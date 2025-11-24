Los nuevos viajes en tren internacionales que se podrán hacer en 2026

El tren Chepe comenzó su recorrido en mayo del 2018 con los vagones más cómodos, ofreciendo a los pasajeros una experiencia única, al transitar con toda comodidad en medio de lugares de inigualable belleza, sólo accesibles por la vía del ferrocarril. Foto: Cortesía Visita Chihuahua

Viajar se ha vuelto más sencillo y, el tren ha recuperado un protagonismo que parecía perdido. Y es que este medio no solo conecta ciudades: regala paisajes que no se ven desde ningún otro transporte y, en muchas ocasiones, convierte el trayecto en la parte más memorable del viaje.

¿Lo mejor? Hoy las opciones son amplias, desde lujosos vagones panorámicos hasta trenes con cama que permiten ahorrar una noche de alojamiento mientras se avanza hacia el siguiente destino.

Es por esto que, con este renovado interés, Time Out reunió 13 de las rutas ferroviarias más emocionantes que debutarán en 2026. Se trata de recorridos que cruzan Europa, el Reino Unido, Canadá y hasta los Emiratos Árabes Unidos, todos listos para estrenarse y ofrecer nuevas formas de explorar el mundo.

Los Emiratos Árabes Unidos

Uno de los trenes más esperados es el que conectará a los siete emiratos árabes: El Etihad Rail, el cual, empezará a ofrecer servicio de pasajeros en 2026 en un recorrido de casi 900 kilómetros. La red unirá 11 ciudades y regiones —desde Al Sila hasta Fujairah, pasando por Abu Dabi, Dubái, Sharjah y Al Dhaid— con trenes capaces de alcanzar los 200 km/h.

Algo interesante es que el viaje entre Dubái y Abu Dabi tomará apenas 50 minutos, y nuevas líneas de alta velocidad podrían reducir aún más esos tiempos. Las primeras estaciones confirmadas estarán en Fujairah, Sharjah, Dubái y Abu Dabi, y cada una contará con servicios que faciliten la conexión con otros medios de transporte.

Además de reducir los tiempos de desplazamiento entre emiratos, el sistema ofrecerá una experiencia de viaje cómoda, con tres clases —económica, familiar y primera clase— y cerca de 400 asientos por tren. Según Time Out, una vez abierta al público, se espera que el número de pasajeros alcance los 36.5 millones al año aproximadamente.

Sevilla a Madrid

El Tren Al Andalus será uno de los viajes ferroviarios más exclusivos de Europa. Y es que se destaca por sus vagones, algunos de ellos utilizados por la monarquía británica en los años 20. El tren cuenta con 14 coches y 450 metros de longitud, convirtiéndolo en el tren más largo que circula por España.

¿Pero qué ofrece en sí? El tren cuenta con espacios como salones, coches restaurante, bar y siete vagones cama. A bordo, los pasajeros disfrutan de gastronomía andaluza, espectáculos nocturnos y atención personalizada, en un ambiente que mezcla el encanto vintage con servicios actuales.

Un ejemplo de este lujo son las suites Gran Clase y Deluxe, que están diseñadas para ofrecer confort durante todo el trayecto, con camas convertibles, amplios ventanales, baños privados y climatización regulable. La mejor recomendación para poder vivir este lujo es reservar con antelación, pues el tren tiene pocos trayectos, realizando salidas entre abril y octubre, con una frecuencia de dos a cuatro viajes al mes.

De París a la costa de Amalfi

Europa sigue destacándose por sus nuevas líneas ferroviarias, y una de las más destacadas será la el Venice-Simplon-Orient Express, el cual es un símbolo absoluto de lujo y elegancia. Programado para estrenarse en mayo de 2026 con una ruta exclusiva desde París hasta la Costa Amalfitana, tendrá momentos impactantes en el recorrido como la que hará en Pompeya y una estancia de dos noches en el hotel Caruso de Positano.

