, Bangkok

Conocido por su aparición en la película “The Hangover Part II”, Sky Bar ofrece vistas de 360 grados de Bangkok y el río Chao Phraya. Su barra iluminada cambia de color, creando un ambiente futurista. Está ubicado en el piso 63 de la State Tower, Bangkok. Es famoso por su cóctel exclusivo “Hangovertini”, además de una variedad de bebidas premium y aperitivos gourmet. Según su sitio web, los consejos para los visitantes son:

• Código de vestimenta: Formal; no se permiten sandalias ni ropa deportiva.

• Reservas: No siempre son necesarias, pero se recomiendan para grupos grandes.

4. Altitude, Singapur

Es el bar al aire libre más alto de Singapur, con una vista de 360 grados de la ciudad. Su diseño moderno y su atmósfera vibrante lo convierten en uno de los lugares más exclusivos para disfrutar de una noche en la ciudad. Está ubicado en el piso 63 del One Raffles Place, Singapur. Presenta cócteles artesanales, una carta de vinos selecta y una variedad de aperitivos gourmet. Además, cuenta con presentaciones de DJ en vivo y eventos temáticos regularmente. Según su sitio web, los consejos para los visitantes son:

• Código de Vestimenta: Smart casual; se recomienda evitar ropa deportiva.

• Reservas: Aconsejables, especialmente para fines de semana.

5. 20 Stories, Mánchester

Un elegante bar y restaurante que permite vistas del skyline de Mánchester. Su diseño combina lujo y confort, con una terraza ajardinada que crea un ambiente relajado pero sofisticado. Está ubicado en el piso 19 de No.1 Spinningfields, Mánchester. Destaca por su cocina británica moderna con ingredientes locales y una amplia selección de cócteles y vinos. También cuenta con un menú de brunch muy popular. Según su sitio web, los consejos para visitantes son:

• Código de vestimenta: Elegante casual; no se permiten zapatillas deportivas ni ropa de gimnasio.

• Reservas: Recomendadas, especialmente para el restaurante.

Otros bares en azoteas destacados

Aunque los cinco primeros encabezan la lista, los siguientes 15 bares también ofrecen experiencias inolvidables:

6. La Dolce Vitae at Majestic Hotel, Barcelona – Sofisticación mediterránea con vistas a la Sagrada Familia.

7. SEVVA, Hong Kong – Un clásico en la ciudad con una vista espectacular del puerto.

8. AER at Four Seasons, Mumbai – Lujo en lo alto con un ambiente animado.

9. Vertigo at Banyan Tree, Bangkok – Un clásico rooftop con una vista increíble del río Chao Phraya.

10. The Press Lounge, Nueva York – Impresionante vista del Hudson y Manhattan.

11. Sushisamba, Londres – Un concepto fusionado entre Japón, Brasil y Perú con vistas del skyline londinense.

12. Flair at Ritz-Carlton, Shanghái – Un bar de altura con mixología de clase mundial.

13. The Rooftop at The Standard, Los Ángeles – Un punto de encuentro trendy con vistas a la ciudad de las estrellas.

14. L’Oiseau Blanc at The Peninsula, París – Un tributo a la aviación con vistas a la Torre Eiffel.

15. The Nest at Thompson Seattle, Seattle – Ambiente relajado con vistas de la bahía y el monte Rainier.

16. Baba Nest, Phuket – Un bar exclusivo sobre una plataforma flotante con vistas al océano.

17. The Culpeper, Londres – Estilo rústico y acogedor con cócteles innovadores.

18. Rock Bar at AYANA Resort, Bali – Un bar construido sobre acantilados con el Océano Índico como telón de fondo.

19. Chinchilla Rooftop Café & Bar, Ciudad del Cabo – Un bar relajado con vistas a la Montaña de la Mesa.

20. The Watergate Hotel Rooftop, Washington D.C. – Elegancia y política con vista al Potomac.

