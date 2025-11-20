Los mejores mercados navideños de Estados Unidos para visitar este 2025, según Lonely Planet

Una pareja disfruta de su tiempo en un mercado navideño en Tokio, Japón. Foto: EFE - Agencia EFE

A medida que se acerca la Navidad, las ciudades empiezan a transformarse: las luces toman las calles, el aroma a comida se hace más intenso y el ambiente se llena de ese espíritu familiar que caracteriza esta época. Y si hay un lugar donde esta atmósfera se vive casi como en las películas, es Estados Unidos, un país que ha convertido la temporada en un verdadero espectáculo.

Y dentro de toda esa magia, los mercadillos navideños ocupan un lugar especial. Creados en Europa, no son simples puestos de venta, sino espacios donde la tradición, la gastronomía y la artesanía se unen para crear escenas que parecen sacadas de un cuento. Es en este contexto que, la prestigiosa editorial de viajes Lonely Planet se dio a la tarea de seleccionar los nueve mercadillos más encantadores del país.

Esta selección se basó a partir de una revisión detallada de aquellos que han logrado recrear con mayor fidelidad la esencia de los mercados europeos, evaluando aspectos como la ambientación, la calidad de la artesanía, la variedad gastronómica y la programación cultural.

También tuvo en cuenta la trayectoria de cada evento, su capacidad para atraer visitantes y la forma en que integran tradiciones de distintos países europeos dentro del contexto local.

Aquí le contamos cuáles son y por qué se han convertido en una visita obligada durante la temporada.

Chicago, Illinois

El Chicago’s Christkindlmarket, que este año se celebra del 21 de noviembre al 24 de diciembre de 2025, recrea a la perfección el ambiente de un mercado navideño alemán: puestos de madera con artesanías, música festiva, aromas de nueces tostadas y vino caliente servido en tazas coleccionables.

Inspirado en los mercados del siglo XVI de Núremberg, ofrece bebidas y platos importados o preparados al estilo alemán —como currywurst y kebabs al mejor estilo berlinés—, aunque con guiños locales que recuerdan que sigue siendo Chicago.

Washington, DC

Este año el Downtown DC Holiday Market, se realizará del 21 de noviembre al 23 de diciembre de 2025. Este evento, que ocupa el corazón de Washington D. C., ha sido durante dos décadas uno de los mercadillos más importantes de la ciudad, pues reúne a más de 100 vendedores en un mismo sitio, convirtiéndolo en uno de los mejores destinos de compras navideñas de la capital.

Aquí puede encontrar joyería, velas, ropa y regalos, además de recorrer una variada oferta gastronómica que incluye barbacoa local de Old Blue Barbecue o tacos del Food truck Roaming Coyote Taco.

New York City, New York

Nueva York reúne algunos de los mercados navideños más emblemáticos del país, ideales para hacer compras, probar antojos festivos y disfrutar del ambiente propio de la temporada. Estos son conocidos tanto por su amplia oferta de productos, reuniendo algunos de hasta más de 100 vendedores, como también por combinar las compras con una pintoresca pista de hielo al aire libre.

Fechas:

Columbus Circle Holiday Market: del 2 al 31 de diciembre de 2025

Union Square Holiday Market: del 13 de noviembre al 24 de diciembre de 2025

Winter Village at Bryant Park: del 24 de octubre de 2025 al 4 de enero de 2026

Providence, Rhode Island

El Downcity PVD Holiday Market, que se celebra del 4 al 7 de diciembre de 2025 en la capital de Rhode Island, es el mercado navideño de estilo europeo más reciente de la lista. En su segundo año reunirá a comerciantes y artistas locales para ofrecer regalos hechos a mano —como velas, joyería y cerámica— y facilitar que los visitantes encuentren obsequios auténticos y elaborados en la región.

Filadelfia, Pennsylvania

El Christmas Village in Philadelphia, que se celebra del 22 de noviembre al 24 de diciembre de 2025 en la JFK Plaza, convierte el centro de la ciudad en un auténtico escenario invernal. Allí, el aroma de comidas como bratwurst, waffles y vino caliente crea una atmósfera festiva única.

De fácil acceso a pie, en transporte público o en vehículo, el mercado queda a pocos minutos del Museo de arte de Filadelfia y del Independence Visitor Center, lo que permite organizar un día completo en la ciudad.

Otros lugares en el ranking

6. Holland, Michigan: Del 22 de noviembre al 20 de diciembre de 2025, el Kerstmarkt ofrece un mercado inspirado en Holanda.

7. Solvang, California: Del 28 de noviembre de 2025 al 4 de enero de 2026, Solvang celebra Julefest, un evento danés con encendido del árbol, desfile, búsqueda del duende y noches de mercado en diciembre.

8. Arlington, Texas: Del 21 al 23 de noviembre y del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, el Texas Christkindl Market está inspirado en mercados de Baviera.

9. San Francisco, California: Los fines de semana del 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2025, la Great Dickens Christmas Fair recrea el Londres victoriano