A bordo, los icónicos vagones de los años 20 y el servicio impecable del Orient Express se mantienen intactos, aunque vivir esta experiencia extraordinaria no es para cualquier presupuesto: los billetes rondan las £8,600.

Alberta y Columbia Británica en Canadá

El Rocky Mountaineer, uno de los trenes más famosos del mundo por sus viajes de lujo a través del oeste de Canadá, estrenará una nueva ruta en 2026 que recorrerá las provincias de Alberta y Columbia Británica, alejándose de su itinerario tradicional por la Costa Oeste según Time Out. El trayecto, realizado completamente a la luz del día, permitirá disfrutar de algunos de los paisajes más espectaculares de Norteamérica.

Pero ojo, esta edición será limitada, por lo que tendrá que estar pendiente si desea reservar. Y es que solo estará disponible en junio y julio del próximo año, permitiendo a los viajeros maravillarse con lagos glaciares, montañas imponentes y valles profundos, todo visible desde su característico techo panorámico de cristal.

Adicionalmente, el tren hará paradas en encantadores pueblos alpinos como Banff y Jasper, convirtiendo cada tramo del recorrido en una experiencia inolvidable.

De Birmingham a Escocia

A partir de enero de 2026, el Caledonian Sleeper ampliará por primera vez su ruta hasta Birmingham, conectando Aberdeen, Inverness y Fort William con la ciudad de West Midlands en el mayor cambio de servicio de la empresa en tres décadas.

Aunque el trayecto seguirá pasando por Londres y los horarios y la duración de estos se mantienen sin cambios se propone que este servicio cuente con salidas cinco noches a la semana (excepto los sábados) desde el Aeropuerto Internacional de Birmingham a partir del 15 de enero. Los pasajeros podrán elegir entre literas, sillones reclinables o lujosas cabinas dobles con baño y ducha privados.

Según Time Out, la ampliación no solo promete mejorar la conectividad y el turismo entre Escocia y las Midlands del Oeste, sino que también permitirá reservar viajes con hasta un año de antelación.

Otros trenes en la lista

Praga–Berlín–Copenhague: Desde mayo de 2026, la nueva ruta ferroviaria de los Ferrocarriles Checos, Deutsche Bahn y los Ferrocarriles Estatales Daneses conectarán estas tres capitales europeas con trenes de hasta 230 km/h y servicios como restaurante y zona de cine.

Boston–Nueva York: En 2026 debutará el LibertyLiner250, un tren rápido y económico que unirá Boston, Nueva York y Washington D. C., con viajes exprés y asientos gratis para menores de 18 años.

París–Múnich: A finales de 2026 entrará en funcionamiento un tren de alta velocidad que permitirá viajar entre París y Múnich en un solo día, operado por Deutsche Bahn y la francesa SNCF, uniendo dos de las capitales más emblemáticas de Europa.

Kuala Lumpur–Bangkok: Este año se inaugurará el esperado tren directo entre Kuala Lumpur y Bangkok, con planes de ampliar la ruta a nuevas ciudades de Malasia. Que será operado, según Time Out, por Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) y a los Ferrocarriles Estatales de Tailandia (SRT).

Basilea–Malmö: En abril de 2026, los Ferrocarriles Federales Suizos comenzarán a operar un tren nocturno entre Basilea, Copenhague y Malmö, con capacidad para 350 pasajeros en camas y asientos.

Falmouth–Newquay: El Reino Unido estrenará en 2026 un nuevo servicio ferroviario que conectará estas dos localidades de Cornualles, facilitando el transporte en una región con movilidad limitada.

Bruselas–Barcelona y Bruselas–Milán: European Sleeper lanzará nuevas rutas nocturnas desde Bruselas hacia Barcelona y Milán entre 2026 y 2027, con tres salidas semanales cada una.

Stirling–Londres: A mediados de 2026, Lumo abrirá una ruta económica entre Stirling y Londres Euston, con múltiples paradas y una alternativa más asequible al Caledonian Sleeper.

